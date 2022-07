Navdušen avtomobilist: slovenski pevec kot ga še ne poznate #video

Slovenija ga pozna kot pevca, odličnega interpreta in tudi igralca. Malo pa jih ve, da se je Lado Leskovar izšolal za pomorščaka, da je bil nekaj časa sovoznik v reliju in da se je s stoenko odpeljal tudi 3.600 kilometrov daleč v takratno Sovjetsko zvezo. Do svojega 80. leta je zamenjal 27 avtomobilov in še danes se zelo rad usede vanj. "Najraje kar na voznikov sedež," pravi Leskovar.

Pred slabimi 60 leti je izdal prvo glasbeno ploščo, osvojil številne nagrade in zaigral tudi v mnogih filmih. Za glasbo in igro ni imel formalne izobrazbe, imel je le talent in notranjo željo, povedati in pokazati nekaj več. Foto: osebni arhiv Že kot triletnik je nastopil v ljubljanski operi in nato igral v prvem, tistem še črnobelem filmu o Kekcu. Pred slabimi 60 leti je izdal prvo glasbeno ploščo, osvojil številne nagrade in zaigral tudi v mnogih filmih. Za glasbo in igro ni imel formalne izobrazbe, imel je le talent in notranjo željo povedati in pokazati nekaj več. Mnogi so ga označili za šansonjerja, pa se s to oznako ne strinja najbolj. Sam zase pravi, da je pevec. Je večkrat nagrajeni interpret, ki je imel kot odličen izvajalec rad predvsem pesmi s kakovostnimi besedili. Svoja je pisal zelo redko.

Je izšolan pomorščak. Na sprejemnih izpitih v Piranu je komaj prvič videl in okusil slano morje, nato pa s 130-metrsko ladjo Bovec v okviru pomorske prakse odplul do ZDA in nazaj.

Lado Leskovar, danes 80-letni Ljubljančan, prava legenda slovenske zabavne glasbe, je že od mladosti tudi navdušen avtomobilist.

Letos julija mineva 20 let avtomobilske redakcije Avtomoto na spletnem mediju Siol.net. Ob tej priložnosti smo vam za vsak dan v tednu med 4. in 10. julijem pripravili posebne in zanimive reportaže iz različnih vsebinskih spektrov, ki jih je Avtomoto tradicionalno pokrival – to bodo videoprispevki športnega avtomobila in prav posebnega gosta, družili smo se z velikimi stroji, lastniki starodobnikov, obiskali ključno vozlišče avtomobilske industrije v Sredozemlju, pogledali v prihodnost in tudi vozili enega najbolj ekskluzivnih avtomobilov v Sloveniji.

27 avtomobilov, spomini na dolge potepe in celo relije

Čakal sem ga na natrpani Pražakovi ulici v središču Ljubljane, kjer z nekaj vmesnimi premori živi že od leta 1949. Tam sem ga namensko počakal z zanimivim avtomobilom, za katerega sem vedel, da jih rad preizkuša in tudi spoštuje.

Leskovar je imel do zdaj že 27 različnih avtomobilov, z njimi je prekrižal ceste med Ljubljano, Beogradom in Rusijo, nekoč je bil na relijih tudi sovoznik uspešnemu srbskemu vozniku Branku Nadju. Tudi pri 80 letih je v odlični telesni kondiciji in nekaj stokilometrske poti so zanj rutinske.

Foto: Gregor Pavšič

Pred vrati na Pražakovi 7 sem ustavil z novo renault alpine A110. To je moderna reinkarnacija tistega športnega avtomobila, ki sta ga Renault in Alpine na ceste spravila v letih prve Leskovarjeve plošče. Deset let pozneje je Alpine s tem avtomobilom dobila šest relijev prvega svetovnega prvenstva, Leskovar pa se je že pred tem z odmevnim nastopom na festivalu v Opatiji dokončno vpisal na zemljevid takratne jugoslovanske zabavne glasbe.

Lado Leskovar je v začetku šestdesetih delal pomorsko prakso, učil pa se je tudi kitaro in začel redno nastopati v hotelu Belleuve v Ljubljani. Tam je prvič dobil delovno mesto "pevca". Foto: osebni arhiv

"Priznam, vedno sem si želel porscheja. Nikoli si ga nisem mogel privoščiti. Čeprav me je poznala cela Jugoslavija in sem bil pogosto na naslovnicah, nisem bajno služil. Morda bi imel porscheja, če bi se nekoč kot mnogi drugi podal v bolj komercialno, tudi narodnozabavno glasbo, toda ostal sem zvest predvsem svoji glasbi. Želel sem dobra besedila, zato mi je bil šanson blizu. Če bi živel v Franciji, bi kot šansonjer prav dobro živel, v naših krajih pa je bilo to nemogoče," je v avtomobilu pripovedoval Leskovar.

Novodobna alpine je kot nekakšen francoski porsche. Avtomobil je učinkovita vez med preteklostjo in zdajšnjostjo. Pripoveduje o preteklosti in nagovarja prihodnost. Na cesti je kot spomenik pojmu avtomobila in kaj je ta vselej predstavljal – nekoč predvsem svobodo, danes pa tudi užitek do cest, ovinkov.

Ko je živel v Srbiji, se je z "bolhco" kar 34-krat peljal med Beogradom in Ljubljano. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil kot pojem svobode

"Vedno mi je predstavljal predvsem svobodo. Da sem lahko kam šel in kaj videl. Z avtomobilom še danes najraje potujem. Lahko se ustavim, kadar hočem, si pogledam in grem, kamor hočem," je povedal Lado. Odraščal je v drugih časih, ko so bile ceste mnogo bolj prazne kot danes. Avtomobilov je bilo manj in pred 60 leti so bili še bolj izrazit simbol mobilnostne svobode.

"Imel sem nek odnos do vožnje in teh veščin. Že z otroškim avtomobilčkom, ki so jih izdelovali v ljubljanski tovarni Tribuna, sem se poskusil kar najbolj lepo in pravilno voziti. Na avtobusu sem se vedno usedel spredaj pri vozniku, da sem opazoval, kako vozi, in vožnjo sem v teoriji že zelo zgodaj obvladal. Ko so me kot najstnika vprašali, ali znam voziti in mi ponudili volan kombija, sem samozavestno prikimal. Iz Kopra do Ljubljane sem prevozil večino poti, in to takrat, ko vozniškega izpita sploh še nisem imel," se spominja Leskovar.

Leskovar za volanom bugattija v družbi Vanesse Redgrave. Foto: osebni arhiv

Vozniški izpit je opravil leta 1963. Skupaj s fanti iz kvarteta Veseli dečki z nižje gimnazije so z nastopom v Avstriji zaslužili šest tisoč takratnih šilingov in si kupili DKW-ja. Vsi štirje so ga vozili, dokler ni razpadel. "Takrat ni bilo v navadi, da bi starši otrokom kar kupili avtomobil. To se je dogajalo le redkim."

Ladov prvi avtomobil je bil austin 1100. Z njim je nekaj let pozneje Miriam Brickman, menedžerki slavne igralke Vanesse Redgrave, dokazal, da zna dobro sukati volan, in si tako prislužil pomembno vlogo v filmu Isadora. Redgravevova je igrala Angelo Isadoro Duncan, slavno plesalko iz konca tridesetih let, ki je nekoč v odprtem avtomobilu vstala, dolg šal se ji je ovil okrog zadnjega kolesa in jo zadavil.

Videti je bilo kot Nica, a snemali so v Opatiji

"Vanessa me je opazila med nastopom v Opatiji in pokazala s prstom name. Prav mene je želela, da igram vlogo Gospoda Bugattija v filmu. Voziti sem znal, slabše pa sem plesal fokstrot in tango. Pri dokazovanju tega sem pošteno improviziral. A sem se znašel in tudi opazili so me večkrat, ker so očitno potrebovali ta moj lik za določeno vlogo. Tako je bilo že pri Kekcu, kjer se mi je sprva nasmihala celo vloga Rožleta," razlaga Lado.

V filmu je sedel v originalnem bugattiju iz leta 1933. Snemali so v Opatiji, kjer so ulice dovolj dobro spominjale na Nico. Fotografijo Lada in Vanesse, ki tik pred svojim bridkim koncem stoji v avtomobilu, so uporabili tudi za uradni plakat filma.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: osebni arhiv

Lado Leskovar je človek navdiha. Znal se je prilagoditi situaciji in ni rad tarnal. Tako se je s svojo "bolhco" kar štiriintridesetkrat peljal med Ljubljano in Beogradom. Motor se je redno pregreval, pa je ustavil, pokadil cigareto ali dve in se peljal naprej. To je bilo takrat, ko so ga doma dali v "bunker", kar je pomenilo konec predvajanja njegove glasbe. Več kot deset let je živel v Beogradu, poskusil z glasbeno kariero tam in se spoprijateljil z omenjenim Nadjem. S predelano stoenko sta vozila nekaj relijev, a kaj ko Lado zanje ni imel dovolj časa, tudi drugi pa so menili, da bo kot znani pevec prinesel veliko potrebnega denarja.

Ko se je odpravil na drugo sovjetsko turnejo, se je s stoenko v treh dneh odpeljal 3.600 kilometrov daleč v takratni Leningrad. Pred tem jo je na servis odpeljal v Torino, da je bila nato nared za dolgo pot. Po ruskem mrazu je stoenka v z registrsko oznako BG-19-42, kar je letnica Ladovega rojstva, v šestih mesecih zmogla 26 tisoč kilometrov

In še pred komaj tremi leti se je skoraj brez postanka odpeljal 800 kilometrov do Niša na jugu Srbije, tam opravil koncert in se nato odpeljal nazaj. "Zdelo se mi ni nič posebnega. Še vedno zelo rad vozim in uživam v vožnji."

Rad ima udobne avtomobile s športnim srcem

Med avtomobili izpostavlja opel kadetta, kjer je prek poznanstva s pesnikom Antićem preskočil čakalno vrsto. Takrat je namreč tovarna v Kikindi delala za General Motors in delala sestavne dele za Opel, Nemci pa so tovarni plačevali z avtomobili. Navadno se je nanj čakalo vsaj kako leto in pol, toda ker je Antić poznal direktorja in opravil en telefonski klic, je Leskovar novega kadetta vozil že po dveh tednih.

"Nekaj časa sem zbiral denar tudi za mazdo MX5, a je bila zame vseeno premajhna. Rad imam udobne avtomobile, ki pa morajo imeti športno srce. Pri svojih 80 letih sem še kar živahen in tudi vozim rad še dokaj hitro. Nerad pa se spuščam v ocene, kateri avtomobil je najlepši ali najboljši. To je podobno kot v glasbi. Lahko je nekaj dobro, pa ti sploh ni všeč in nasprotno," nadaljuje.

Lado Leskovar je še vedno navdušen avtomobilist. Foto: osebni arhiv

Zase pravi, da je v avtomobilu najraje za volanom in da se tako manj utrudi kot na sovozniškem sedežu. Glasbo, z izjemo radia, pa v avtomobilu redko posluša.

"Včasih sem se v avtu učil besedila. Če želim glasbo zares doživeti, potem jo poslušam doma. Tam imam večje zvočnike in lahko dam na glasno. Glasbo je treba malo bolj na glasno poslušati, da pride zares do tebe."

Večni spomini na čas, ko je bil avtomobil dobesedno okno v svet

Med vožnjo po Gorenjski sva klepetala. Ne toliko o faktografskih podatkih njegovega življenja in kariere, temveč bolj o posebnih spominih, doživetjih in tudi tisti večni želji po cestnih potepih in svobodnem uživanju z avtomobili. V letih Ladove mladosti oziroma povojnem času je bil avtomobil dobesedno okno v svet. Tudi v druge slovenske kraje, ne le v daljne dežele. Odpiral je meje, širil znanje, pomagal pridobivati izkušnje in vedenje o tistem nečem novem, česar na njegovi domači, takrat še delno makadamski Pražakovi ulici še ni bilo.

In tako dojemanje avtomobila kot tehničnega izdelka s posebno dušo ostane v človeku, večnem avanturistu in pustolovcu, trdno usidrano za vedno.

Je lahko za umetnika tudi avtomobil umetnina?

"Umetnost je znati dobro voziti, sploh športni avtomobil. Umetnost je, da se naredi avtomobil, ki je hkrati lep in praktičen. Odvisno od človeka. Za nekoga je vse tehnološko, za drugega pa umetnina," je med vračanjem proti središču Ljubljane še povedal Leskovar, ki tudi danes nima bistveno drugačnega odnosa do avtomobila kot v svojih mladosti.

"Avtomobil nam pomaga skrajšati razdalje. Namesto nog imamo kolesa. Ker se še vedno ukvarjam z glasbo, imam rad malo večji avtomobil. Sicer mi pa osebno kot statusni simbol ne pomenijo prav nič. Rad imam praktične avtomobile in da je vsaj kolikor toliko hiter ter da je mogoče kak ovinek nekoliko bolj drugače zapeljati. To me mika tudi pri mojih letih in mislim, da s tem ni nič narobe. Avtomobil je preprosto potreba, ki nam lahko izboljša način življenja."