Tihotapska mreža: tako Kim Jong Un dobi "prepovedane" mercedese

Spomladi smo pisali o dilemi, kako je severnokorejski voditelj Kim Džong Un dobil več mercedes-benzov razreda S. To so najbolj luksuzne različice maybach 62 in maybach S600 pullman guard, ki lahko stanejo tudi do 1,5 milijona evrov. Kim Džong Un jih kljub sankcijam Združenih Narodov, ki prepovedujejo uvoz luksuznih dobrin v Severno Korejo, prav nič sramežljivo ne uporablja ob srečanjih s svetovnimi voditelji kot sta Donald Trump in Vladimir Putin.

Oklepni mercedesi iz Nizozemske na Kitajsko, nato na Japonsko, proti Južni Koreji, Rusiji in nato z letalom v Pjongjang

Aprila vodstvo Mercedes-Benza ni imelo odgovora, kako so se njihovi avtomobili znašli na 'prepovedanem' območju. Raziskava časnika New York Times in neprofitne organizacije Center for Advanced Defense Studies iz Washingtona zdaj vendarle razkriva skrivnostno pot mercedes-benzov, obenem pa tudi mogoče poti prepovedanih snovi in predmetov proti Severni Koreji.

Mercedes-benze razreda S so najprej na ladjo naložili v nizozemskem Rotterdamu. Po 41 dnevih na morju so prispeli do Kitajske, kjer so jih preselili na drugo ladjo in ta je z njimi plula do Japonske, tretja ladja pa nato od tam do Južne Koreje. Tam se je ladja srečala s skrivno ladjo iz Rusije, ki je izklopila svoje obvezne sledilne transponderje in jih vklopila šele ob prihodu v ruski Vladivostok. Isti dan so iz Severne Koreje v Vladivostok poletela transportna letala, ki so avtomobile naposled pripeljala k administraciji Kim Džong Una.

Če lahko tihotapijo mercedese, lahko enako storijo tudi z drugimi prepovedani snovmi …

Poročilo neprofitne organizacije Center for Advanced Defense Studies iz Washingtona razkriva, da je med leti 2015 in 2017 pri dobavi luksuznih dobrin vodstvu Severne Koreje sodelovalo kar 90 držav. Med njimi so bile tudi Kitajska, Japonska, Rusija in Južna Koreja. Omenjeno organizacijo bolj kot tihotapljenje mercedesov skrbijo podobni postopki na drugih področjih, predvsem pri materialih potrebnih za jedrsko oborožitev.