Oče in sin s Kureščka: njuna ikona je v Sloveniji zelo redka #video

Oče in sin iz družine Brišnik s Kureščka nad Igom pri Ljubljani sta lani jeseni v Slovenijo pripeljala 50 let starega datsuna 240Z. Ni bil prvi, je pa eden zelo redkih na naših cestah. Nissanu je z njim uspel preboj v ZDA in po zaslugi tega avtomobila so začeli Američani spoštljivo sprejemati avtomobile iz Japonske. Dvosedežni športni kupe je robusten, vzdržljiv in glasen − je enostavno nekaj posebnega −, zato danes uspešno osvaja avtomobilska srca, tudi 20-letnikov. Po slovenskih cestah jih morda vozi le kakih pet.

Priznam, da ga do zdaj na slovenskih cestah še nisem videl. Vedno pa so mi bili zelo všeč. Ti datsuni, pojem japonskega preboja v zavest Američanov, so zmagovalci najtežjih relijev. Avtomobil, ki še danes daje močan vtis nečesa robustnega, vzdržljivega, malo norega, je daleč od povprečja, in res je nekaj posebnega. Po slovenskih cestah jih vozi le približno pet. Tudi v Evropi jih ni prav veliko, zaradi tega pa so tudi vse bolj cenjeni. Njihova zapuščina v avtomobilski zgodovini bo večna.

Foto: Gregor Pavšič

Blizu Kureščka nad Igom pri Ljubljani sem obiskal zanimivega očeta in sina. Matjaž Brišnik je pred več kot 40 leti tekmoval v reliju. Vozil je tudi, za tiste čase, odličnega BMW 2002 tii in bil kot sovoznik tudi na reliju Monte Carlo. A datsuna ni v hribe pripeljal on, ampak njegov 22-letni sin. Pohod najbolj prepoznavnega Datsunovega modela 240Z je zamudil za natanko 30 let.

"Dve leti je filozofiral, a ga nisem resno jemal. Nato pa sva stopila skupaj in ga kupila. Te znamke nisem poznal," je povedal Matjaž Brišnik. Avtomobil je tehnično v dobrem stanju in ima 80 tisoč prevoženih kilometrov. Mene pa je iskreno zanimalo, zakaj se je fant, star le 20 let, sploh navdušil nad datsunom. Odgovor v spodnjem videu.

Video: Zakaj se 20-letnik navduši nad znamko Datsun?

Foto: Gregor Pavšič

Pred šestimi leti so se trije datsuni 240Z peljali tudi skozi Slovenije, in sicer kot tekmovalci na epskem vzdržljivostnem reliju med Pekingom in Parizom. To je bila kar 13.600 kilometrov dolga pot in delček te trase so takrat pomagali pripraviti tudi organizatorji v Sloveniji. V Murski Soboti smo občudovali datsuna Avstralca Marca Pickeringa, ki je nekaj dni pozneje tudi zmagal v konkurenci avtomobilov, ki so bili iz obdobja pred letom 1975.

Foto: Gregor Pavšič To je bil dober "opomnik" Datsunove uspešne zgodovine sodelovanja na najtežjih vztrajnostnih relijih. Ta znamka je namreč večkrat zmagala prav na tovrstnih relijih za svetovno prvenstvo, in to je bilo ravno v obdobju na začetku sedemdesetih let, ko je Datsun s pohodom na severnoameriški trg iz modela 240Z naredil pravo avtomobilsko ikono. Leta 1971 je Datsun na vzhodnoafriški reli Safari poslal tri svoje avtomobile in Japonci so dosegli dvojno zmago.

Prvi je bil Nemec Edgar Hermann, drugi pa Kenijec Shekhar Mehta. Oba datsuna sta preostalo konkurenco ugnala za več kot dve uri. Mehta je z 240Z na Safariju zmagal leta 1973, pozneje pa mu je uspelo to afriško klasiko dobiti še štirikrat. Še vedno je najuspešnejši voznik tega slavnega afriškega relija.

Ljubljančan je datsuna dobil na Nizozemskem in ga tri leta obnavljal



Že pred leti si je datsuna omislil tudi Peter Lauko. Za razliko ob Brišnikov mu ga ni bilo treba pripeljati iz ZDA, saj ga je našel na Nizozemskem. Datsun tudi ni bil njegov prvi starodobnik, saj si je že kot študent kupil opel kadetta C in se z njim učil starodobništva, ki je postalo njegov hobi.



"Na internetu sem opazil prispevek o datsunu 240Z. Prepričal me je že z dizajnom, prav tako s kombinacijo dvoseda, vrstnega šestvaljnika in pogona na zadnji kolesi," se spominja Lauko. Kupljeni 240Z je bil karoserijsko sprva v še precej slabem stanju. Marsikaj je moral zamenjati, avtomobila pa pred tem niso nikoli popravljali, kar je olajšalo obnovo. Kleparska dela in barvanje je prepustil drugim, sam pa se je lotil notranjosti in mehanskih delov. Trajalo je tri leta, da je datsuna spravil v vozno stanje in ga registriral.



"Ta avtomobil ima kar nekaj posebnosti. Zanimivi so mi 'inspection lids', pokrova na levi in desni strani motornega prostora, pod katerimi je akumulator oz. so posode z zavorno tekočino. Nisem pričakoval odsotnosti lučke za olje in alternator, za kar sicer obstaja števec. Zelo hitro v oko pade ročica za 'choke'. Ob obnovi me je presenetila tudi japonska ponovna uporaba nekaterih delov. Deli podvozja, kot so roke, so namreč simetrični, levi so torej enaki desnim, obstaja pa tudi veliko delov, ki so zamenljivi z drugimi modeli ali znamkami. Kot eno takšno posebnost bi izpostavil zadnji diferencial, ki je isti kot na 40 let 'starejših' Subarujih WRX STi," je razložil Lauko.

Foto: Gregor Pavšič

Tovrstni rezultati so bili dokaz Datsunove športnosti, dokaj preproste inženirske zasnove in s tem povezane vzdržljivosti. Uporabili so obliko takrat zelo vplivnega jaguarja E-type in tudi izkušnje, ki so jih že v šestdesetih letih pridobili s svojim prvim dvovratnim športnim kupejem − modelom sports 1000 (pozneje, skladno z večjimi motorji, tudi sports 1500 in sports 2000).

Britanski vpliv na prve datsune ni bil presenetljiv. Podjetje je takrat izdelovalo še predelane angleške austine. V novem 240Z so mnogi videli že omenjenega jaguarja E-type, pa tudi linije ferrarija 275 GTB. Za začetek, leta 1970, je bil datsun 240Z tudi oblikovalski presežek. V tem času so na primer Francozi vozili še renaulte 12, Nemci še niso poznali golfa, v takratni Jugoslaviji pa so na ceste zapeljale prve stoenke.

Vpadljiva oblika in zmogljivosti avtomobila, ki je bil pred 50 leti za polovico cenejši od porscheja 911

Leta 1970 je bilo vse nared, da Datsun uporabi danes znamenito črko Z in Američane premami z novim 240Z, pa tudi z dolgim nosom in zadkom v slogu "fastbackov". Dva sedeža in veliko prostora v zadku. Najprej ga je poganjal 2,4-litrski vrstni šestvaljnik, ki je imel dobrih 150 "konjev". Na zadnji kolesi se je moč prenašala prek štiristopenjskega samodejnega menjalnika. Do "stotice" je pospešil v slabih osmih sekundah.

To ni bilo slabo za avtomobil, ki dejansko ni bil pregrešno drag. Sredi leta 1970 je bilo v ZDA treba zanj odšteti 3.600 dolarjev. Z upoštevano povprečno inflacijo v zadnjih 50 letih bi bil ta znesek danes 21.600 dolarjev. Leta 1970 je bil za polovico cenejši od porscheja 911 in skoraj toliko tudi od chevrolet corvette.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Nissan

Nič več jih niso gledali postrani, Američani so začeli spoštovati japonske avtomobile

Prvo leto so Američanom prodali 16 tisoč avtomobilov, naslednje leto 33 tisoč in leta 1972 že 45 tisoč. Rekord je s 46 tisoč prodanimi avtomobili padel leta 1973, ko je bil 240Z še zadnje leto na trgu. Skupno jim je v ZDA uspelo prodati skoraj 142 tisoč avtomobilov. To je bilo nasploh obdobje pravega avtomobilskega "buma" v ZDA, kjer so leta 1971 prvič v enem letu prodali več kot deset milijonov novih avtomobilov.

Američani so nenadoma začeli spoštovati japonske avtomobile. Nanje niso več gledali le kot na nekaj eksotičnega. To je pomembna zapuščina datsuna 240Z.

Foto: Gregor Pavšič

Datsun je danes Nissanova podznamka, a ustanovili so jo prej, že leta 1911. Skladno z imeni svojih finančnih ustanoviteljev se je nato preimenovala v DAT, temu pa so dodali še besedo Son. Ker ta v japonščini lahko pomeni izgubo, in ker je ravno takrat poplava ob tajfunu pustošila po njihovi tovarni, so vraževerni Japonci Datson raje preimenovali v Datsun.

Podjetje so nato kmalu spet reorganizirali in ga preimenovali v Nissan. V ZDA so se kljub temu raje podali še s starim imenom znamke. Niso namreč želeli omadeževati Nissanove znamke, če datsunom v ZDA ne bi šlo dobro. Japonci so bili že večkrat neodločni. Na smetišče zgodovine bi skoraj poslali prvotni razvojni projekt športnega kupeja, ki so ga razvijali skupaj z Yamaho. Premislili so si šele po velikem uspehu Toyote v filmu o Jamesu Bondu. V Živiš lahko le dvakrat je namreč James Bond vozil kabrioletsko izvedbo toyote 2000GT.

Britanski vpliv na prve datsune ni bil presenetljiv. Podjetje je takrat izdelovalo še predelane angleške austine. V novem 240Z so mnogi videli že omenjenega jaguarja E-type, pa tudi linije ferrarija 275 GTB. Za začetek, leta 1970, je bil datsun 240Z tudi oblikovalski presežek.

Bi imeli datsuna? Poiščite ga v ZDA.

Kdor hoče danes kupiti datsuna, mora ponj v ZDA. V Evropi jih niso prodajali in zato jih imajo le navdušenci. Onkraj luže pa je ponudbe kar veliko, le dobro ohranjenega je po 50 letih seveda težje dobiti. Kot sta mi povedala Brišnikova, se v ZDA najde tudi veliko nadomestnih delov. Sama sta si naročila celo škatlo gumijastih oblog. Ker je do nadomestnih delov težje priti, tudi obnova takega avtomobila zahteva veliko potrpežljivosti. Transport med ZDA in Evropo pa je danes že dražji, kot je bil pred kakšnim letom. Za take avtomobile, ki so v dobrem stanju, je treba v ZDA odšteti vsaj okrog 40 tisoč dolarjev.

"Še za današnje standarde je spoštljivo športen. Nima toge preme, temveč samostojno podvozje na vseh štirih kolesih. Vzmeti so trde in dobro čutim cesto, tudi volan je odziven in natančen," razlaga Brišnik.