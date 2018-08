Toyota: nič več auris, le še corolla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyota bo z novo generacijo svojega vozila v segmentu C ime auris po vsem svetu zamenjala z imenom corolla. Te spremembe bodo veljale tudi v Evropi.

Corolla je za Toyoto eden najpomembnejših in tudi svetovno najbolj prepoznavnih avtomobilov. Od leta 1966 so jih po vsem svetu prodali že več kot 45 milijonov.

Najprej bodo pokazali kombilimuzino in karavana

V Evropi so Japonci za svoje vozilo v segmentu C uporabili ime auris, ki pa se bo prihodnje leto poslovilo. Toyota bo s predstavitvijo njegove nove generacije namreč ime zamenjala z bolj prepoznavnim nazivom corolla. Novo kombilimuzno in karavana bodo pri Toyoti predstavili na avtomobilskem salonu v Parizu, pozneje bo sledila še limuzinska izvedba.

Z novo generacijo bo Toyota pri corolli vpeljala tudi enotno platformo TNGA, ki bo nadomestila dozdajšnje tri platforme.