Razvpiti Teslin sistem: tako se obnaša v Sloveniji #video

Na cestah v Sloveniji smo preverili, kako delujejo razvpiti Teslini sistemi "samodejne" vožnje in kakšne omejitve imajo njihovi avtomobili v Evropi. Čeprav razvpiti, imajo pri nas celo bolj ostre omejitve kot evropska konkurenca in zahtevajo več voznikove pozornosti. Ti avtomobili pa načeloma odlično prepoznavajo okoliški promet, semaforje, znajo prehitevati in ob navigaciji tudi izbirati pravi izvoz z avtoceste.

Model 3 bo še nekaj časa Teslin najbolj dostopen model. Foto: Gregor Pavšič Predvsem iz ZDA pogosto slišimo poročila o neprevidnih voznikih, ki Teslino poimenovanje vozniških asistentov "Autopilot" jemljejo preveč dobesedno. Marsikdo je za volanom počel že kaj povsem drugega kot spremljal promet okrog svojega vozila, ki sicer zna v normalnih okoliščinah res že dobro samodejno voziti.

Kdor danes kupi novo teslo v Sloveniji, lahko v avtomobilu dobi že približek teh avtonomnih sistemov. Toda ti v Evropi delujejo kajpak precej bolj omejeno kot v ZDA. Skladno z Dunajsko konvencijo mora imeti voznik ves čas nadzor nad avtomobilom. Moderna vozila tudi drugih znamk znajo na primer po avtocesti že zelo solidno voziti sama in držati vozilo znotraj prometnega pasu, a voznikove roke precej hitro zahtevajo nazaj na volanskem obroču. Pri Tesli bi lahko avtomobil znal še kaj drugega, a za zdaj – vprašanje, kdaj sploh v Evropi – to še ni mogoče.

Prikaz nastavljene hitrosti in vklopljeno vodenje prek Autopilota do cilja v navigaciji. Foto: Gregor Pavšič

Zgolj osnovni Teslin sistem s pomenljivim imenom Autopilot ni nič drugega kot sicer zelo dobro delujoči radarski tempomat, ki torej ohranja prednastavljeno hitrost ali pa jo prilagaja omejitvam, prav tako pa zna na avtocesti zelo zanesljivo voziti znotraj prometnega pasu. To je odličen asistenčni sistem, ki lahko v primeru voznikove utrujenosti prepreči marsikatero (tudi usodno) nesrečo, nikakor pa ne nadomešča voznikove pozornosti.

Čeprav so Teslini asistenčni sistemi zelo razvpiti, vsaj v Evropi (in Sloveniji) v resnici zahtevajo precej več voznikove pozornosti kot pri nekaterih evropskih proizvajalcih. Pri BMW-ju mora voznik le čisto rahlo prijeti volanski obroč in "avtomobil" je s tem že zadovoljen. Pri teslah mora biti rahel poteg volanskega obroča že nekoliko bolj odločen. Ta poteg je sicer še vedno tako majhen, da ne vpliva na varnost vožnje. Če pa voznik ne upošteva opozoril avtomobila, ga Autopilot kaznuje in do ustavitve zaklene možnost aktivacije sistema. Take varovalke pri konkurenci še nismo opazili.

Hvalimo tudi enostavnost vklopa radarskega tempomata in dodatnega sistema Autopilot. Zadostujeta že en oziroma dva potega desne obvolanske ročice.

Video - s teslo model 3 po slovenskih cestah:

Pregled dodatnih funkcij Autopilota, ki kupca v Sloveniji stanejo 3.500 evrov. Foto: Gregor Pavšič

Prikaz ob samodejnem prehitevanju na avtocesti, ki pa ga mora voznik zdaj začeti z vklopom smernika in potrditi z gibom volana. Foto: Gregor Pavšič

Najbolj napreden sistem samodejne vožnje pa nakazuje vožnja do izbranega cilja v navigaciji prek Autopilota. Sredi avtoceste sem potrdil cilj, avtomobil je upošteval nastavljeno hitrost in ko sem se približal počasnejšemu vozilu pred seboj, je zahteval potrditev prehitevanja. Vsak premik tesla opravi le ob posredovanju in odobritvi voznika. Z rahlim gibom volana je avtomobil prižgal levi smernik, zavil na prehitevalni pas in pospešil mimo avtomobila. Če je bilo na desnem pasu dovolj prostora in sem z gibom volana to potrdil, je nato vklopil desni smernik in se vrnil nazaj na osnovni prometni pas.

Ob približevanju izvozu z avtoceste pa je nato avtomobil povsem samodejno vklopil desni smernik, zahteval potrditev – to sem z volanom storil – in zavil na izvozni pas. Tam je tesla upočasnila hitrost, toda nato tudi izklopila sistem in vožnjo spet predala izključno mojim rokam.

Ob zeleni zna speljati sam ali pa voznika z zvočnim signalom – če se je med čakanjem morda zatopil v družbena omrežja na telefonu – opozoriti na prosto pot. Foto: Gregor Pavšič

Ali bo kdaj v prihodnje avtomobil od te točke nadaljeval naprej? Da bo torej z ljubljanske obvoznice zapeljal v gostejši promet in znal samodejno pripeljati mimo vseh ovir do Tesline polnilnice, kamor sem bil namenjen? Sredinski zaslon ves čas prikazuje, kako avtomobil prek kamere spremlja promet.

Prepozna avtomobile, kombije, tovornjake, zelo zanesljivo tudi kolesarje, pešce, celo smetnjake. In prav tako rdečo ali zeleno luč na semaforju. Ob zeleni zna speljati sam ali pa voznika z zvočnim signalom – če se je med čakanjem morda zatopil v družbena omrežja na telefonu – opozoriti na prosto pot.

Premik avtomobila na daljavo: za zdaj le naprej in nazaj

In še to; evropski zakonodaji je prilagojena tudi funkcija Summon. Ta v ZDA omogoča, da lastnik svojo teslo na parkirišču "pokliče" in ta se pripelje do njega. Pri tem sicer vozilo za zdaj nadzira prek gumba na mobilnem telefonu. V Ljubljani je bilo mogoče na daljavo teslo premikati le naprej in nazaj, na primer s tesnega parkirnega mesta ali pa stran od velike blatne luže, ki vozniku oteži dostop do vrat. Funkcija v tem omejenem smislu pa ni velika novost, saj prek telefona ali ključa lahko naprej in nazaj premikamo tudi že mercedese in beemveje.