Že desetič so najboljši trgovec Toyote v Sloveniji

Skupno se je za 45 plaket potegovalo 2.500 trgovcev iz Evrope

Toyota tradicionalno podeljuje nagrade Ičiban, ki so namenjene trgovcem z največjim zadovoljstvom strank v posameznih državah. Za skupno 45 plaket se je letos potegovalo več kot 2.500 evropskih trgovcev te japonske avtomobilske znamke. Nagrade so podelili na Škotskem, kjer je bil gostitelj prireditve Johan van Zyl, predsednik Toyote v Evropi.

V Sloveniji je to nagrado že desetič zapored prejel Center Jereb iz Izole, ki ga vodi nekdanji avtomobilski dirkač Andrej Jereb.

"Kar težko je verjeti, da smo desetkrat zaporedoma osvojili to prestižno nagrado. Brez predanega dela vseh sodelavcev v našem podjetju, nam ne bi uspelo doseči takšnega rezultata. Zagotovo je to velika vzpodbuda in zaveza v prihodnje, za odnos z našimi cenjenimi kupci. Naš moto je enak Toyotinem, in sicer biti vedno boljši," je ob prevzemu nagrade povedal Jereb.

Foto: Toyota