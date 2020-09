Električarji proti dizlom: ta študija spet vse obrača na glavo

Nizozemci so tako primerjali teslo model 3 in mercedes-benza C 220d z dizelskim motorjem. Z vidika izpustov CO2 po njihovih izračunih Teslin avtomobil ozračje obremenjuje za 65 odstotkov manj kot omenjeni dizelsko gnani avtomobil.

Nizozemci so tako primerjali teslo model 3 in mercedes-benza C 220d z dizelskim motorjem. Z vidika izpustov CO2 po njihovih izračunih Teslin avtomobil ozračje obremenjuje za 65 odstotkov manj kot omenjeni dizelsko gnani avtomobil. Foto: Tesla Motors

Letos se je na seznam proizvajalcev električnih avtomobilov uvrstilo še več velikoserijskih znamk, kot zadnja predvčerajšnjim z razkritim modelom enyaq tudi Škoda. Nova študija okoljskega vpliva električnih vozil kaže na precej izboljšano stanje in zavrača nekatere starejše študije, ki so bile električnim vozilom precej bolj nenaklonjene. Te so namreč večinoma uporabljale stare podatke vozil, zdaj pa baterije novih električnih avtomobilov že praktično preživijo sam avtomobil, nekateri proizvajalci jih že skoraj v celoti reciklirajo, uporabljajo jih tudi v sekundarne namene energijskih hranilnikov.

Ključen je delež obnovljivih virov pri izvoru električne energije

Novo študijo so po novih podatkih pripravili pri tehničnem inštitutu v Eindhovnu in ta ob upoštevanju izpusta CO2 v življenjskem ciklu govori v prid električnim vozilom. Vsaj v nekaterih državah električni avtomobili izpustijo polovico CO2 v primerjavi s klasičnimi avtomobili s pogonom na fosilna goriva. Električni avtomobil je torej tam dvakrat "čistejši" od klasičnega avtomobila.

Podatki pa seveda veljajo za države, ki se že danes lahko pohvalijo z visokim deležem električne energije iz obnovljivih virov. Slovenija, ki je sicer kot avtomobilski trg sredi Evrope malček, ima potencial obnovljivih virov še močno nerazvit.

Vsaka evropska država ima drugačen električni miks in raven elektrike iz obnovljivih virov, prav ta podatek pa je naposled ključen. Foto: Reuters

Med proizvodnjo znaša izpust tesle 51 gramov, med vožnjo pa 41 gramov na prevoženi kilometer. Proizvodnja mercedesa preračunano predstavlja 32 gramov CO2 na kilometer, med vožnjo pa ta raven naraste do 228 gramov na kilometer. Tesla tako ves potrebni izpust CO2 ob proizvodnji baterije (23 gramov CO2 na kilometer) izenači po 30 tisoč prevoženih kilometrih.

Primerjave vozil Tehničnega inštituta v Eindhovnu:

tesla model 3 (75 kWh) mercedes C 220 d Proizvodnja brez baterije 28 g 32 g Proizvodnja baterije 23 g 0 Vožnja 40 g 228 g Skupni CO2 na kilometer 91 g 260 g

volkswagen e-golf (35 kWh) toyota prius 1.8 Proizvodnja brez baterije 24 g 28 g Proizvodnja baterije 11 g 0 g Vožnja 43 g 140 g Skupni CO2 na kilometer 78 g 168 g

porsche taycan (93 kWh) bugatti veyron Proizvodnja brez baterije 36 g 40 g Proizvodnja baterije 28 g 0 g Vožnja 76 g 738 g Skupni CO2 na kilometer 140 g 778 g

Volkswagen je dobro izkoristil potencial e-golfa (in njegovo zelo ugodno ceno) pred prihodom novega modela ID.3. Foto: Reuters

Električni e-golf okoljsko "premagal" hibridnega priusa

Pri nemškem inštitutu so primerjali tudi volkswagna e-golf, enega najbolje prodajanih električnih avtomobilov v Evropi, in hibridnega toyoto priusa. Povprečni izpust CO2 na kilometer je pri e-golfu znašal 78, pri priusu pa 168 gramov na kilometer. Električni e-golf je potreben CO2 za proizvodnjo baterije izničil po 28 tisoč kilometrih.

In še superšportna primerjava buggatija veyrona in porscheja taycana. Veyron je v povprečju na kilometer izpustil 778 gramov CO2, taycan pa 140 gramov. Električni porsche z bruto kapaciteto baterije 100 kilovatnih ur je potreben CO2 za njeno izdelavo nadoknadil že po 11 tisoč kilometrih.

Pomen aktualiziranih izhodiščnih podatkov

Nizozemski raziskovalci pojasnjujejo, zakaj je njihova študija bolj spodbudna za potencial električnih avtomobilov in zakaj so bili rezultati nekaterih drugih študij v preteklosti prav nasprotni. Kot povprečje za izdelavo ene kilovatne ure baterije so vzeli bolj realnih 75 kilogramov CO2 (in ne 175 kilogramov kot "zloglasna" nemška študija iz leta 2017, ki so jo prav na podlagi tega podatka tudi popravili), predvideli so daljši življenjsko dobo baterij in tudi vse večji delež obnovljivih virov pri miksu električne energije.

Eindhovenski inštitut zato trdi, da bi bili lahko ob zadostni rasti deleža obnovljive energije v prihodnje električni avtomobili do desetkrat okoljsko čistejši kot današnji avtomobili s pogonom na fosilna goriva.