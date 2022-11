Nočno razkritje: Toyota z novim hibridom, presenečenje za Evropo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyota predstavlja peto generacijo priusa, svojega osrednjega avtomobila. Ta bo v Evropi na voljo le kot priključni in torej nič več samopolnilni hibrid. Imel bo baterijo s kapaciteto 13,6 kilovatne ure (kWh), kar bo električni doseg priusa povečalo za polovico.

Prius še naprej prihaja s platforme TNGA. Hibridni pogon sestoji okrog dvolitrskega bencinskega motorja, sistemska moč bo 164 kilovatov (223 “konjev”). Prejšnji prius je imel kot priključni hibrid sistemsko moč le 90 kilovatov.

Avtomobil je za okrog pet centimetrov daljši in nižji

Toyota je avtomobil s peto generacijo skrajšala za 4,6 centimetra. Ob tem so ga tudi znižali za pet centimetrov, medosje pa za pet centimetrov podaljšali. V primerjavi s predhodnikom je 2,2 centimetra širši.

Priključno-hibridni prius v Evropo prihaja spomladi prihodnje leto. Toyota ga je na razkritju opisala kot “električni avtomobil z bencinskim motorjem”. Japonci so poudarili pomen razpršene elektrifikacije, ki mora zavoljo nižanja izpustov staviti na različne tehnologije - poleg hibridov in električnih vozil v prihodnje tudi na vodik.

S priključno-hibridnim pogonom bo za Evropejce prius dražji

Prav zato, ker je bil klasični hibridni prius na dostopnejši ravni kot pravi električni avtomobili, so ga pri Toyoti tudi obdržali in mu namenili še peto generacijo. Sodeč po besedah z uradnega razkritja, je bil ključni zagovornik avtomobila kar sam predsednik Akio Toyoda.

Dodatnih tehničnih podatkov pri Toyoti za zdaj niso razkrili, enako ne tudi cen. V Sloveniji je bilo treba do zdaj za priključno-hibridnega priusa odšteti vsaj 41.500 evrov, za klasičnega s samopolnilnim hibridnim pogonom pa približno deset tisoč evrov manj.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Prius je bil za Toyoto leta 1997 prvi hibridni avtomobil. Z njim so začeli postopno širitev hibridnih pogonov v svojih avtomobilih, kar je posredno zmanjšalo tudi prodajo in s tem pomen priusa za Toyotin avtomobilski posel. Četrto generacijo so razkrili leta 2015. Poslavljajoči prius je bil njihov prvi avtomobil s platforme TNGA, s katere prihajajo najnovejše toyote.

Prius je sinonim in prvi obraz hibridne tehnologije

Obstoječi prius je v Sloveniji stal od 31 tisoč evrov naprej. V Evropi pa so jih letos prodali le še dobrih 1.300. Za primerjavo, Toyota je letos do konca septembra samo v Evropi prodala že več kot 143 tisoč modelov corolla. Kljub temu pa na ceste prihaja še peta generacija priusa, ki ima kot namenski hibridni avtomobil še dovolj potenciala.

Čeprav imajo pri Toyoti že dve generaciji modela mirai s pogonom na vodik in zdaj tudi prvi električni model, ostaja namreč prav hibridni pogon ključni element elektrifikacije znamke, prius pa prvi obraz te tehnologije.

V Evropi so do konca septembra, kar predstavlja polovico japonskega poslovnega leta, prodali 778 tisoč avtomobilov - od tega jih je imelo 512 tisoč elektrificiran (večinoma hibridni) pogon. To predstavlja 66 odstotkov vseh prodanih toyot, v zahodni Evropi je ta delež celo 75-odstoten.