Tako Audi vidi mobilnost v mestih #foto

AI:ME je nov audijev električni koncept za prihodnost, ki so ga razkrili na avtosalonu v Šanghaju in ponuja vizionarski pogled na mobilnost v prihodnosti.

AI:ME je koncept, ki prikazuje mobilnost prihodnosti v velemestih. Foto: Audi Namenjen velemestom in počasni vožnji

Koncept AI:ME ima vgrajeno baterijo z zmogljivostjo 65 kilovatnih ur in sinhroni elektromotor s 125 kilovati, nameščen nad zadnjo osjo. Ta kompaktni mestni avtomobil v dolžino meri 4,3 metra in ima 2,77 metra dolgo medosje, a kljub vsemu v notranjosti ponuja brezkompromisno udobje dnevne sobe.

Pri Audiju sicer pravijo, da moč motorja tokrat ne igra velike vloge. Ker je zasnova avtomobila namenjena prevozu v večjih velemestih, se bo za vožnjo porabil le delček razpoložljive moči, pospešek in končna hitrost pa ne igrata tukaj nobene vloge. Avtomobil bo s pomočjo avtonomne tehnologije večino časa potoval med hitrostjo 20 in 70 kilometrov na uro.

Volan in stopalke so edini tradicionalni element notranjosti

Kot že nakazuje njegovo ime, ima AI:ME vgrajeno četrto stopnjo avtonomne vožnje. To pomeni, da se bo v večini primerov lahko vozil sam, a ima za varnost še vedno vgrajen volanski obroč in stopalke. To sta pravzaprav edina tradicionalna elementa v futuristično oblikovani potniški kabini.

Koncept sloni na arhitekturi MEB, zato je notranjost dodatno izkoriščena, prostorna in usmerjena k čim večjemu udobju. Pri Audiju so razvili izredno tanke stebričke A, B in C ter s tem poskrbeli za večjo svetlost v potniški kabini. Spredaj sta nameščena dva sedeža, zadaj pa sedežna klop za enega ali dva potnika.

Vgrajeno ima baterijo z zmogljivostjo 65 kilovatnih ur in elektromotor s 125 kilovati. Foto: Audi

V notranjosti sta še vedno nameščena volanski obroč in stopalke. Foto: Audi

Uporaba lesenih delov ustvari občutek topline, tanki stebrički pa povečajo svetlost v potniški kabini. Foto: Audi