Ste prepričani, da tega res ne morete zavarovati?

Če smo še pred desetimi leti o mobilnosti po mestu govorili predvsem kot o vožnji z avtomobilom in potem morda še z mestnim avtobusom in s kolesom, se je danes mestna mobilnost precej prestrukturirala. In tako je tudi prav. Vendar ob tem se postavlja vprašanje: smo se na te spremembe ustrezno pripravili?

Kako potujemo danes?

Po eni strani ozaveščanje o škodljivih vplivih na okolje, po drugi strani pa želja po hitri in učinkoviti mobilnosti so nas pripeljali do iskanja alternativnih prevoznih sredstev. Ne samo s kolesom, v službo, šolo in po opravkih se danes odpravljamo tudi z e-skiroji in rolkami. Vsak član družine ima že svoje najljubše prevozno sredstvo in čisto vsak izmed njih je dnevno izpostavljen prometnim nevarnostim.

In medtem ko vsako leto (ker tako določa zakon) poskrbimo za avtomobilsko AvtoMobilno zavarovanje, niti ne pomislimo, da bi zavarovali tudi naša druga prevozna sredstva. Čeprav je matematika pogosto zelo jasna in se čez teden v službo vozimo izključno s kolesom ali e-skirojem, medtem ko avtomobil čaka doma pred hišo ali v garaži, nismo dovolj pozorni, da bi si uredili ustrezno zaščito – za primer, če bo šlo kaj narobe.

Promet v mestu je poln pasti

Ne glede na to, s katerim prevoznim sredstvom se bomo podali po mestnih ulicah, je varnost ključna. Za njo poskrbimo z upoštevanjem prometnih predpisov in varnostnih ukrepov. Tako bomo varni mi in drugi udeleženci v prometu.

Čeprav zakon tega ne določa, velja nekakšno nepisano pravilo, da skiroji spadajo bolj na kolesarsko stezo. To pomeni, da bi morali upoštevati tudi vsa pravila, ki veljajo za vožnjo s kolesom.

Bodimo pozorni na pešce in mlajše udeležence v prometu. Bodimo pazljivi pri prečkanju ceste in na križiščih nakažimo svojo smer z rokami (tako kot to velja za kolesarje).

Nosimo čelado, ki nas bo ščitila pred hujšimi poškodbami.

Drugi korak, ki ga danes ne smemo pozabiti, pa je tudi ustrezno avtomobilsko AvtoMobilno zavarovanje.

Zavarovalnica Triglav je prva zavarovalnica, ki ponuja novo avtomobilsko AvtoMobilno zavarovanje, ki gre v korak s časom. Omogoča, da poleg avtomobila zavarujemo še različne klasične in sodobne oblike mobilnosti, ki jih uporabljamo mi in naši družinski člani. Avtomobilsko AvtoMobilno zavarovanje ponuja zavarovanje odgovornosti in asistence kolesarjev, uporabnikov posebnih prevoznih sredstev (rolka, skiro …) ter tudi zavarovanje rehabilitacije po nesreči v prometu in zavarovanje prtljage.

Če vsak dan parkiramo na parkirišču P+R in nato vožnjo do službe nadaljujemo z drugim prevoznim sredstvom, je izbira zavarovanja logična.

Če ob sobotah z družino odhajamo na kolesarske izlete, je izbira zavarovanja logična.

Če otroci pot v šolo premagujejo s skiroji in rolkami, je izbira zavarovanja logična.

