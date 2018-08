V Sloveniji toyota GT 86 R3, prvi jo bo vozil Andrej Jereb

Toyota ima kot eden največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu tudi bogato zgodovino v avtomobilskem športu. Poleg aktivnosti v vztrajnostnih dirkah so se lani po 18 letih vrnili v svetovno prvenstvo v reliju, kjer so v preteklosti osvojili že skupno sedem naslovov svetovnega prvaka.

Nadaljevanje vizije o izdelavi vse boljšega avtomobila

Te aktivnosti je Toyota združila pod imenom Gazoo Racing, ki uteleša vizijo ustanovitelja družbe Kiičira Toyode, da prek skrajnega preizkušanja vozil na dirkah izdelujejo vse boljše avtomobile za vsakodnevne uporabnike po celem svetu. Ta zagon pri Toyoti velja tudi danes. Želja izdelovati vse boljše avtomobile, ki bodo imeli izpostavljeno tudi vozniško dinamiko, je eno osnovnih načel današnjega predsednika podjetja in Kiičirovega vnuka Akia Toyode.

Video - Prvi preizkus avtomobila na Vranskem

Toyota se je v zadnjih dveh letih zelo uspešno vrnila v svetovno prvenstvo v reliju. Po zaslugi Otta Tanaka so slavili na zadnjih dvehn relijih letošnje sezone na Finskem in v Nemčiji. Foto: Toyota

Dve športni toyoti - GT 86 in yaris GRNM ob dirkalni toyoti GT 86 R3. Foto: Gregor Pavšič

Andrej Jereb kot uspešen trgovec in ambasador Toyote

Slovenski uvoznik Toyote bo to usmeritev zdaj aktivneje predstavil tudi v Sloveniji. Pod imenom Toyota Gazoo Racing Slovenija bo njihov glavni ambasador postal nekdanji vrhunski voznik relija Andrej Jereb, ki je sicer tudi desetkratni zaporedni dobitnik prestižne nagrade Ičiban za slovenskega Toyotinega trgovca z največjim zadovoljstvom strank.

Jerebova športna pot se je začela že leta 1993 in od takrat je osvojil več naslovov državnega prvaka in se pozneje uspešno podal tudi na pot dokazovanja v svetovnem prvenstvu.

V Slovenijo prispela Toyota GT-86 R3

Toyota Gazoo Racing Slovenija je v ta namen pripeljala nov dirkalnik. To je Toyota GT-86 R3, ki izhaja iz priljubljenega športnega avtomobila in je namenjena preizkusom na pravih športnih tekmovanjih v reliju.

Glasen dvolitrski atmosferski motor, odlična vodljivost in pogon na zadnji par koles se bo slovenski javnosti prvič predstavil na bližajočem reliju državnega prvenstva in FIA evropskega pokala v Novi Gorici. Tam bo Jereb nastopil kot predvoznik in na slovenskih cestah prvič predstavil to dirkalno Toyoto. Za zdaj dodatni Jerebovi nastopi s tem avtomobilom še niso potrjeni oziroma načrtovani.

Na Vranskem je sicer pred dnevi avtomobil testiral tudi Grega Premrl, lanski državni prvak med dvokolesno gnanimi dirkalniki.

Reli v Novi Gorici bo potekal 7. in 8. septembra, poleg slovenskega državnega prvenstva pa bo spet štel tudi za FIA evropski reli pokal. Organizatorji iz vrst AMD Gorica bodo danes popoldne predstavili vse podrobnosti svoje prireditve, za katero so prejeli več kot 100 prijav. Dogodek bo pod pokroviteljstvom nemške družbe MAHLE združil tako klasični reli kot tudi tako imenovani eko reli za vozila z alternativnimi pogoni (električni, priključni hibridi). Ta se bo začel že 6. septembra.

Dirkalnik poganja dvolitrski atmosferski štirivaljni bokser motor. Moč se na zadnji kolesi prenaša prek šeststopenjskega sekvenčnega menjalnika. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič