To so najbolj iskana rabljena vozila ta trenutek!

Če v teh junijskih dneh iščete rabljeno vozilo na portalu Avtonet, ali vas zanima uvoz vozil iz tujine in se ob tem sprašujete, kako kupiti varno in preverjeno vozilo, da z njim pozneje ne boste imeli težav – smo za vas preverili, katera rabljena vozila so ta trenutek najbolj iskana na slovenskem trgu.

Kaj se trenutno dogaja s trgom rabljenih vozil v Sloveniji?

Rok Florjanc, vodja prodaje pri Porsche Inter Auto: "Glede na stanje v Sloveniji in Evropski uniji, bančne obresti in vse težave s polprevodniki in dobavami vozil, se na trgu rabljenih počasi vračamo na raven v letih 2018 ali 2019. Nismo sicer še povsem tam, a počasi prihajamo v neko normalno stanje. Ki pa ne bo povsem takšno, kot je bilo pred korono, zdaj bo to nova normalnost. Dokler se ne bo povsem popravil trg novih z dobavami, bo tudi z rabljenimi še malce na tesno. Na rabljena vozila seveda vplivata starost in količina zalog. Te narekujejo tudi določanje cen, saj se moramo prilagajati aktualnemu povpraševanju. Pri Porsche Inter Auto imamo aktualno na zalogi veliko vozil, okoli 800, smo redki, če ne celo edini v Sloveniji s tako veliko zalogo. S tako količino vozil pa imamo seveda eno težavo in eno prednost: naša ponudba je zelo raznolika, imamo zelo pisano izbiro, ne le nekaj motorjev ali paketov opreme, in vsa ta vozila moramo spraviti do kupcev."

Kaj se dogaja z vozili, značilnimi za naš trg, na primer z vozili tipa passat, tiguan 2.0 TDI?

T. i. značilni modeli so na našem trgu še vedno zelo priljubljeni in zaradi večje ponudbe tudi nekaj cenejši. Po njih je veliko povpraševanj, s takimi avtomobili dejansko dobimo največ kupcev, brez njih enostavno ne bi mogli imeti takih prodajnih številk, kot jih imamo. Kupci še vedno vedo, kaj točno želijo.

Katera vozila so aktualno najbolj zaželena v vaši mreži?

Veliko več povpraševanja je po križancih, tako imenovanih SUV. Ta vozila so velik trend, vedno bolj. Zato ne preseneča, da stranke iščejo T-roca, T-crossa, tiguana, Q2, Q3, arono, ateco, karoqa ali kamiqa in še bi lahko našteval. Seveda pa nas in naše kupce zanima tudi rabljena konkurenca, ponujamo namreč tudi BMW, forde, peugeote, volve, citroëne. Vsakdo si dejansko lahko izbere vozilo po lastnih željah, ne nujno le iz naše koncernske ponudbe.

Če iščete vrhunsko svetovanje in številne bogate dodatne ugodnosti, ste pri Porsche Inter Auto prav zagotovo na pravem mestu. Na portalu porscheinterauto.net najdemo ogromno različnih vozil za vse potrebe. Kot vodilni trgovec z rabljenimi vozili ponujajo dodatne prednosti, kot je znižana ugodnejša cena ob financiranju, natančna videopredstavitev tehničnega stanja vozila, dodatni popusti ob financiranju in menjavi vozila ter servisni bon do sto evrov.

RABLJENA VOZILA – TOP PONUDBA V SLOVENIJI! Vas zanimajo rabljena vozila in aktualna zaloga? Preverite trenutno zalogo odlično ohranjenih rabljenih vozil z dodatnimi ugodnostmi samo pri Porsche inter Auto. Preverite vrhunsko ponudbo:

Audi zaloga – 250 vozil

– 250 vozil Volkwagen zaloga – 400 vozil

– 400 vozil Škoda zaloga – 200 vozil

– 200 vozil SEAT zaloga – 40 vozil

– 40 vozil CUPRA zaloga – 20 vozil

TOP 10 NAJBOLJ PRILJUBLJENIH RABLJENIH VOZIL

1. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DSG Comfort Edition, letnik 2018

Volkswagen Tiguan je kompaktni SUV, ki ponuja številne funkcionalnosti in zmogljivosti. Zaradi svoje prilagodljivosti in vsestranskosti je namenjen vsakomur. Vozilo je strokovno pregledano in z bogato opremo Comfort Edition. Znana je celotna zgodovina vozila, avto je od 1. lastnika, letnik 2018. Motor je 2.0 TDI z avtomatskim menjalnikom DSG.

2. Volkswagen Touran 2.0 TDI DSG R-Line Edition, letnik 2017

Volkswagen Touran je družinski avtomobil, ki ponuja prostorno notranjost, udobje in praktičnost. Povrhu vsega je tudi izjemno varen avtomobil. Že od nekaj predstavlja odlično izbiro za vse družine. Predstavljamo vam zares odlično ohranjeno vozilo – kot novo, letnik 2017. Redno servisirano na servisu – znana je celotna zgodovina vozila. Strokovno pregledano vozilo, navdušeni boste tudi nad dizelskim motorjem 2.0 TDI s 110 kW in 105 KM ter avtomatskim menjalnikom DSG. Presenetila vas bo tudi športna oprema R-Line Edition. Prevoženih ima samo 70.197 kilometrov.

3. Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Life, letnik 2022

Volkswagen T-Roc je zelo priljubljen športni terenec. Pred vami je odlično ohranjen Volkswagen T-Roc letnik 2022 z vrhunsko opremo Style z vsega 3.418 prevoženimi kolometri. Ponaša se z varčnim ter zmogljivim motorjem 1.0 TSI in ročnim šeststopenjskim menjalnikom. Gre za slovensko vozilo, redno servisirano. Med dodatno opremo najdete večfunkcijski volan, senzor za dež, tempomat, LED-luči in seveda še mnogo več.

4. SEAT Arona 1.5 TSI FR DSG, letnik 2022

SEAT Arona v tej ponudbi je zares odlično ohranjeno vozilo – kot novo, letnik 2022, prevoženih ima le 13.400 kilometrov. SEAT Arona je izjemno zaželeno vozilo. Strokovno in natančno pregledano vozilo, navdušeni boste tudi nad zelo varčnim in zmogljivim motorjem 1.5 TSI. Bogata in športno začinjena oprema FR zajema žaromete LED, zadnje luči LED, električni pomik stekel, avtomatsko klimatsko napravo, vzvratno kamero, navigacijski sistem …

5. Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 4MOTION DSG, letnik 2019

Volkswagen Passat – predstavljamo vam odlično ohranjen VW Passat Variant Alltrack, zaradi paketa opreme Alltrack primeren tudi za terenske dogodivščine. Prvi lastnik, letnik 2019, preverjena zgodovina vozila, vozilo je zelo lepo ohranjeno in strokovno izjemno natančno pregledano. Prevoženih ima 112.190 kilometrov, zelo zmogljiv in močnejši ter varčen dizelski motor 2.0 TDI s 140 kW in 191 KM. Oprema: navigacija, žarometi LED, ogrevani sedeži, aluminijasta platišča, tempomat, sprednji in zadnji parkirni senzorji …

6. Audi A3 35 TFSI Advanced, letnik 2020

Audi A3 je v zadnji generaciji naredil res velik preskok in postal še bolj priljubljen prestižni model znamke. Odkrijte posebno priložnost za nakup odlično ohranjene nove generacije različice 35 TFSI z enkratnim motorjem 1.5 TSI s 110 kW in 150 KM. Bogata oprema Advanced. Letnik 2020, prevoženih 63.307 kilometrov. Bilo je redno servisirano in vzdrževano na pooblaščenem servisu Audi, kar dokazuje elektronska servisna knjiga. Znana celotna zgodovina vozila, bilo je od prvega lastnika. Notranjost vozila je res odlično ohranjena.

7. SEAT Leon ST 2.0 TDI FR Start-Stop DSG, letnik 2017

SEAT Leon je kompaktni avtomobil, ki združuje slog, zmogljivost in udobje. Primeren je za različne skupine ljudi. Z opremo FR je še bolj športen kot sicer in tudi na cesti izkazuje dinamiko. V tej ponudbi je na voljo z zmogljivejšim dizelskim motorjem 2.0 TDI z močjo 135 kW in 184 KM. Bilo je redno servisirano in vzdrževano na pooblaščenem servisu, kar dokazuje elektronska servisna knjiga, prevoženih ima 139.057 kilometrov in je letnik 2017.

8. SEAT Alhambra FR-Line 4Drive 2.0 TDI DSG, letnik 2019

SEAT Alhambra je prostorno in udobno družinsko vozilo, ki ponuja številne prednosti. Nekatere ključne prednosti so predvsem te, da kot enoprostorec zagotavlja zares veliko mero praktičnosti. Športna orema FR-Line, štirikolesni pogon 4Drive, avtomatski menjalnik DSG in zmogljiv motor 2.0 TDI s 130 kW in 177 KM. Letnik 2019, prevoženih 152.901 kilometrov. Bilo je redno servisirano in vzdrževano na pooblaščenem servisu Seat, kar dokazuje elektronska servisna knjiga. Znana celotna zgodovina vozila, bilo je od prvega lastnika. Notranjost vozila je res odlično ohranjena.

9. Škoda Scala Style 1.6 TDI, letnik 2019

Škoda Scala je izjemno vsestranski priljubljen model znamke Škoda. Letnik 2019, prevoženih 146.680 kilometrov in po ugodni ceni. Bogata oprema Style in predvsem varčni dizelski motor 1.6 TDI. Znana celotna zgodovina vozila, bilo je od prvega lastnika. Profesionalna optična in tehnična priprava vozila. Strokovno pregledano vozilo.

10. Škoda Octavia 1.6 TDI Ambition, letnik 2017

Škoda Octavia je vedno vrhunska prava izbira. Veliko prostora, praktičnost in udobje. Predstavljamo vam letnik 2017, prevoženih 176.165 kilometrov in iz programa rabljenih vozil OutletCars. Bilo je redno servisirano in vzdrževano na pooblaščenem servisu, kar dokazuje elektronska servisna knjiga. Vozilo ima vse rezervne ključe. Majhni stroški vzdrževanja in registracije.

Ekskluzivne prednosti pri Porscheju Foto: Porsche Inter Auto VIDEOPREGLED – popolna novost v Sloveniji Strokovnjaki pri podjetju Porsche Inter Auto pri vsakem vozilu opravijo še popolno novost, ki kupcem še bolj nazorno pokaže resnično stanje vozila: snemanje vseh tehničnih elementov avtomobila z videokamero. S tem si lahko kupec interaktivno ogleda želeno vozilo in se še lažje odloči za nakup. "S toliko dodatnimi kontrolami nam res težko kaj uide, saj se te na 250 točkah tudi zares opravijo. Mislim, da v Sloveniji ponujamo res ekskluzivno novost, ki je ne boste našli pri nobenem drugem trgovcu rabljenih vozil. A če stranka kljub vsemu po nakupu še ni povsem zadovoljna, skupaj najdemo ustrezno rešitev in po potrebi zamenjamo tudi del, o katerem kupec dvomi. Zato lahko trdim, da pri nas ne kupujejo mačka v žaklju," dodaja Florjanc. Poglejte kanal YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media, kjer je objavljenih že več kot štiri tisoč videoposnetkov. Natančnih 250 kontrolnih točk – brez izjem! Vsako vozilo gre skozi 250 vnaprej določenih kontrolnih točk, te pa strokovnjaki, ki poznajo delovanje vozila in njegovo uporabo, skrbno izberejo. Vsak avtomobil, tudi če še ni kupljen, pregledajo. In še več, strokovnjaki podjetja Porsche Inter Auto opravijo še popolno novost, ki kupcem še bolj nazorno pokaže dejansko stanje vozila: snemanje vseh elementov avtomobila z videokamero. S tem si kupec interaktivno lahko ogleda želeno vozilo in se še lažje odloči za nakup. "Vsak avtomobil, tudi če še ni kupljen, pregledamo. Če najdemo kakšno pomanjkljivost, jo dokumentiramo in odpravimo. Torej odpravimo napako ali zamenjamo sestavni del, če je ta seveda preveč izrabljen," je povedal Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil. Ta del pregleda vozila je pri potencialnih kupcih naletel na največji odziv in, kot kaže, si kupci to želijo. Ne samo fotografij, videoposnetek in strokovni komentar ob njem povesta o stanju vozila veliko, zato je odločitev pri številnih kupcih še lažja. O tem namreč govorijo tudi prodajne številke ter komentarji uporabnikov in kupcev, ki so z videoposnetki izredno zadovoljni. "Tako sem o vozilu, še preden sem ga prvič videl v živo, izvedel ogromno. Najbolj mi je všeč, ker pokažejo tiste sklope rabljenega avtomobila, ki so ponavadi najbolj skriti očem. Odločitev o nakupu je bila potem veliko lažja. Prepričan sem, da so mi pokazali pravo stanje vozila in da sem kupil vrhunsko pripravljen avtomobil," je povedal eden od zadovoljnih kupcev. Osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo Vsak kupec rabljenega vozila si seveda želi za svoj denar dobiti največ avtomobila. A tudi za to poskrbijo pri podjetju Porsche Inter Auto. In tudi če se uštejete in takoj ugotovite, da ste se odločili napačno, vam strokovnjaki pri podjetju Porsche Inter Auto priskočijo na pomoč. Vozilo lahko do osem dni po nakupu vrnete in ga zamenjate za ustreznejšega ali pa dobi kupec vrnjeno kupnino. Brez vprašanj, razlag ali pojasnjevanja. Vsi smo le ljudje in motiti se je človeško, zato pa vas pri podjetju Porsche Inter Auto povsem dobro razumejo. Dodatni popusti ob financiranju in servisu vozil S financami je vedno povezanih nešteto stvari. Da kupec lažje najde želeni avtomobil, pa jim priskočijo na pomoč z dodatnim popustom tisoč evrov na prodajno ceno vozila. Seveda pa nakup še ni vse. Še kako pomembno je tudi vzdrževanje vozila, kajti kupec dobi v roke ustrezno pregledano vozilo. Prav je, da je ves čas, ko je na cesti, v ustrezni formi. Nujno in priporočljivo je, da z ustreznim strokovnim vzdrževanjem lastnik podaljša delovno dobo svojega štirikolesnika. Tudi za to imajo pri podjetju Porsche Inter Auto pripravljen odgovor oziroma dodatno ugodnost – do sto evrov servisnega bona. Vsi ti dejavniki, ki čakajo na kupce pri podjetju Porsche Inter Auto, naredijo njihovo že tako pestro ponudbo rabljenih in kakovostno pregledanih vozil še bolj privlačno. Število prodanih vozil in delež rabljenih, ki jih v vrhunski formi srečujemo na naših cestah, izboljšujeta tudi varnost v prometu. Da o okoljevarstvu ne govorimo. Prav je, da tako prodajalec kot kupec naredita vse, da je slovenski vozni park tak, kot mora biti. Zakaj rabljeno vozilo kupiti pri Porscheju? Natančna videopredstavitev tehničnega stanja,

osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo,

preverjanje 250 kontrolnih točk Das WeltAuto,

vrhunsko Porschejevo jamstvo RV Plus do 24 mesecev,

do 1.000 evrov popusta ob financiranju,

do 500 evrov popust ob menjavi vozila,

servisni bon do 100 evrov.

