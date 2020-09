Take motorje v avtih imajo letos najraje Slovenci

Pri Renaultu so nam včeraj pokazali razrez prodaje novih avtomobilov v letošnjem letu na slovenskem trgu. Kljub vsem pretresom ni bistvenih razlik pri deležih posameznih pogonov. Še vedno prednjači prodaja avtomobilov z bencinskim motorjem, ki predstavljajo 53 odstotkov letošnje prodaje. Delež dizelsko gnanih novih avtomobilov je 41-odstoten. Povsem električni avtomobili so letos dobili prvi resnejši zagon in to še pred prihodom avtomobilov kot je Volkswagnov ID.3. Delež električnih vozil znaša dobre dva odstotka, enak je delež klasičnih hibridov, slabša pa je prodaja priključnih hibridov - ti letos predstavljajo le 0,2 odstotka celotnega slovenskega avtomobilskega trga.

Po osmih mesecih 25-odstotni padec prodaje, na vrhu Renault in Volkswagen

Podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije sicer kažejo, da so avgusta trgovci prodali 4.357 novih avtomobilov (lani avgusta 5.006). To so podatki za celoten bruto trg, ki vključujejo tudi morebitne izvoze v tujino. Na letni ravni po osmih mesecih prodajni izkupiček za lanskim zaostaja za 25 odstotkov oziroma 13.295 prodanih avtomobilov.

Skoraj za 100 odstotkov je do konca avgusta - ponovno primerjano z enakim obdobjem lani - narasla prodaja električnim avtomobilom, večina ostalih razredov je doživela padec od 30 do 50 odstotkov.

Med posameznimi znamkami je do konca avgusta v tej bruto statistiki na vrhu Renault s 6.369 prodanimi avtomobili. Volkswagen jih je prodal 6.172, skupaj pa obe znamki predstavljata skoraj tretjino trga. Tretja je Škoda (3.876), sledita Peugeot (2.365) in Hyundai (2.255). Med prvimi 20 znamkami je prodajo letos uspela povečati le Kia in sicer za 29 odstotkov. Med posameznimi modeli so na vrhu renault clio, renault captur, škoda octavia, dacia duster in nissan qashqai.

V Slovenijo letos že 40 Teslinih modelov 3

Med električnimi avtomobili je Volkswagen do konca avgusta prodal 320 e-golfov, Renault 206 zoejev, Volkswagen tudi sto e-upov. Sledita Škoda s 53 prodanimi modeli e-citigo, Tesla je letos v Slovenijo poslala že 40 modelov 3. Ta je tako prodajno uspešnejši od modelov kot so BMW i3, nissan leaf in hyundai ioniq.