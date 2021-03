Tako naklonjeni smo Slovenci tej veliki spremembi

AMZS je zaključila večletni evropski projekt na področju raziskav in razvoja avtonomne vožnje BRAVE, katerega cilj je bil izpopolniti tehnologijo pogojno avtonomnih vozil in jo prilagoditi raznolikim zahtevam v cestnem prometu. Ob koncu projekta so znani tudi rezultati raziskav, ki med drugim kažejo, da so Slovenci naklonjeni avtonomnim vozilom.

Kot so sporočili iz Avto-moto zveze Slovenije (AMZS), so se v projektu skupaj z devetimi partnerji iz sedmih držav od junija 2017 ukvarjali z raziskovanjem področja avtonomne vožnje ter z vprašanjem, kaj prihod vozil, ki bodo znala voziti sama, pomeni za uporabnike oziroma voznike, kaj za posamezno državo in kaj za razvijalce tehnologij avtonomne vožnje.

Posebna pozornost v projektu, ki ga je financirala EU, je bila namenjena potrebam, zadržkom in pričakovanjem udeležencev v prometu za zagotavljanje varnosti ob vpeljavi pogojno avtonomnih vozil v promet, so pojasnili.

Moški jih sprejemajo hitreje kot ženske

Del projekta so bile tudi raziskave, s katerimi so med drugim ugotovili, da je odnos slovenskih udeležencev v prometu do avtonomnih vozil tretje stopnje v primerjavi z udeleženci v prometu iz drugih držav "pretežno pozitiven". Pri tretji stopnji gre za pogojno avtonomna vozila, ki lahko v določenih razmerah prevzamejo nadzor nad vožnjo (na primer na avtocesti ali med parkiranjem). V teh primerih avtomobil postane izvršni in odgovorni sistem, voznik pa lahko spusti volan iz rok, vendar mora ostati pozoren.

"Kažejo pa se vzporednice z drugimi državami pri primerjavi med spoloma: moški na splošno kažejo večjo stopnjo sprejemanja tovrstnih vozil kot ženske," je rezultate raziskave povzel vodja področja varne mobilnosti pri AMZS Erik Logar.

Bodo ceste z njimi varnejše?

Približno polovica vprašanih iz Slovenije se je strinjala (40,2 odstotka) ali zelo strinjala (10,3 odstotka) s trditvijo, da bodo zaradi pogojno avtonomnih vozil ceste varnejše. "Le 17,6 odstotka anketirancev meni, da pogojno avtonomna vozila ne bodo imela pozitivnega učinka na prometno varnost," so izpostavili v zvezi.