Nemško sodišče odločilo: Tesla ne sme zavajati v oglasih

Tesla je v Nemčiji kupce privabljala s trditvami, da so njihovi avtomobili pripravljeni na avtonomno vožnjo. Nemško sodišče je poleg te trditve zmotilo tudi dejstvo, da so pri Tesli zavajali, ker so kupcem obljubljali samodejno vožnjo do konca leta 2019. Posledično so jim včeraj prepovedali oglaševanje v državi v takšni obliki.

Že sama fraza avtopilot je zavajajoča Elon Musk je prejšnji teden napovedal, da so skoraj pripravljeni na implementacijo pete stopnje avtonomije v njihove avtomobile. Foto: Reuters

V izjavi je sodišče v Münchnu zapisalo: ''Uporaba izraza 'avtopilot' in drugih fraz se predlaga, ko so avti tehnično zmožni voziti popolnoma avtonomno. Dodatno, trdili so tudi, da bo to legalno v Nemčiji, kar pa ni tako.'' Pri Tesli se na odločitev lahko pritožijo, za zdaj pa ne želijo podati nobenega komentarja glede odločitve sodišča.

Tožbo so vložili pri nemški neprofitni organizaciji, ki jo financirajo podjetja in industrijske skupine in so želeli z njo opozoriti na zavajajoče oglaševanje Tesle. Avtopilot po njihovem ne nudi tega, kar oglašujejo oziroma obljubljajo. Podobne težave je Tesla že imela v preteklosti, ko so kupcem računali polno celo avtopilota, kljub temu da sistem še ni bil pripravljen na avtonomno vožnjo.

Elon Musk je prejšnji teden sicer razkril, da so zelo blizu preboja in vklopa samodejnega načina vožnje pete stopnje avtonomije.