Tri znamke po rasti letos izstopajo, za eno resen padec

V prvih enajstih mesecih so avtomobilski trgovci v Sloveniji registrirali 43 tisoč avtomobilov, lani v enakem obdobju več kot 51 tisoč. Po podatkih Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije je število registracij upadlo za 14,8 odstotka. Vzroki se še naprej skrivajo v omejenih proizvodnih kvotah oziroma dolgih čakalnih dobah na naročene avtomobile. Kljub temu pa prodajni izkupički na letni ravni danes že pokažejo, katere znamke so se na razmere na trgu bolje prilagodile oziroma tudi precej turbulentno leto dobro izkoristile.

Praktično vsi razredi so utrpeli vsaj 30-odstotni padec registracij. Najbolj priljubljeni ostajajo mali SUV s skoraj 24-odstotnim tržnim deležem. Po številu registracij sledijo srednje veliki športni terenci (16 odstotkov trga), mali avtomobili (13,5 odstotka trga) in spodnji srednji oziroma "golfov" razred (12,6 odstotka trga). Prodaja se je povečala pri električnih osebnih avtomobilih, ki so jih letos registrirali že več kot dva tisoč, kar predstavlja 4,5 odstotka celotnega trga.

Yaris cross je prvi adut Toyote, sicer pa po registracijah deveti najuspešnejši model na trgu. Foto: Gregor Pavšič

Tri znamke registracije povečale več kot za tretjino, prodajni delež najbolj poskočil Toyoti

Med vodilnimi dvajsetimi znamkami je uspelo štirim letos svojo prodajo izboljšati, vsem celo za več kot 30 odstotkov. To so Toyota (+34 odstotkov), Opel (+36 odstotkov), Mercedes-Benz (+34 odstotkov) in Jeep (+37 odstotkov). Kot kažejo spodnji podatki, se to odraža tudi v tržnih deležih. Toyotin je zrasel za 2,4 odstotne točke, tudi Oplov za 1,5 odstotne točke.

Kljub padcu prodaje so skoraj vse znamke izgubile manj kot odstotno točko tržnega deleža. Izjema je predvsem Renault, ki ima letos tržni delež nižji za kar 2,8 odstotne točke. Med vsemi znamkami ima le še Volkswagen več kot desetodstotni tržni delež, tik pod to ravnijo na bruto avtomobilskem trgu je za zdaj Škoda (9,9 odstotka).

Podatki o registracijah v Sloveniji (januar−november 2022):

reg. 2022 tržni delež (%) sprememba reg. sprememba tržni delež 1 VOLKSWAGEN 6.911 15,77 % −15,35 % −0,10 2 ŠKODA 4.337 9,90 % −20,22 % −0,67 3 RENAULT 3.809 8,69 % −35,82 % −2,84 4 HYUNDAI 3.052 6,97 % −12,75 % 0,17 5 TOYOTA 2.853 6,51 % 34,89 % 2,40 6 KIA 2.706 6,18 % −1,24 % 0,85 7 PEUGEOT 2.385 5,44 % −26,77 % −0,89 8 CITROEN 2.002 4,57 % −16,55 % −0,09 9 OPEL 1795 4,10 % 36,50 % 1,54 10 DACIA 1.739 3,97 % −25,27 % −0,55 11 FORD 1.338 3,05 % −25,29 % −0,43 12 AUDI 1.303 2,97 % −4,05 % 0,33 13 FIAT 1.274 2,91 % −28,71 % −0,57 14 SEAT 1.152 2,63 % −27,86 % −0,47 15 MERCEDES 1.117 2,55 % 34,58 % 0,94 16 BMW 1.032 2,36 % −12,62 % 0,06 17 JEEP 747 1,70 % 37,82 % 0,65 18 SUZUKI 680 1,55 % −30,54 % −0,35 19 NISSAN 678 1,55 % −53,59 % −1,29 20 MAZDA 557 1,27 % −27,47 % −0,22

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenije