Spomin na čas, ko bi VW golf skoraj postal porsche #foto

Porsche EA266 je bil prototip, ki so ga razvijali pri Porscheju in bi moral biti naslednik legendarnega hrošča. Foto: Volkswagen

Ob koncu šestdesetih let je bilo stanje pri Volkswagnu alarmantno - prodaja hrošča ni bila več najvišja in na vidiku ni bilo naslednika. Hrošč se je enostavno predolgo časa prodajal predobro, zato se kar nekako pozabili na razvoj novega avtomobila. Čez nekaj let jih je rešil golf, a vmesna leta so bila za Volkswagen precej negotova in pogled v prihodnost nesiguren. Razvoj novega modela pa so prevzeli tudi pri Porscheju.

Volkswagen je ob koncu šestdesetih let kupil še NSU in Audi, bistveno bolj konvencionalen koncept avta s tekočinsko hlajenim in prečno postavljenim motorjem spredaj pa so praktično zadnji hip pripravili s pomočjo obeh znamk NSU in Audi. Golf je še danes jedro prodaje pri znamki, a kar nekaj let po zatonu hrošča se ni vedelo kateri model ga bo nasledil. V teh letih je nastal presenetljiv in precej nenavaden prototip s kodnim imenom EA266.

Razvoj protipa je vodil kdo drug kot ferdinand Piech

Za razvojem prototipa EA366 je stal Porsche in takratni glavni inženir Ferdinand Piech. Za tisti čas je šlo za zelo drugačen in inovativen Prostornejši kot golf, močnejši in z boljšimi voznimi lastnostmi - še danes se ne ve, zakaj so nenadno prekinili razvoj. Foto: Volkswagen avto, vsekakor povsem drugačno zasnovo kot pri hrošču. Vrstni tekočinsko hlajeni motor je bil povsem nekaj novega, a ker je imel EA266 še sredinsko postavljen motor je moral vizualno do določene mere izstopati. Golf je navdih za oblikovne poteze črpal od Minija in nekaterih Fiatovih modelov, pri Porscheju so sledili svoji filozofiji.

1,6-litrski štirivaljnik je bil položen vzdolžno pod zadnjo klop, za njim je bila zadnja os. Glava motorja je bila na levi strani avtomobila in obrnjena naprej, ventilator na hladilniku in drugi deli so bili na desni. Celoten motor je bil zatesnjen v namenskem prostoru pod klopjo, kdo bi si mislil, da bo EA266 v določeni meri razvojno orodje za današnja modela cayman/boxster.

Razvoj je trajal štiri leta, pri Porscheju so bili praktično pripravljeni na proizvodnjo, a je prednost dobil volkswagnov prototip EA337. Foto: Volkswagen

Vse se je začelo pri 911

Pri Volkswagnu so predolgo časa čakali z razvojem naslednika hrošča. Foto: Volkswagen Dizajn naj bi si pri Porscheju sposodili pri prototipu 695 iz leta 1961, ki je bil pravzaprav prototip 911 s sredinsko postavljenim motorjem. V njem je bilo dovolj prostora za štiri potnike, saj je bil motor ''skrit'' pod zadnjimi sedeži. Štirivaljnik je imel 105 ''konjev'', kar je bilo za tisti čas zelo veliko.

Glavni poudarki pri razvoju so bili maksimalen izkoristek prostora v čimmanjšem zunanjem paketu, primerna nakupna cena in vzdrževanje ter primerno udobje s priročnimi rešitvami.

Prototip je bil nekoliko večji kot kasnejša prva generacija golfa - bila je predvsem višji, ker je bil motor pod sedeži je moralo biti dovolj prostora v notranjosti za glave potnikov. Kljub temu je še vedno šlo za majhen avto.

Zakaj se je njegova pot končala?

EA266 je bil očitno prostorsko čist konkurenčen, njegov vrstni štirivaljnik pa naj bi bil cenejši za izdelavo kot Volkswagnov tradicionalni motor. Nekateri novinarji so dobili celo priložnost voziti prototipe in so bili navdušeni nad vodljivostjo in zmogljivostjo. Pri Volkswagnu so že razmišljali tudi o drugih različicah kot je karavan, športni kupe in kabriolet.

Zato se številni sprašujejo zakaj so preklicali razvoj, ko je bil prototip že skoraj pripravljen na proizvodnjo. To je storil Rudolph Leiding, izvršni predsednik, ki je bil za krmilom podjetja šele tri tedne. Še bolj čudna je njegova odločitev za konec EA266, saj je veljal za izredno naprednega in je v proizvodnjo poslal modela brasilia in SP-2.

Foto: Volkswagen

Prototipe so uničili kar s tanki

Res je, da so takrat v razvoj EA266 vložili že 16 milijonov mark, a nihče še danes ne ve zakaj je Leiding tako hitro prekinil razvoj. Še Če bi vajeti Volkswagna prevzel kdo drug kot Leiding, bi lahko golf nosil značko Porsche. Foto: Volkswagen več, Leiding je zahteval takošnje uničenje vseh prototipov. Uničili so jih s tanki Leopard 1, ki so jih zasnovali pri Porscheju. Uničiti so morali vsako sliko, risbo, vse zapiske in druge dokaze, ki so bili povezani z modelom. Še več, uničiti so morali tudi Piechov prototip motorja.

Zdaj obstajata dva prototipa v lasti Volkswagna. Ta 3,6 metrov dolg, 1,6 metra širok in 1,4 metra visok avto so pričeli razvijati leta 1967. Nastati bi moral model, ki bi stal manj kot pet tisoč mark, v njej je moralo biti prostora za štiri osebe in moral bi imeti nosilnost 450 kilogramov. Zaradi sredinsko postavljenega motorja je bilo v notranjosti več vibracij, težave so bile s hlajenjem in tudi zadnja klop se ni dala podreti. Morda so ravno zato ustavili razvoj.

Volkswagen je sočasno razvijal prototip EA235 s tekočinsko hlajenim motorjem spredaj in pogonom spredaj. Gre za daljenga predhodnika golfa, pri njegovi zasnovi pa so pri Volkswagnu pogledali tudi h konkurenci pri razvoju EA235 - Angleži naj bi imeli dobro zasnovo, a so imeli težave pri proizvodnji. Leta 1970 je nastal koncept EA337, leta 1971 je Leidind ugasnil projekt EA266, zato je EA337 postal golf. Le malenkost je manjkalo pa bi golf nosil porschejevo značko.