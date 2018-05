To je najdražja škoda s ceno 135 tisoč evrov #foto

Neprebojna škoda octavia combi je odporna proti strelom in eksplozijam, zna voziti s predrtimi pnevmatikami ter je opremljena s posebnimi lučmi. Foto: Škoda

Potnike varuje pred streli in eksplozijami

Vizualno se kljub svoji neprebojnosti ne sme razlikovati od običajnega modela superba, zato bi lahko marsikoga presenetila tako visoka nakupna cena. V zameno za 135 tisoč evrov res dobito vizualno enak avtomobil, vendar je zmožen zavarovati vse potnike pred streli ali eksplozijami.

Za varnost skrbijo kombinacija visoko odpornega stekla, jeklo visoke trdnosti in kompozitni materiali, ki nikakor ne ogrozijo praktičnosti ali prostornosti potniške kabine. Karavanski superb je popolnoma enako prostoren kot civilni avtomobil, ima enako velik prtljažni prostor in je v notranjosti izdelan iz enakih materialov.

Dosega standard PAS 300

Inženirji so morali za pridobitev certifikata PAS 300 opraviti ogromno individualnih testov, kjer so z različnimi tipi streliva in različno močnimi eksplozijami preizkušali odpornost avtomobila. Kot so povedali ob razkritju modela pri britanskem delu Škode, je avtomobil odporen proti strelivu in eksplozijam iz vseh kotov - torej na vseh 360 stopinjah okoli avtomobila.

Neprebojnega superba poganja dvolitrski dizelski agregat s 140 kilovati. Dodatno je opremljen z izboljšanim vzmetenjem in zavornim sistemom, platišči, ki ne preprečijo vožnje niti ob spuščenih pnevmatikah, ter posebnimi svetlobnimi signali in sireno. Največ poudarka so namenili ravno zavoram in vzmetenju, saj je avtomobil zaradi neprebojnih delov bistveno težji kot serijski avtomobil.

V notranjosti je poleg nekaterih stikal za sireno in dodatne luči nameščen še osempalčni zaslon na dotik s povezljivostjo Apple Carplay in Android Auto.

Vizualno se ne razlikuje od serijskega modela. Foto: Škoda

V notranjosti so nameščena posebna stikala za upravljanje luči in sirene. Foto: Škoda

Avtomobil poganja dvolitrski dizelski agregat s 140 kilovati. Foto: Škoda