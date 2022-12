Spremembe? Še vedno je "uživancija", poglejte si posnetke #video

Avtomobilsko leto 2022 je bilo v znamenju podražitev in dolgega čakanja na naročene avtomobile, prav tako pa številnih novosti v smeri elektrifikacije. Kljub vsem spremembam, ki jih avtomobili doživljajo, izkušnja mobilnosti v svojem najširšem smislu - pomen svobode, cestnih potepov in uživanja v pripovedih tistih, ki jim določen avtomobil zelo priraste k srcu - pojem avtomobila pelje naprej v razburljivo novo desetletje.

Živimo v desetletju, v katerem se nadaljujejo še nikoli videne spremembe v avtomobilski industriji. Proizvajalci v zakulisju za dobavitelje objavljajo razpise za razvojne projekte, ki so skoraj v celoti usmerjeni le še v električno prihodnost. Kljub temu na cestah danes doživljamo zanimiv koktajl avtomobilske sedanjosti, prihodnosti in preteklosti. Skoraj vsak dan v letu 2022 smo bili na Avtomotu, ki je letos praznoval 20-letnico obstoja, za volanom najrazličnejših vozil.

Ne glede na starost ali pogon je mogoče z njimi uživati in cesto, ki ostaja tista rdeča nit vseh zaljubljencev v vožnjo in ovinke, doživeti na prav poseben način. Pri tem število "konjev", količina decibelov iz izpuha in vrsta motorja dejansko niso tisto najpomembnejše. Dražijo se novi in rabljeni avtomobili, prav tako gorivo. Vse to pa strast do vožnje marsikdaj celo podžge.

Video - sobotno jutro s porscehem 911 GT2 RS

Foto: Gregor Pavšič

Tako mi je poleti v sobotnem jutru v roke prišel izjemni porsche 911 GT2 RS, prav gotovo eden najbolj brutalnih in tudi dragocenih športnih avtomobilov v Sloveniji. Zvok šestvaljnika je stresel stene ljubljanske podzemne garaže in zbudil zaspano podeželje v sobotnem jutru. Užival pa sem - ne enako, a pač drugače - tudi na tisoč kilometrov dolgi poti okrog Slovenije z električnim renaultom twingom (brez "hitrega" polnjenja), v družbi slovenske glasbene legende Lada Leskovarja v alpini A110, pa tudi ob velikanskih strojih v peskokopu ali zraven velike transportne ladje "ro-ro" za več tisoč avtomobilov na terminalu v Luki Koper.

In seveda na francoskem podeželju, kjer smo lahko iz Renaultovega muzeja odpeljali prelepo ohranjene petke in jih zapeljali po praznih cestah. Saj veste, s spuščeno stransko šipo, tja naslonjenim komolcem in možgani "na off".

Od Izole do Mangartskega sedla. Skupno 196 km z morske “ničle” do dobrih 1.900 metrov višje. “Ekstra” vzpon skozi zadnjih 11 km, a na vrhu je imel avto še 30% baterije. In to je tale električni megan pravilno napovedal že v Izoli. https://t.co/soLLxihiCQ@SiolNEWS @RenaultSI pic.twitter.com/sCKkkWvVQA — Gregor Pavsic (@GregorPavsic) August 6, 2022

Video - potep z Ladom Leskovarjem in alpine A110

Foto: Gregor Pavšič

V ospredju razmislek o vlogi drugega domačega avtomobila

Skladno s podražitvami tako goriva kot avtomobilov - primerljivo opremljeni srednje veliki športni terenci so v petih letih dražji za deset tisoč evrov, kar je pokazal eden letošnjih primerjalnih testov PRIMA - so se letos odpirala tudi vprašanja prihodnjih prodajno-lastniških konceptov. Tako Renault vzpostavlja svojo dodatno znamko Mobilize, Frey Group pa v Sloveniji sistem izposoje vozil Free2Move (najem avtomobilov neposredno pri trgovcih).

"Če so danes povprečni mesečni lastniški stroški avtomobila 500 evrov, bodo kmalu 700 ali 800 evrov," je v odmevnem intervjuju za Siol.net napovedal Matej Čer iz ljubljanskega sistema souporabe vozil Avant2go, ki vsaj v prestolnici postaja realna alternativa vsaj drugemu domačemu lastniškemu vozilu. Shema slovenskega električnega "car sharinga", ki bi jo lahko označili za enega najboljših domačih projektov mobilnosti zadnjega desetletja, je od ustanovitve tudi že splavala na poslovno pozitivno ničlo.

Foto: Gregor Pavšič

Video - prva izkušnja električnega dirkalnika za reli

Foto: Gregor Pavšič

Letošnje leto je bilo tudi v znamenju letalstva. Na Brniku smo lahko spet pozdravili več zaporednih prihodov velikanskega Antonovega tovornega letala an-124. Ukrajinski proizvajalec letal se je žal na naslovnicah znašel tudi zaradi vojnih spopadov okrog njihovega oporišča na letališču pri Kijevu, kjer je ruska vojska uničila največje tovorno letalo na svetu - slavno mrijo oziroma upanje, uradno pa edini primerek antonova an-225.

Na osrednjem slovenskem mednarodnem letališču je letos pristal tudi boeing 747. Eno najbolj prepoznavnih letal se je ob koncu leta poslovilo od proizvodnje, saj so pri Boeingu izdelali še zadnje letalo. Z jumbo jetom smo posredno povezani tudi Slovenci, saj je bil njegov glavni inženir Joe Sutter slovenskih korenin. Njegov oče Franc Suhadolc se je že v času zlate mrzlice preselil v ZDA.

Na Brniku je ravno pristal Antonov An 124. Vedno vzame sapo @SiolNEWS pic.twitter.com/F3hgbTICsb — Gregor Pavsic (@GregorPavsic) April 3, 2022

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Porsche

Cestni potep v zaledju Napoleonovo ceste v odlični družbi in osupljivi naravi

Foto: Gregor Pavšič Avtomobilska strast pa je že desetletja tesno povezana tudi z avtomobilskim športom. Tako smo si že v začetku leta delili slavno Napoleonovo cesto in podeželje južne Francije s karavano svetovnega prvenstva v reliju, kjer so letos tovarniške specialke prvič dobile hibridne pogone. Na reliju v Monte Carlu smo doživeli avanturo in celodnevno pustolovščino na cesti, in to v objemu prelepe in osupljive narave ter adrenalinskega športa.

Še nikoli nismo imeli mlajšega svetovnega prvaka v reliju - Kalle Rovanpera je s Toyoto to postal pri rosnih 22 letih. Izjemnega Finca smo spomladi spremljali tako na reliju za svetovno prvenstvo na Hrvaškem kot tudi jeseni na spektaklu v San Marinu, kjer je navdušil z vožnjo stare toyote celice GT4 ST185. Povsem namensko je za asfaltni reli izbral izključno makadamske pnevmatike.

V Sloveniji so izpeljali 13 avtošportnih prireditev, naziv avtomobilista leta pa je prejel Boštjan Avbelj, prvak italijanskega prvenstva IRC.

Video - reportaža z avtomobilskega terminala Luke Koper

Video - z velikiim strojem v kamnolomu

Z novo- in starodobniki avtomobilsko sporočilo prihaja do novih generacij

Brez čustev in polne predanosti pa ne gre niti pri starodobnikih. Vse bolj priljubljeni so tako imenovani novodobniki oziroma youngtimerji, kar smo izvedeli v pogovoru s Tomažem Begušem. "To so avtomobili mladosti generacije X in starejših milenijcev," nam je razložil Beguš.

Na drugi strani smo poleti na Kureščku obiskali očeta in sina, ki sta iz ZDA pripeljala še vedno zelo redkega datsuna.

V Velenju smo srečali Karla Ferleža, ki se je ponosno pripeljal s svojim starim citroenom. S takim avtomobilom je nekoč uspešno prevozil izjemno dolg in naporen Tour de Europe.

S takimi projekti se tehnična kultura prenaša iz generacije v generacijo. Stari avtomobili so imeli prav gotovo več "osebnosti" in lastne edinstvenosti, kar je danes v svetu deljenih platform vse bolj redek pojav. Zato tudi ohranjanje take kulture pomeni veliko in zato tudi priložnost, ko na primer Porsche odpre vrata svojih arhivov, zgrabimo z obema rokama.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gregor Pavšič