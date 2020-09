121 let pred taycanom: prvi poizkus Porscheja z elektriko

Ferdinand Porsche je eden najbolj slavnih izumiteljev in avtomobilska ikona, ki je ''kriva'' za kar nekaj legendarnih avtov in tehnologij. A njegova pot se ni začela s skico hrošča ali z modelom 356, temveč leta 1898, ko je pomagal pri razvoju električnega modela Egger-Lohner C.2 Phaeton.

Ferdinand Porsche se je nad elektriko navduševal že kot najstnik, zato je pri svojih osemnajstih letih, leta 1893, v hiši staršev sam napeljal elektriko. V tistih časih je bilo to nekaj neverjetnega, še posebej v majhnem avstro-ogrskem mestecu. Oče mu je istega leta nato dovolil, da odide na Dunaj in se zaposli kot praktikant pri elektrotehniškem podjetju Vereinigte Elektrizitäts-AG Béla Egger. Po štirih letih je napredoval iz mehanika do vodje testnega oddelka, njegova prva vozila, ki jih je zasnoval, pa so imela električni pogon - zgodovina Porscheja se je tako pravzaprav začela z električnim pogonom.

Ob ustanovitvi podjetja je imel že 30 let izkušenj

Ko je Egger-Lohner C.2 Phaeton 26. junija 1898 prvič zapeljal po dunajskih cestah, ga je poganjal osmerokotni elektromotor s tremi do petimi ''konji''. Najvišja hitrost je bila 25 kilometrov na uro, a šlo je za prelomen korak v karieri Porscheja. Ta je svoje izume zaščitil z oznako P1, ki jo je vgraviral v vse pomembnejše inovativne dele te električno gnane kočije. Na podlagi teh znanj se je prihodnje leto zaposlil pri Hofwagenfabrik Ludwig Lohner & Co., kjer so izdelovali kočije.

Tam je razvil elektromotor, ki so ga namestili na pesto kolesa in leta 1900 na sejem v Pariz že pripeljali Lohner-Porsche Electromobile. S pomočjo dveh elektromotorjev je imelo to vozilo pet ''konjev" in najvišjo hitrost 37 kilometrov na uro. Lohner se je odločil za razvoj električnega vozila, čeprav se je takrat že začel pospešen razvoj bencinskega motorja. Tako kot danes je veljal za pionirja novega pogona, ki ga je zmotil neprijetni vonj izpustov iz vozila z motorjem na notranje zgorevanje.

Foto: Porsche

Podpisal se je tudi pod prvi hibridni avto na svetu

V istem letu se je Porsche podpisal še pod en mejnik - oblikoval je hibridni avto z imenom semper vivus oziroma prevedeno ''vedno živ''. Tehnologija, ki so jo oglaševali pod imenom Lohner-Porsche, je imela novosti brez omejitev električnih vozil. Elektromotorje v pestih koles je kombiniral z bencinskim motorjem in naredil prvi range extender. Porsche je kot podaljševalnik dometa uporabil motor na notranje zgorevanje, ta je poganjal generator in s tem dovajal električno energijo elektromotorju v pestu koles. Že naslednje leto je bila pripravljena serijska različica pod imenom Lohner-Porsche mixte.

Ravno prvi modeli Lohner-Porsche so dokazali pomanjkljivosti elektromobilnosti. Avti so bili težki skoraj dve toni, polnilne infrastrukture ni bilo in doseg ni bil pretirano dolg, zato se je razvoj elektromobilnosti ustavil za več desetletij.