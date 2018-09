Strasten malček za unikatni prvi avtomobil

Če so prvo generacijo najmanjše toyote zaradi anemičnega videza kupovali predvsem upokojenci, so Japonci z drugo generacijo stvari postavili na glavo. Agilen mestni avtomobil(ček) je postal simbol generacije X, ki si mobilnost predstavlja drugače in želi prve korake samostojnosti preživeti unikatno. Je torej tak, kot so oni sami.

Avtomobil, ki je napovedal oblikovni preporod znamke

Toyota počasi spoznava navade in želje evropskih kupcev ter posledično svoje modele oblikovno prilagaja zahtevnim voznikom stare celine. Zaradi zanesljivosti svojih vozil so se večini ljudi predstavili v pozitivni luči, a številne je zmotil zunanji videz. Pomembno vlogo pri "učenju" je imel ravno aygo.

Leta 2005 je nastal kot plod sodelovanja s skupino PSA. A kot to počnejo v deželi vzhajajočega sonca, kljub skupnemu razvoju niso ničesar prepuščali naključju. Znanje so zajemali z veliko žlico, spoznavali proizvodne navade, pokukali tudi v prodajne salone in preučili dizajn obeh dvojčkov.

Če je bila prva generacija oblikovno zelo umirjena, je druga leta 2014 napovedala oblikovni preporod znamke. Ne le malega ayga, temveč tudi preostalih Toyotinih modelov - RAV4 je doživel oblikovno revolucijo, yaris je že pred leti umirjenost zamenjal s strastjo, prihaja poslastica, poznana po imenu supra, prav tako pa je auris - oprostite, corolla - postal eden udarnejših avtomobilov golfovega segmenta.

Aygo je opremljen z osnovnim paketom X, ki ga v Sloveniji praktično ne bodo tržili in je namenjen bolj ali manj le flotnim kupcem. Kar osemdeset odstotkov izmed 120 kupcev se bo odločilo za paket X-play, ki ima hkrati največ možnosti personalizacije. Skupaj naj bi obstajalo kar 300 tisoč različnih opcij, zato je lahko praktično vsak aygo drugačen, na cesti pa ne bo mogoče videti enakih. Tukaj se cene začnejo pri 10.250 evrih.



Na voljo so še trije posebni paketi X-cite (11.800 EUR), X-trend (12.500 EUR) in X-clusiv (13.900 EUR). Vsak ima svoje posebnosti in barvno kombinacijo. Raznoliko izbiro dopolnjujejo še različne barvne opcije zunanjosti, koles in strehe. Pri najdražjem paketu je serijsko že nameščen varnostni paket Toyota safety sense, pri drugih različicah pa je na voljo za dosegljivih 400 evrov.

Avtomobil je dobil nove obrvi, svetlobni podpis, tridimenzionalno oblikovan X in novo barvo. Foto: Gašper Pirman

Koncept ostaja enak

Prva in najpomembnejša zgodba ostaja personalizacija. Koncept seveda pri igrivem mestnem malčku s prenovo ostaja nespremenjen. Kot se spodobi, je avtomobil, namenjen posebni generaciji, ki veliko časa preživi na družbenih omrežjih, prestal preobrazbo v tridimenzionalni svet.

Ne, ne govorimo o prehodu v svet Matrice, oblikovalci so le številne oblikovne elemente opremili s tridimenzionalnim videzom. Zunanji videz popestrijo še ornamenti pod sprednjimi žarometi, drugačen svetlobni podpis žarometov in dve novi živi barvi.

Dimenzijsko enak, povezljivostno vstopil v 21. stoletje

Aygo je ostal dimenzijsko enak predhodniku. Ohranil je tudi svoj značaj, ki ga okrepijo barvni dodatki, usklajeni z barvo zunanjosti. Vizualno so spremenili še merilnike in zamenjali večopravilno enoto z zaslonom na dotik, ki so jo izdelali pri kultnem podjetju Pioneer ter opremili s sistemoma Apple Carplay in Android Auto.

Notranjost je lahko barvno usklajena z zunanjostjo. Foto: Gašper Pirman

Pregled: aygo znotraj Toyote in znotraj segmenta



Segment A, kamor se uvršča Toyotin aygo, spada na sam rep priljubljenosti na slovenskem trgu. Če sta največja segmenta B s 24 odstotki in C z 19 odstotki, ima segment A le sedemodstotni delež.



V preteklih letih so pri nas prodali nekaj več kot sto avtomobilov na leto. Čeprav se je letošnje leto že prevesilo čez polovico, želijo do konca leta prodati 120 avtomobilov. Prihodnje leto, ko bo aygo v prodajnih salonih od samega začetka, pa približno 140. To bo dovolj za štiriodstotni delež znotraj Toyotine modelne ponudbe, kjer kraljuje yaris.

V nosu le litrski trivaljnik

Inženirji so spoznali, da je litrski trivaljnik povsem dovolj močan in zmogljiv za vožnjo po urbani džungli. Posledično so motor skoraj v celoti pustili nedotaknjen, popravili pa so nekaj ključnih elementov. Povečali so navor v nižjem območju vrtljajev, namestili nova vpetja motorja in zamenjali gred za manj vibracij.

Ker so trivaljniki nekoliko glasnejši kot štirivaljni motorji, so z dodatnimi vari opremili armaturno ploščo, vezno steno, stebriček A in na vsa vrata, vključno s prtljažnimi, namestili več izolacije.

Dimenzijsko ostaja aygo nespremenjen, le še bolj mladostniški in svež. Foto: Gašper Pirman