Novi citroën C4 bo neposredno zamenjal model C4 cactus. Nova kombilimuzina prinaša drugačen oblikovalski pristop, avtomobil bo tudi postavljen nekoliko višje in v resnici ponuja vmesno rešitev med kombilimuzino "golfovega" razreda in kompaktnim križancem.

Novi C4 prvič tudi v povsem električni izvedbi Foto: Citroën

Pri Citroënu so bili za zdaj še precej skopi s podatki o novi generaciji C4, vseeno pa že prve informacije razkrivajo marsikatero bistvo avtomobila.

Poleg nekoliko bolj "terenske" zasnove bo vozilo usmerjeno v udobje med vožnjo, udobne sedeže in moderno notranjost. Ta bo v primerjavi s predhodnikom mnogo bolj digitalizirana, a ena od ključnih sprememb se nanaša prav na to področje. Pod sredinski zaslon na dotik se vračajo fizični gumbi za uravnavanje temperature klimatske naprave, ki jih v novih citroënih in peugeotih iščemo zaman.

Prvič tudi povsem električni e-C4

Pogled na notranjost, če jo primerjamo s C4 cactusom, kaže tudi na bolj prešerno rabo kakovostnih materialov in na manjšo mero minimalizma.

Citroënova kombilimuzina bo prvič na voljo tudi s povsem električnim pogonom. Ta model se bo imenoval e-C4.

In še prodajni potencial. Za francosko avtomobilsko znamko, ki je sicer močno odvisna od evropskega trga, ima kombilimuzina veliko vrednost. V Evropi so lani v spodnjem srednjem razredu prodali 28 odstotkov vseh novih vozil. Rahlo usmeritev h križancem si novi C4 deli z uspehom zadnjih modelov, kot sta C3 aircross in C5 aircross. Skupno so do zdaj prodali že pol milijona primerkov obeh.

Notranjost je manj minimalistična in se zdi iz vidika materialov boljša kot pri predhodniku. Foto: Citroën

Zanimiva novost, fizični gumbi za klimatsko napravo Foto: Citroën

