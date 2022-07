Vstopili smo v srce Porscheja: vstop je dovoljen samo izbrancem #video

V arhivih hranijo tudi prvotna oglasna sporočila, plakate in dokumente povezane z vsakim izdelanim modelom - v kakšni barvi je zapustil tovarno, katero opcijsko opremo je imel nameščeno in vse serijske številke.

Daleč stran od oči javnosti, skriti v zgornjem nadstropju Porschejevega muzeja in mnogokrat spregledanih je osem uslužbencev Porschejevih arhivov. Osem ljudi ve o zgodovini znamke praktično vse, nadzoruje na več kot 900 kvadratih zbirko dokumentov, fotografij, videov, maket, prototipov, pokalov in podatke o vsakem izdelanem porscheju. Ob vsaki obletnici ali lansiranju novega modela se zakopljejo v dokumente in z največjo natančnostjo pospremijo razkritje z zanimivimi zgodovinskimi dejstvi, prav tako (ob plačilu) lastniku dostavijo vse podatke glede na serijsko številko avtomobila, ki jih imajo v svojem registru.

Porsche je svoj novi muzej odprl konec januarja 2009 in v trinajstih letih ga je obiskalo že skoraj pet milijonov ljudi. V njem je okoli 80 različnih avtomobilov, ki so v določeni meri zaznamovali znamko in avtomobilski svet. Z odprtjem muzeja so svoje nove prostore dobili tudi Porschejevi zgodovinski arhivi. Kako ikonično, skozi okno knjižnice, v kateri je preko štiri tisoč knjig, se odpira pogled na del muzeja in obiskovalce. Seveda je ta del Porschejeve zgodovine zaprt za obiskovalce. Dostop do njega imajo le zaposleni in ob poslani prošnji, ki jo morajo odobriti, tudi lastniki avtov ali novinarji. Na letni ravni tako dobijo kar šest tisoč prošenj.

Vstopili smo v srce Porscheja

Dokler ne vstopiš v te svete prostore, kjer v posebnih sobah, ohlajenih na točno določeno temperaturo in s točno določeno vlago, se Varno shranjen v posebni sobi, kjer je stalna temperatura in vlaga, da ne prihaja do prehitrega staranja originalnih fotografij, video posnetkov in dokumentov je tudi logotip Porscheja. Gre za risbo, ki jo je narisal Porschejev inženir Franz Xaver Reimspiess v letu 1952. Pri Porscheju so namreč ponudili 1.000 nemških mark nagrade tistemu, ki bo zmagal na natečaju in narisal primeren logotip za Porsche. Ferry Porsche ni bil zadovoljen z nobenim predlogom, zato je za pomoč poprosil svojo inženirsko ekipo. Reimspiess se je logotipa domislil kar v službi in z njim očaral vedno zahtevnega Ferryja. Foto: Porsche pravzaprav niti ne zavedaš, da si vstopil v Porschejevo svetišče. Nikjer drugje se ne morete tako približati jedru znamke kot tukaj. Arhiv hrani pomembne informacije z gospodarskimi, tehničnimi, družbenimi in kulturnimi referencami.

Razburljivo zgodbo inženirskega urada, oddelkov za razvoj avtomobilov in oddelek za dirkanje pripovedujejo izvirni dokumenti iz več kot 70-letne zgodovine blagovne znamke, okoli 90-letne zgodovine podjetja in življenjskega dela Ferdinanda Porscheja od poznega 19. stoletja. Arhivi se hranijo v zaprtih skladiščih s klimatsko napravo in so vedno pri roki. Konec koncev, Porscheja ne zanima polnjenje temnih skladiščnih prostorov, ampak priprava znanja o znamki jasen pregled zgodovine in njeno prosto deljenje z navdušenci po vsem svetu.

Porschejev arhiv v številkah:



900 kvadratnih metrov površin

2 kilometra dokumentov

2,5 milijona fotografij in diapozitivov

4.000 knjig

1.700 ur filmskega materiala

7.300 plakatov in oglasov

25.000 majhnih eksponatov

Najstarejši dokument je iz leta 1885

Več kot 6.000 poizvedb na leto

Med zakladi tudi originalni logotip, prvotne makete in pokali

V arhivu nenehno dobivajo zgodovinsko pomembne dokumente, fotografije, videoposnetke in tudi predmete. Samo z natančnim kategoriziranjem vseh lahko hitro in preprosto kasneje dostopajo do informacij. Zapleten sistem poimenovanj, kategorij in drugih elementov je nam kot znanstvena fantastika, zaposlenim "knjižnim moljem" pa predstavlja bistveno lažje dostop do nujnih informacij.

Kot pravijo pri Porscheju, je njihova zgodovina hrbtenica znamke in se s podporo arhiva ta zgodovina pretaka v oblikovanje izdelkov z zgodovinskimi referencami. Podatki so tako na voljo vsem, v Porschejevem arhivu pa obravnavajo poizvedbe internih strokovnih oddelkov, novinarjev, znanstvenikov in avtorjev knjig. Zagotavlja podporo s strokovnim znanjem in vizualnim gradivom.

Drugo pomembno področje odgovornosti je pravno varstvo. Po potrebi lahko pretekle dogodke pregledajo v arhivu, saj so tam dokumentirani pomembni dogodki in prelomnice. Konec koncev so arhivi podjetja "spomin" na Porsche. Zgoraj originalni modelček, ki so imeli za predstavitev upravi in po katerem so se lotili izdelave kultnega modela 550 spyder. V arhiv je prišel popolnoma naključno, saj ga je imel v lasti podjetnik iz Stuttgarta, ki je nekoč sodeloval s Porschejem. Ob upokojitvi je praznil police svoje pisarne in povprašal v Porschejevem muzeju ali želijo imeti to maketo. Kot se je izkazalo je edina ohranjena prvotna maketa po kateri so naredili končni model. Foto: Porsche

V stotinah omar hranijo vse dokumente o vsakem izdelanem modelu. Pred petdesetimi leti so vse izpolnjevali ročno, kljub temu so se ohranili vsi dokumenti. Foto: Porsche

Diapozitivi originalnih fotografij z leta 1973, ki so jih uporabili ob lansiranju modela 911 2.7 RS. Na njih se vidi še prvotna zasnova nalepke Carrera ob strani, še preden so kupci dobili svoje avtomobile so jo spremenili in se je v takšni obliki ohranila do danes. Foto: Porsche

Osem zaposlenih vse dokumente tudi digitalizira. Imajo pa v arhivu izjemno napreden požarni sistem. Ob požaru je potrebno sobo zapustiti v 20 sekundah, po tem ta varnostni sistem iz sobe posrka ves kisik in s tem pogasi ogenj. V posebnih dveh že prej omenjenih sobah so naenkrat lahko notri le 3 osebe. Če se vrata ne zaprejo po nekaj sekundah, se oglasi alarm in tako opozori na odprta vrata. Dvig temperature pomeni odmik od optimalnih pogojev, ki so ustvarjeni v samem prostoru. Foto: Porsche

Vodja Porschejevih arhivov je Frank Jung, ki je na to pozicijo stopil leta 2018. Gre za človeka, ki verjetno ve največ o Porscheju in njegovi zgodovini. Obenem je njegova družina tesno povezana s samo znamko. Ustanovili so “Stuttgarter Karosseriewerk Reutter & Co”, ki je bila tesen partner pri oblikovanju novih modelov vse od leta 1931 dalje. Foto: Porsche