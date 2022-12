Toyota druga v Evropi: sledijo spremembe, ključni cilj leta 2040

Toyotinih 18 let do ogljične nevtralnosti v Evropi

Toyota namerava v Evropi do leta 2035 prodajati le še avtomobile brez neposrednih izpustov, pet let pozneje bi bili kot znamka tudi celovito ogljično nevtralni. Pot do tja za Japonce - v Evropi jih vodi Matt Harrison, prodajno pa Slovenec Tom Fux, za zdaj vodi predvsem prek hibridov in postopnega razvoja ostale alternativne pogonske tehnologije.

Toyota želi postati na globalni ravni ogljično nevtralna do leta 2050, v Evropi pa bi želeli ta cilj doseči že deset let prej. To je bila izhodiščna misel vsakoletnega foruma Toyota Kenshiki v Bruslju, kjer je uvodna beseda pripadla predsedniku evropske podružnice podjetja, Mattu Harrisonu.

Ta je še enkrat poudaril širši pristop k naslavljanju elektrifikacije kot jih poznamo pri večini konkurenčnih znamk. Volkswagen in Stellantis sta stavila vse na elektriko, pri Toyoti za zdaj vodilno mesto zasedajo klasični samopolnilni in priključni hibridi. Tak bo v Evropi prius, to možnost bo imel tudi naslednji C-HR. Pri povsem električnih avtomobilih so predstavili prvi model bZ4X. Toyota še naprej kot del elektrificirane prihodnosti izpostavlja tudi vodik. Ta je lahko neposreden vir energije, enako pa lahko skrbi tudi za čisto proizvodnjo električne energije.

Koncept naslednjega Toyotinega električnega avtomobila, ki bo kompaktni SUV. Foto: Toyota

Koncept, ki napoveduje novo generacijo C-HR. Ta bo prvič na voljo tudi kot priključni hibrid. Foto: Toyota

Trije koraki do cilja, le dva sta v rokah proizvajalca

Harrison je na evropski ravni za Toyoto najprej do leta 2030 napovedal ogljično nevtralnost za tovarne in vsa ostala poslopja. Do leta 2035 želi Toyota v Evropi doseči ničelno stopnjo izpustov svojih novih avtomobilov, česar zdaj poznani hibridi ne bodo mogli dosegati. Oba prva koraka sta po Harrisonovih besedah povsem v rokah Toyote, tretji - to je doseči ogljično nevtralnost na področju logistike - pač ne. Četudi bo tovarna ogljično nevtralno izdelala električni avtomobil na Japonskem in ta neposrednih izpustov ne bi imel, ga bodo morali z ladjami še vedno prepeljati na druge celine. Prav zato želijo že zdaj, da bi take cilje lahko dosegali leta 2040, začeti s potrebnimi razvojnimi projekti.

Pri tovarni v britanskem Deesideju bodo namestili solarne celice v velikosti desetih nogometnih igrišč. Ob tem bodo reciklirali 90 odstotkov odpadkov tovarne in ustvarjali zeleno energijo. Ta tovarna bo ogljično nevtralna že čez tri leta.

Dve od treh prodanih toyoti v Evropi sta hibridni

Toyota bo v Evropi do leta 26 predstavila še pet električnih avtomobilov. V Bruslju so pokazali koncept bZ compact SUV, ki napoveduje en razred manjši električni avtomobil kot omenjeni bZ4X. Ta avtomobil na evropskih cestah pričakujemo leta 2025. Ta koncept je dolg 4,5 metra, zato bo dimenzijsko sodil v zgornji del tega priljubljenega segmenta.

Letos bodo 66 odstotkov Toyotine prodaje v Evropi (okrog 1,1 milijona novih avtomobilov) predstavljali hibridi. Do leta 2025 so načrti še višji; takrat naj bi že desetino vseh prodajanih toyot predstavljali povsem električni modeli, hibridi pa bi dobili že 80-odstotni delež znotraj evropskega izkupička japonske znamke. Trenutno je edini priključni hibrid RAV4, kmalu pa prihaja tudi prius in tudi naslednji C-HR.

Toyota bo novega priusa v Evropi prodajala le kot priključnega hibrida. Foto: Toyota

Toyota je pokazala tudi zanimiv cestni prototip na osnovi corolle cross, ki združuje motor z notranjim izgorevanjem in koriščenje vodika kot pogonskega vira. Osnova ogona je 1,6-litrski bencinski trivaljnik. Združili so znanje iz podobnega koncepta na osnovi yarisa GR in tehnologije iz modela mirai. Na Japonskem bodo letos pozimi začeli s testiranji tega koncepta v vsakdanjem prometu. Kljub temu je taka tehnologija še daleč od serijske proizvodnje. Pri Toyoti ocenjujejo, da so za zdaj na 40-odstotkih razvoja do začetka komercialne uporabe. Foto: Toyota