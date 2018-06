Podivjani yaris, ki se ga ne da več kupiti #foto

Foto: Gašper Pirman

Toyota je v počastitev vrnitvi v svetovno prvenstvo v reliju WRC izdelala hudobno različico yarisa, ki sliši na ime GRMN. Čarobne roke japonskih rokodelcev iz športnega oddelka Gazoo Racing so iz majhnega mestnega avtomobila naredile glasno zver, ki prepriča predvsem v zavojih. Enega izmed avtomobilov smo v roke dobili tudi mi in se zapodili po dirkališču Raceland. Avtomobil, ki ga ni več mogoče kupiti, saj gre za omejeno serijo, nas je pustil odprtih ust in nas spomnil na vse pretekle Toyotine športnike.

Od leta 2016 naprej kot samostojna znamka

Pred kratkim se je Toyota s svojim dirkaškim oddelkom Gazoo Racing, ki so ga leta 2016 pospremili na samostojno pot, po 17 letih vrnila v reliserijo FIA WRC, v kateri je v preteklosti že zmagovala. Spomin na zmagoslavne dirke dirkalne corolle so zapečateni v spomin vsakega ljubitelja bencinskih hlapov, zato so z vrnitvijo na relisceno našli navdih za nastanek novega športnega avtomobila.

Yaris GRMN je mala avtomobilska raketa na štirih kolesih. Kratica GRMN pomeni "GAZOO Racing tuned by Meister of Nürburgring”. Že ime razkriva, da so razvojniki avtomobil večinoma razvijali na dirkališču Nürburgring, z dodatkom ''mojster Nürburgringa'' pa so se posvetili svojemu legendarnemu dirkaču Hiromuju Naruseju, ki si je zaradi neskončnih ur, preživetih na tem slovitem dirkališču, prislužil ta legendarni vzdevek.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Rojen na dirkališču, izdelan v Evropi

Motor in notranjost avtomobila sta v celoti nastala v Evropi, karoserija, volanski mehanizem in zavore pa na Japonskem. Večina finih nastavitev je bila opravljenih na že omenjenem legendarnem nemškem dirkališču. Že preizkušeni Toyotin motor 2ZR-FE izdelujejo v tovarni v Deesideju v Veliki Britaniji, dodatno pa so ga modificirali pri Lotusu, kjer so inženirji razvili tudi posebno programsko opremo.

Ker bi bilo treba zaradi kompleksnosti sestave določenih elementov avtomobila podaljšati čas proizvodnje, so pri Toyoti za izdelavo yarisa GRMN izbrali dvajset najbolj izkušenih delavcev, ki so jih še dodatno izšolali prav za sestavljanje tega ekskluzivnega modela. Tako recimo običajni delavci v tovarni v Valenciennsu v Franciji, kjer tudi sicer nastajajo standardne različice modela yaris, za namestitev hladilnega sistema potrebujejo 55 sekund. Ko se sredi proizvodnje pojavi potreba po sestavi različice GRMN, bi ta delavec za sestavo hladilnega sistema potreboval tri minute. Posebej izurjeni delavci, ko se na proizvodnem traku pojavi GRMN, zamenjajo običajne delavce in hladilni sistem namestijo v potrebnih 55 sekundah ter s tem preprečijo zastoj celotne proizvodnje.

Namesto turbine raje kompresor

Avtomobil poganja 1.8-litrski bencinski motor s kompresorjem, ki zmore 212 konjskih moči pri 6.800 obratih. Yaris GRMN se do 100 kilometrov na uro izstreli v 6,4 sekunde, njegova največja hitrost pa znaša 230 km/h. Opremljen je s športnim podvozjem in dirkaškimi blažilniki Sachs. K odličnim voznim lastnostim pripomorejo tudi 17-palčna platišča BBS, ki so izdelana iz posebne zlitine in so za poldrugi kilogram lažja od običajnih platišč. Za stik s podlago pa skrbijo pnevmatike Bridgestone Potenza RE50A v dimenziji 205/45 R17.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

V ospredje sili športni karakter

V notranjosti v oči padejo predvsem športni sedeži, oblečeni v posebno oblazinjenje s kontrastnimi rdečimi šivi Boshoku. Volanski obroč je podoben tistemu iz modela GT86. Za športen pridih poskrbijo še aluminijaste stopalke. Ker je vsak avtomobil v tovarni podvržen strogim testom, lahko na dan izdelajo le sedem avtomobilov. Da se proizvodnja ne bi zavlekla za več let, so omejili produkcijo yarisa GRMN na 600 primerkov - 400 jih je namenjenih evropskim trgom, 200 pa jih bo pod imenom Vitz GRMN na voljo na Japonskem.