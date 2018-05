Nič več mercedes, to je Putinova ruska limuzina #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The beast – to je najvarnejši avtomobil na svetu

Vladimir Putin je predsednik Rusije že od leta 2000, zdaj začenja svoj naslednji šestletni mandat. Foto: Reuters Iz mercedesa v rusko limuzino

Vladimir Putin je na novo predsedniško limuzino čakal vse od leta 2012. Izdelali so jo v sklopu projekta Kortezh, v katerem je sodeloval tako ruski raziskovalni inštitut NAMI kot tudi ruski proizvajalec vozil Sollers. Tehnični podatki za limuzino še niso znani, predvidoma pa jo poganja motor V12. Oblikovno je precej podobna vozilom Rolls-Roycea, avtomobil pa ima vso pričakovano zaščito pred napadi, luči LED za primere nujne vožnje, neprebojna stekla in podobno.

Iz ruske vlade so prišle napovedi, da bodo vsa uradna vladna vozila sčasoma prišla iz projekta Kortezh. Izdelovali bodo tudi avtomobile drugih karoserijskih izvedb, predvidoma do pet tisoč vozil na leto. Večino teh bodo uporabile vladne službe. Ti avtomobili bodo predvidoma serijski leta 2019 in bodo nosili ime znamke Aurus.

Limuzina kot patriotsko sporočilo iz Kremlja

Putin je do zdaj uporabljal Mercedes-Benzovo predsedniško limuzino. Novo vozilo ruske izdelave je tudi pomemben pokazatelj rasti ruskega avtomobilskega trga, ki je po letih močnega padca – posledica sankcij proti Rusiji – v zadnjem obdobju spet začel cveteti in privabljati tuje vlagatelje.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters