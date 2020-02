Preden se odločite za prvo vožnjo z električnim skirojem …

Naj bo vijuganje po mestnih ulicah varno in s spoštovanjem do ostalih udeležencev v prometu.

Pomlad je pred vrati in glede na trende v zadnjem letu lahko pričakujemo, da se bo po mestnih ulicah povečal promet z električnimi skiroji. Vendar preden postanete novi voznik električnega skiroja in se podate po mestni džungli, preverite, kako poskrbeti za lastno varnost in hkrati za varnost vseh udeležencev v prometu.

Vožnja z električnem skirojem je postala najhitrejša in najbolj agilna trendi mobilna rešitev v zadnjih letih. Precej dostopne cene so povzročile malo poplavo majhnih e-dvokolesnikov, ki so že prejšnjo sezono preplavili naše ulice, pločnike in kolesarske steze.

Še preden smo se dobro zavedali, da so električni skiroji postali pomemben del mestnega prometa, je nastal kaos, ki pa ga lahko s skupnimi močmi in resnejšim zavedanjem o vseh nevarnostih, ki tam pretijo, premagamo. Samo na ta način si bomo zagotovili varno pot do cilja – ne glede na to, ali bomo zajahali kolo, skiro ali se na pot podali peš.

Glavno pravilo v e-prometu: niste sami!

Ker so električni skiroji postali tako priljubljeni praktično čez noč, se zakonodaja temu novemu prometnemu fenomenu ni pravočasno prilagodila. Vožnja z električnimi skiroji je uradno sicer še vedno prepovedana, ob normalni uporabi pa ni sankcionirana. Pravila o tem, kje naj bi se vozili z e-skiroji, ni.

Po novem zakonu naj bi za vožnjo z električnim skirojem veljala podobna pravila kot za vožnjo s kolesom. Foto: Getty Images

Predlog novele zakona o predpisih cestnega prometa predvideva, da se bo z njimi dovoljeno voziti po kolesarskih stezah in tam, kjer teh ni, bo uporabnik lahko z njimi peljal tudi po cesti. Posebna previdnost bo nujna na območjih za pešce, kjer bo hitrost treba prilagoditi le-tem.

Ker je zakon šele v pripravi, morate za lastno varnost in varnost vseh preostalih udeležencev v prometu poskrbeti sami.

Nikakor prehitro!

Formula previdnosti je preprosta: glede na to, da električni skiroji v povprečju dosežejo hitrosti do 25 kilometrov na uro, pešci pa v povprečju le pet kilometrov na uro, je jasno, kdo je v tem razmerju šibkejši, in se mu je treba prilagoditi.

Foto: Ana Kovač

V prvi vrsti je pomembno, da hitrost svoje vožnje prilagodite razmeram v prometu in okolici. Čeprav vaše novo električno prevozno sredstvo omogoča hitro vožnjo tudi do 25 kilometrov na uro, ni treba, da izkoristite ves njegov hitrostni potencial. Ker je vožnja po mestu polna (ne)predvidljivih pasti, morate biti obzirni do drugih in hkrati upoštevati tudi lastno varnost.

Vozite zmerno in ne prehitevajte iz vseh smeri. Zavedajte se, da je vaša električna vožnja tiha, zato se lahko hitro zgodi, da vas pešec ali kolesar preslišita.

Čeprav zakon tega ne določa, velja nekakšno nepisano pravilo, da skiroji spadajo bolj na kolesarsko stezo. To pomeni, da bi morali upoštevati tudi vsa pravila, ki veljajo za vožnjo s kolesom.

Priporočljivo je torej, da ste v mestu pozorni predvsem na pešce in mlajše udeležence v prometu. Bodite pazljivi pri prečkanju ceste in na križiščih nakažite svojo smer z rokami (tako kot to velja za kolesarje).

Ker ima skiro manjša kolesa, je še manj stabilen kot kolo. To pomeni, da bodo že manjše luknje ali nepravilnost na cestišču lahko zmajale njegovo ravnotežje. Pazljivost mora biti zato še večja – brez hitenja in sunkovitih gibov.

Uporaba čelade je prava izbira za varno vožnjo na električnem skiroju. Foto: Getty Images

Previdnost pri otrocih še toliko večja

Če se za prve vožnje s kolesom ponavadi kot starši angažirate in otroku predstavite glavne pasti in pravila varne vožnje, bi morali podobno "domačo šolo varne vožnje" uvesti tudi pri vožnji z električnim skirojem. Posebna pozornost velja pri manjših e-voznikih, ki niso vajeni samostojnega gibanja v prometu.

Pri tem naj velja še priporočilo glede zaščite – tako kot pri kolesu bi morali tudi na skiroju poskrbeti za nošenje čelade.

Bodite uvidevni tudi pri parkiranju

Ne samo med vožnjo, ampak tudi, ko se ustavite, naj bosta red in disciplina ključnega pomena. Izkušnje prejšnjih mesecev namreč kažejo na precej kaotično parkiranje skirojev, ki nemalokrat ležijo po pločnikih in nesrečno čakajo na svojega voznika, privezani na prometni znak ali javno razsvetljavo.

Naj vam bo e-skiro v ponos. Ne ovirajte z njim pločnike. Parkirajte ga tako, da ne bo motil mimoidoče. Foto: Vid Libnik

Naj tudi tukaj velja pravilo obzirnosti. Svojega električnega urbanega konjička parkirajte tako, da ne bo oviral pešcev in kolesarjev in da ne bo nenazadnje postal celo tudi tarča nepridipravov.

Zavarovanje električnega skiroja

Kljub temu, da zavarovanje električnih skirojev trenutno še ni obvezno, ne pomeni, da za škodo, ki bi jo z vožnjo s skirojem povzročili drugim, ne boste odgovorni. Prav nasprotno: škoda je lahko visoka in s tem so povezani tudi stroški, zlasti če gre za poškodbe tretje osebe.

Povprečna škoda iz zavarovanj splošne odgovornosti za poškodbe oseb se giblje med 3.000 in 4.000 evri.

Zakaj bi tvegali in bili odgovorni za tovrstne zneske? Sklenite zavarovanje odgovornosti in asistence kolesarjev ter uporabnikov posebnih prevoznih sredstev. Druga zavarovanja take odgovornosti ne krijejo.