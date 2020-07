Tesla četrtič zapored z zaslužkom: do kam bodo skočile delnice?

Ne le oči vlagateljev in delničarjev, v času objave četrtletnega finančnega poročila so v Teslo uprti pogledi z vsega sveta. Že četrtič zapored je Elon Musk z nasmehom na obrazu poročal o pozitivnih številkah, hkrati pa napovedal, da bodo novo tovarno zgradili v zvezni državi Teksas.

Tesla je v drugem četrtletju ustvarila 106 milijonov dolarjev čistega dobička (91,5 milijona evrov), kar je bistveno več, kot so zaslužili v prvem četrtletju leta (13,8 milijona evrov). Ker gre za četrto zaporedno četrtletje v zelenih številkah, postajajo vlagatelji in delničarji vse bolj zadovoljni, najvrednejši avtomobilski proizvajalec na svetu pa bo glede na današnje rezultate očitno še pridobival na vrednosti.

Korona kriza ne zmanjšuje prodajnih številk

Potreben je tudi pregled prodajnih številk, ki so kljub množičnemu padcu prodaje avtov po svetu pri Tesli ostale na enaki ravni. Najbolje Tesla bo evropsko širitev začela z izgradnjo tovarne v Nemčiji. Foto: Tesla prodajana sta seveda finančno dostopnejša modela 3 in Y. Obeh skupaj so prodali 80.227, kar je malenkost več kot prejšnje četrtletje (76.266). Premijska S in X sta izgubila nekaj kupcev, v treh mesecih so prodali 10.614 obeh modelov.

Pogled na tržni delež razkriva uspešnost Tesle. V ZDA je njen tržni delež med električnimi vozili kar 75-odstoten, zelo dobro pa jim gre tudi na Kitajskem. Tam so začeli prodajati svoje modele pred pol leta, a že imajo najbolje prodajani električni model v državi. Glede na trenutne prodajne rezultate si pri Tesli želijo v letu 2020 izdelati pol milijona avtov. ''Imamo kapaciteto, da presežemo 500.000 dostav avtov v letošnjem letu, kljub nedavnim prekinitvam proizvodnje,'' so pri Tesli zapisali v finančnem poročilu.

Nova tovarna bo stala v Teksasu

Musk je ob razkritju finančnega poročila napovedal tudi gradnjo nove tovarne v Teksasu. Blizu mesta Austin, vzhodno od mednarodnega letališča Austin-Bergstrom in le deset minut od slovitega dirkališča Circuit of Americas, bodo zgradili milijardo vredno peto tovarno. V njej bodo izdelovali Teslin poltovornjak, model 3 in Y. Z izdelavo avtov bodo pokrivali predvsem vzhodni del ZDA.