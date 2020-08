Teslin salon v Ljubljani: to so vse podrobnosti

Tesla je pred letom dni uradno dodala Slovenijo na zemljevid držav, kjer je mogoče naročiti enega izmed njihovih modelov. Konec maja so z oglasom ponujali zaposlitev dvema osebam, v teh dneh pa so uradno odprli prvi prodajni salon v Sloveniji, ki se uporablja le kot informacijska točka in za ogled avtomobila v živo. Naročila še vedno potekajo izključno prek spleta, prevzem bo mogoč v Ljubljani, proti koncu leta pa bo v Sloveniji na voljo tudi servis.

Čeprav je bilo v zadnjem letu mogoče teslo naročiti tudi iz Slovenije in je postopek naročila preprost, je bil celoten proces za Slovence na koncu zapleten. Kupec je moral po opravljenem nakupu prek spletne strani urediti morebitni lizing, prevzeti avtomobil na Nizozemskem in ga na servis po potrebi peljati v Avstrijo.

Razstavni, ne prodajni salon

Podobno kot Volkswagen, ki je pred kratkim odprl namenski spoznavni salon za električna vozila v nakupovalnem središču Aleja, so tudi pri Tesli odprli svoj prvi salon v Sloveniji. Na Leskoškovi cesti v nakupovalnem središču BTC ne boste mogli kupiti avtomobila, še vedno ga je treba naročiti prek spleta, a boste lahko na enem mestu od usposobljenega svetovalca izvedeli vse informacije in tudi sedli v avtomobil. Za zdaj je to mogoče storiti le pri modelu 3, v salonu se mu bodo kasneje pridružili še preostali člani družine.

Prva dobava vozil v Slovenijo bo novembra, takrat enkrat pa bodo odprli tudi prvi uradni servis v Sloveniji, kjer bodo lahko zdajšnji in novi lastniki opravili uradni servis.

Zanimivo bo videti prodajni boj med Teslo in Volkswagnom, oba bosta namreč v podobnem časovnem okviru v Slovenijo pripeljala dva svoja najpomembnejša aduta. Foto: Porsche Slovenija

Končna cena brez skritih dodatkov

Lastniki bodo kmalu dobili servis v Sloveniji, tako da se jim ne bo treba voziti do Avstrije. Foto: Društvo DEMS Ko smo poklicali v prodajni salon, so potrdili, da se zgodba Tesle v Sloveniji v teh dneh začenja še uradno. Na voljo je tudi slovenski cenik - vstopni model 3 "standard range plus" z baterijo zmogljivosti 50 kilovatnih ur, 260-kilovatnim elektromotorjem in 409 kilometri dosega po ciklu WLTP pri nas stane 45 tisoč evrov z vključenimi vsemi stroški in brez upoštevane državne subvencije.

Različica "long range dual motor" z baterijo z zmogljivostjo 75 kilovatnih ur, elektromotorjem s 330 kilovati in 560-kilometrskim dosegom stane 55 tisoč evrov oziroma točno 48.970 evrov z upoštevano subvencijo. Na voljo je tudi različica performance, ki stane 60 tisočakov in ima kar 530 kilometrov dosega.

Cene za model S se začnejo pri 84 tisoč evrih in za X pri 90 tisoč evrih (brez upoštevane subvencije).

Avto lahko vrnete po tednu uporabe

Svetovalec v salonu je izpostavil še eno zanimivost - kupci lahko vrnejo kupljen avtomobil v sedmih koledarskih dneh. Na potovalnem računalniku ne sme imeti več kot 1.600 prevoženih kilometrov, avto ne sme biti poškodovan oziroma mora biti takšen kot ob nakupu. Hkrati za kupljen avto, ki ga želi kupec vrniti, ne sme biti vložena zahteva za nepovratna sredstva Eko sklada.