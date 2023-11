Težji avtomobil, višja parkirnina? Kmalu glasovanje.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Februarja 2024 Parižane čaka glasovanje glede nove ureditve mestnih parkirnin. Napovedane višje cene so usmerjene predvsem proti športnim terencem, ki so načeloma večji in v mestu zasedejo več prostora kot klasični mestni malčki. Prodaja zadnjih je v preteklih letih v Evropi močno upadla, kar se kajpak že pozna tudi v mestih.

V Parizu bi cena parkirnine tako lahko bila odvisna od mase avtomobila. Parkirnine bodo predvidoma podražili za klasične avtomobile (bencinske in dizelske) z maso nad 1,6 tone ter za električna vozila z maso nad dvema tonama.

Pariški mestni svet je letos na podlagi glasovanja meščanov v mestu že prepovedal sisteme za izposojo električnih skirojev. Županja Anne Hidalgo si prizadeva za zmanjšanje števila avtomobilov v mestu, višje parkirnine za večja oziroma težja vozila pa so usmerjena prav proti takim ciljem.