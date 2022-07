Francoski "all in": tako dobrega nismo vozili že nekaj časa #foto

Pri oblikovanju novodobnega naslednika so ohranili položaj, število in približno obliko žarometov.

Alpine je na naši strani Alp precej neznana znamka, ki je v tujini v zadnjih letih doživela pravi razcvet. Le kako ne, njihov edini model A110 poganja sredinsko nameščeni 1,8-litrski turbo motor, ki skupaj z izrazito nizko maso 1.100 kilogramov in vrhunskim voznim paketom poskrbi za ljubosumje tudi voznikov vrhunskega caymana in drugih dvosedežnih športnikov. Vidi se, da gre predvsem za inženirski dragulj, vse je podrejeno učinkovitosti in manj "šminki", zato tudi nekaj manj posrečenih oziroma lahko bi rekli "šparovnih" rešitev. K sreči mu je oblikovne temelje postavil prvotni A110 z leta 1961, ta mali vpadljivi športnik pa bo začaral slehernega ljubitelja športnih avtomobilov, slednji mora imeti ob izbiri različice S in aerodinamičnega paketa Aero že kar globoko denarnico.

Preden skočimo na cesto in se osredotočimo na vse majhne inženirske podrobnosti, ki ločijo alpine od drugih dvosedežnih tekmecev, bomo sprva pokukali v zgodovino. Vse se je pričelo leta 1955, ko je Jean Rédélé ustvaril prvi športen avto na osnovi Renaultovega modela. Po nekaj različnih modelih mu je leta 1963 uspel veliki met z modelom A110, ki je bil izdelan na osnovi renaulta 8. Ta mali športni dvosedežnik je vrhunec priljubljenosti doživel deset let kasneje, ko je Alpine osvojila prvi naslov svetovnega prvaka v reliju. Takratni model (kot tudi druge) je oblikoval Italijan Giovanni Michelotti.

Oblikovno sta si zelo podobna

Za zunanjo podobo novodobnega A110 je poskrbel Antony Villain, šef oblikovalskega oddelka Alpine. Še preden so potrdili njegovo zunanjo podobo s skupaj z oblikovalsko ekipo pregledovali vse pretekle modele znamke in iskali rdečo nit, ki bo jasno pokazala kam novodobni A110 sodi. Tako ima sprednje dvojne okrogle žaromete, kratek zadek in nizko držo. Avto nosi enako značko kot vsi njegovi predhodniki in je bil razvit s strani posebne ekipe Renault Sport, ki deluje v francoskem mestu Dieppe. Pri samem razvoju pa so se inženirji ves čas spraševali kako bi izgledal in predvsem kako bi se vozniško razvijal skozi generacije?

Zadnji usmerjevalnik zraka iz ogljikovih vlaken je del posebnega paketa aero. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Naglas niso omenjali Porscheja, a so jih zagotovo imeli v mislih

Naposled je nastal športni dvosedežnik s karoserijo iz aluminija, s skupno dolžino le malenkost nad štirimi metri, sredinsko postavljenim štirivaljnim motorjem z 221 kilovati in z maso 1,1 tone. Tako je od pravzaprav edinega neposrednega konkurenta, porsche 718 caymana, v različici S lažji za kar 300 kilogramov.

Toda ne, inženirji se niso ustavili tukaj. Daleč od tega. To bi bilo preprosto, a po njihovem mnenju bi razvojna evolucija v zadnjih 60 letih poskrbela, da bi A110 še vedno ostal vozniško najboljši avto na svetu. Takšen, ki lahko zmaga v svetovnem reli prvenstvu. A110 tako sloni na povsem novi arhitekturi iz aluminija in čeprav si 1,8-litrski motor deli z meganom R.S., je med njima le malo podobnosti. V resnici se konča že pri menjalniku. Tukaj je na voljo izključno 7-stopenjski dvosklopčni samodejni menjalnik. A so ga izdelali pri slavnem podjetju Getrag, ima mokro sklopko in nenavadna prestavna razmerja. Ročnega menjalnika ni in ga nikoli ne bo. Priznati moramo, da DCT deluje presenetljivo lepo in hitro. Z velikimi obvolanskima ročicama smo praktično nenehno ukazovali menjalnika, predvsem ker sam (tudi v programu sport) rad prestavi hitreje, kot bi to radi sami. Ko smo iskali podatek zakaj v takšnem športnem avtu ni opcije samodejnega menjalnika smo naleteli na pojasnilo glavnega inženirja, ki je pojasnil, da ročni menjalnik v praksi ne bi prinesel manjše mase avtomobila. Ker ni potrebe po stopalki in prestavne ročice so lahko zasnovali tudi plavajočo konzolo, ni potrebno imeti ohišja menjalnika, kar na koncu pripomore k manjši masi oziroma povedano krajše – ob ročnem menjalniku bi bila masa višja kot pri samodejnem. Priznamo pa, da nam je bil menjalnik še posebej všeč ob vožnji po avtocesti, kjer se udobje vožnje zaradi tega znatno izboljša.

Kolesa je nekako potrebno potiskati k tlom



Da gre za čistokrvnega športnika govori masna porazdelitev med obema premama, ki je postavljena v razmerju 44:56. Da se vozniku med hitro odpeljano serijo zavojev smeji, poskrbijo dvojna trikotna prečna vodila. Ne manjka niti ravno dno, del aerodinamičnega paketa pa je tudi zadnji usmerjevalnik zraka iz ogljikovih vlaken. Del tega paketa je tudi streha iz ogljikovih vlaken in sprednji dodatni usmerjevalnik zraka. Ker seveda ogljikova vlakna niso poceni opcija, k končni ceni ta paket prinese 5.490 evrov, a dobi avto z njim dodatnih 141 kilogramov podtlaka. Količnik upora zraka je povsem drugačen, kot pri vsakdanjih avtomobilih. Tam šteje manjša poraba in čim manj trenja na kolesih. Tukaj se ustavi pri 0,32, pnevmatike je potrebno čimbolj pritiskati k tlom in s tem povečevati oprijem. Še posebej takrat, ko zaradi pogona zadaj postane zadek nekoliko »lažji« in igriv.

Vrhunska sedeža in izbira materialov, a nekaj površnosti zmoti

Ne bomo lagali, čisto vseeno nam je bilo, da ima A110s ob ceni testnega primerka 90 tisoč evrov na sredini armaturne plošče vgrajen zaslon na dotik, ki je enak v twingu ali cliu. Enaka zgodba je tudi pri klimatski napravi in kartici za odklepanje avtomobila. Ko zagledaš čudovita Sabeltova sedeža, z dodatki iz aluminija in obilico bočne opore te kar posrka za volan. Radio je tako ali tako vedno ugasnjen, zvok zadaj je enostavno predober, da bi šel v nič. Digitalni merilniki so sila preprosti in osredotočeni, da se na njih vidi izključno bistvene stvari. Še bolj minimalistični postanejo ob pritisku na rdeč gumb Sport na volanskem obroču. Ker gre za izrazito športen avtomovil, manjka odlagalnih površin. Še nekaj teorije – en sedež tehta le 13 kilogramov in ko smo hoteli nastaviti naklon naslonjal, nam to nikakor ni uspelo. Ob pregledu navodil za uporabo smo ugotovili, da se lahko naklon naslonjal nastavi le s pomočjo ključa imbus.

Galerija: kjer šteje vsaka podrobnost

Kjer šteje vsak gram

Testni A110 je bil opremljen z dodatnim paketom S. Ta poleg večje moči prinaša še nekaj pomembnih dodatkov. Slednji bodo imeli predvsem vpliv na dirkališču, kjer šteje vsaka stotinka. Na običajnih cestah bo zagotovo dovolj že klasični A110, a prinaša S nekaj več samozavesti. Največ besede pri tem imajo odlične Michelinove pnevmatike, tukaj so namreč nameščene tiste, najbolj »lepljive« pilot sport 2. Ker ima za 4 milimetre nižje vzmeti, ki so poleg vsega še za polovico trše se v zavojih hitreje postavi v idealno držo drži ter zvesto sledi zahtevani vozni liniji. Ko se je treba hitro ustaviti ni težav. Brembotove štiribatne čeljusti spredaj so odlične. Kljub konkretnemu priganjanju niso popustile niti za malo, o pregrevanju kolutov pa ni bilo ne duha ne sluha.

Pozornost do podrobnosti pri samem razvoju je bila naravnost neverjetna. Inženirji so si dali duška in oklestili vsak možen gram. Sponke senzorjev ABS so izdelane iz aluminija, ročna zavora je integrirana v osnovni zavorni sistem.

Z eno besedo: fantastično

Morda bi morali s tem pričeti pisati test, a zdelo se nam je pomembno, da prej spoznate zakaj se ta avto postavi ob bok vozniško najboljšim na svetu.

Kako dobro se med ovinki pelje A110 S lahko opišemo z eno besedo – fantastično. Gre za nenaporen, predvsem pa ne zastrašujoče naporen in hiter avto. Gre za dokaz, da je manj več. Tukaj ciljamo predvsem na filozofijo glede manjšanja mase. Za volanom sediš praktično pri tleh, sedeža ti dajeta vso potrebno samozavest in občutek za volanom je neverjeten. S takšno lahko premaguje zavoje, da na trenutke deluje vse zelo preprosto. Zaradi motorja s tubino ga ni potrebno priganjati do skrajnih meja kot recimo Toyotin GT86, občutek pri vodljivosti sprednje osi pa je podoben. Volanski obroč morda ni tako uravnotežen kot pri Japonki, a je celotna vozniška izkušnja boljša, bolj uravnotežena in avto se lažje nadzoruje. Tudi v ekstremno hitrih zavojih. Upamo si trditi, da je skupaj z obema paketoma (S in aero) v zavojih A110 S bolj natančen kot cayman, lepše sledi ukazom voznika in se na neravnih cestah karoserija vzdolžno manj zvija. Ima karakter, ki ga vsaj za zdaj poleg GT86 ni pokazal še noben športnik takšnega kova.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman