Japonska novost, ki bo všeč kupcem v Sloveniji #foto

Tako kot obstoječi C-HR so tudi koncept C-HR prologue razvili v Toyotinem evropskem oblikovnem studiu na jugu Francije. Ne le oblikovno, kot so zapisali, pri Toyoti želijo z novo generacijo C-HR nadgraditi uspeh predhodnika.

Še vedno bo polariziral

Nekaj je zagotovo, novi C-HR bo še ostal oblikovni posebnež. S svojo zunanjo podobo bo še bolj drzen in najverjetneje bo našel precej simpatij, po drugi strani pa tudi precej nasprotnikov. Oblikovalci so si zamislili še večja platišča, previsi so postali še krajši in posledično naj bi v notranjosti postala druga generacija tega križanca prostornejša od predhodnika.

Baterijski paket bo sestavljen v Evropi

Če je pri prvi generaciji C-HR v ospredju dvobarvna kombinacija, bo prinesla nova generacija še tretjo kontrastno rešitev. Tretji barvni odtenek bo namreč poudarek žvepla nad kovinsko srebrno in reciklirano črnino. S tremi barvnimi odtenki bo avtomobil na cesti še bolj izstopal.

Prinaša pa tudi C-HR prologue pomik naprej k ogljični nevtralnosti Toyote. C-HR bo še naprej na voljo s hibridnimi pogoni, prav tako pa tudi kot priključni hibrid. V tem primeru bodo baterijski paket sestavili v Evropski uniji.

Foto: Toyota

Foto: Toyota