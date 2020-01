Top 30 avtomobilskih znamk v Sloveniji: vas vrstni red preseneča?

Slovenski trgovci so lani prodali oziroma prvič registrirali 1.542 avtomobilov manj kot leta 2018. Čeprav sta obe znamki doživeli padec prodaje, na vrhu zanesljivo ostajata Volkswagen in Renault.

Slovenski avtomobilski trgovci so lani prodali oziroma prvič registrirali 73.193 novih avtomobilov, kar je bilo dva odstotka manj kot predlani. V praksi to pomen 1.542 avtomobilov primanjkljaja, kažejo podatki Sekcije avtomobilskih uvoznikov pri Trgovinski zbornici Slovenije. To so sicer podatki za bruto prodajo, ki zavzema tudi še vedno aktualne kratkotrajne registracije in naknadni izvoz avtomobilov v tujino. Realna prodaja Slovencem je od 20 do 30 odstotkov nižja, kar pomeni od 50 do 58 tisoč prodanih avtomobilov.

Vsak peti novi avtomobil znamke Volkswagen ali Renault

Kot smo poročali že med letom, sta bili znova prepričljivo na vrhu znamki Volkswagen in Renault. Skupno imata več kot 20-odstotni tržni delež, tretja Škoda pa je leto po tej statistiki končala tik pod mejo desetodstotnega tržnega deleža. V prvi peterici sta še znamki Opel in Peugeot. Med prvimi petimi znamkami sta le Škoda in Peugeot lani povečala prodajo, vodilna Volkswagen in Renault pa sta skupno prodala več kot 800 avtomobilov manj kot leta 2018.

Na bruto trgu je največji preskok uspel znamki Dacia, saj so njeni trgovci prodali oziroma prvič registrirali kar tisoč avtomobilov več kot predlani. Veliko rast so dosegli še omenjeni Škoda, Nissan in Toyota. Največji padec prodaje posameznih avtomobilov imajo Renault, Opel, Fiat, Kia, Ford in Audi.

Foto: Gregor Pavšič