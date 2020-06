Tri novosti tedna, ki jih bomo zaman čakali v Sloveniji

Mazda BT-50, lexus IS in ford mustang mach 1 - vsi trije so bili razkriti v preteklih dneh, a nobeden ne bo zapeljal na evropske ceste.

Na začetku tedna je svojo novo limuzino razkril Lexus in z atraktivnim videzom navdušil svet. Ta teden so za večje razkritje poskrbeli tudi pri Mazdi in pokazali novo generacijo poltovornjaka BT-50, vmes so športne navdušence "pogreli" še pri Fordu z razkritjem divjega mustanga mach 1. Čeprav gre za tri povsem različne avte, pa imajo navsezadnje vsi trije nekaj skupnega - nobeden ne bo zapeljal na evropska tla.

Lexus IS

Lexus si s srednje veliko limuzino IS že dve desetletji prizadeva postati enakovredni tekmec sveti nemški trojici. Poseben v vseh Foto: Lexus pogledih je našel predvsem kupce, ki so želeli biti drugačni, v zadnjih letih pa "trka na vrata" tudi ekološko naravnanim voznikom. Tokrat gre za precej obsežno prenovo, IS pa je postal oblikovno še drznejši in vpadljivejši.

Ker gre za prenovo, je ostal na obstoječi arhitekturi, inženirji so izboljšali vzmetenje za nekoliko bolj dinamično vozniško izkušnjo in ga oblikovno izpopolnili. Velika maska hladilnika daje občutek tridimenzionalnosti, novi žarometi nimajo več globoke zareze, bočna linija pa je še nekoliko bolj izrazita. Na zadku žarometa povezuje dolga svetlobna linija, na seznamu novosti so tudi nova 19-palčna platišča BBS.

Foto: Lexus

Mazda BT-50

Mazdin poltovornjak je z vstopom v novo generacijo doživel precej sprememb. Najbolj očitna sprememba je v videzu, ki je sedaj narejen v skladu z Foto: Mazda znamkino oblikovalsko filozofijo ''kodo''. Še nekoliko bolj pomembna je sprememba v arhitekturi. BT-50 je prej slonel na Fordovi arhitekturi, zdaj so Japonci uporabili arhitekturo proizvajalca Isuzu.

To se odraža tudi v novem trilitrskem dizelskem motorju s 114 kilovati in 450 njutonmetri navora. Velik napredek pa je viden tudi v potniški kabini. Čeprav gre za poltovornjak, je notranjost podobna tisti iz osebnih avtomobilov, zato prinaša tudi velik zaslon na dotik s podporo Apple CarPlay in Android Auto.

Foto: Mazda

Ford mustang mach 1

Pri Fordu uradno še niso prečrtali Evrope, a glede na napovedano omejeno serijo izdelanih avtov, najverjetneje tega "brutalnega" Foto: Ford mustanga ne bomo videli na stari celini. Američani so se poklonili originalnemu modelu iz leta 1969 s primerno grafiko in okroglimi zračniki v maski hladilnika. Zaradi varnostnih zahtev tam sedaj ni več žarometov, a splošna podobnost obstaja.

Mach 1 poganja petlitrski osemvaljni motor s 358 kilovati, poleg 10-stopenjskega samodejnega menjalnika pa bo na voljo še 6-stopenjski ročni menjalnik Tremec z enakim prestavnim razmerjem, kot ga ima shelby GT350. Mach 1 bo najmočnejši mustang, primeren za vožnjo po dirkališčih, in se po svoji namembnosti (in ceni) uvršča najvišje med mustangi in pod modeloma shelby GT350 in GT500.

Foto: Ford