Težave z baterijami hromijo proizvodnjo novega audija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Audi je šele dobro začel proizvodnjo električnega modela e-tron, a se že pojavljajo prve težave. Zaradi težav z dobavo baterij so že znižali obete za letošnje leto, hkrati pa v obrat v Bruslju ne dobivajo dovolj elektromotorjev. Zaradi tega so za zdaj še po neuradnih informacijah premaknili prihod električne limuzine e-tron sportback na leto 2020.

Foto: Gašper Pirman

Čakalne dobe se bodo še povečale

Audi ima težave z dobaviteljem baterij LG Chem, ki, sodeč po pisanju Brussels Times, dviguje cene in izkorišča svoj dominantni položaj na trgu. V preteklih mesecih so se razširile govorice, da pri LG Chem niso najbolj zadovoljni z odločitvijo Volkswagna, ki bo začel gradnjo gigatovarne za izdelavo baterij z drugimi dobavitelji.

Zaradi teh manjših sporov v tovarno prihaja premalo baterijskih sklopov. Posledica je zmanjšanje obsega v delovanju tovarne. Namesto osmih ur zdaj tovarna obratuje samo šest ur (namesto osem), kmalu pa se bo obratovalni čas s petih dni zmanjšal samo na štiri.

Stavka v Györu

Druga večja ovira za Audi je stavka v tovarni Györ, kjer izdelujejo tudi elektromotorje za e-trona. Posledično se je upočasnila dobava elektromotorjev, zato prihaja še do večjih zamud. Nemci so odlično začeli pisati zgodbo in marca prodali več tisoč avtomobilov, hkrati pa imeli že od prej več kot 20 tisoč rezervacij.

Zaradi teh težav bodo težko v dogovorjenem času kupcem dostavili že rezervirane avte, časovna doba pa se je že podaljšala na več kot pol leta. Kot poroča belgijski medij, so za deset tisoč avtov znižali proizvodne napovedi za letošnje leto. Skupno naj bi izdelali največ 45.242 avtov.

Težave so zamaknile prihod električne limuzine

Drugi električni audi, e-tron sportback, bi moral na ceste zapeljati ob koncu letošnjega leta. Ker električna limuzina uporablja enake sestavne elemente kot e-tron, naj bi zaradi omenjenih težav Nemci njegov prihod zamaknili v leto 2020.