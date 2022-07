Napovedujemo: čaka nas zanimiv “Avtomoto” teden #video

Letos julija mineva 20 let avtomobilske redakcije Avtomoto na spletnem mediju Siol.net. Ob tej priložnosti smo vam za vsak dan v tednu med 4. in 10. julijem pripravili posebne in zanimive reportaže iz različnih vsebinskih spektrov, ki jih je Avtomoto tradicionalno pokrival - to bodo video prispevki športnega avtomobila in prav posebnega gosta, družili smo se z velikimi stroji, lastniki starodobnikov, obiskali ključno vozlišče avtomobilske industrije v Sredozemlju, pogledali v prihodnost in tudi vozili enega najbolj ekskluzivnih avtomobilov v Sloveniji.