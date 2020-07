Predsednik Audija: Tesla je dve leti pred nami

“Tesla uporablja velike baterije, ker svoje avtomobile izdeluje okrog baterij. Iz vidika razvoja programja in tudi samodejne vožnje je dve leti pred ostalimi,” so pri Reutersu povzemali besede Markusa Duesmanna, predsednika Audija.

V lov za Teslo s hitrejšimi “start-up” koraki

Nemec je odločen kar najhitreje zmanjšati ta tehnološki in programski zaostanek. Znotraj Audija je ustanovil družbo Artemis, ki bo poskušala s hitrejšimi koraki - delovanje, bližje zagonskim podjetjem kot tudi Tesla - najti nove rešitve. Do leta 2024 želijo izdelati energijsko izjemno učinkovit električni avtomobil.

Markus Duesmann, predsednik Audija. Foto: BMW

Bodo letos prodali 40 tisoč e-tronov quattro?

Medtem ko je na tem področju Tesla do zdaj prepričala, se Audi s svojim prvim električnim vozilom e-tronom quattro iz vidika porabe ni ravno izkazal. Kljub temu je e-tron quattro letos v Evropi prodajno zelo uspešen in kaže pravo pot za družbo iz Ingolstadta. V prvem polletju so jih prodali 17 tisoč, do konca leta pa bi radi tom številko povečali na 40 tisoč.