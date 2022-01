Sprememba, ki sproža polemike: policisti z novimi avti #foto

Ford že tovarniško ponuja tudi policijsko nadgradnjo modela mach-e. To možnost bodo izkoristili tudi v New Yorku, kjer so naročili 184 teh modelov, ki jih bodo med drugim uporabljali tudi policisti.

Ford že tovarniško ponuja tudi policijsko nadgradnjo modela mach-e. To možnost bodo izkoristili tudi v New Yorku, kjer so naročili 184 teh modelov, ki jih bodo med drugim uporabljali tudi policisti. Foto: Ford

Ameriški policisti bodo po štiridesetih letih spet v uporabo dobili Fordov model mustang. V osemdesetih je bil to mustang fox body z osemvaljnim motorjem, leta 2022 pa bo to električni mustang mach-e GT. Velika sprememba je čez lužo sprožila kar nekaj razgretih komentarjev, a to ni ustavilo 11,5 milijona dolarjev (10,15 milijona evrov) vrednega naročila.

Naročilo za 184 električnih mustangov mach-e GT je oddalo mesto New York oziroma natančneje oddelek mestne upravne službe, ki je v izjavi za javnost še pojasnil, da bodo električne mustange uporabljali policisti, oddelek za varstvo okolja in druge mestne agencije. V New Yorku imajo s 30 tisoč avtomobili največji občinski vozni park. Od tega jih približno petino uporablja policija. 184 avtov zato v tem primeru res ni veliko, a pomemben korak naprej, ki pa je stal kar precej denarja.

Z novimi e-avti prihajajo tudi dodatne polnilnice

Z nakupom novih električnih avtov bodo mestne oblasti v prihodnjem letu dodatno zgradile 275 hitrih polnilnic, ki bodo namenjene uporabi v mestnem e-voznem parku. Število hitrih polnilnic bodo do konca desetletja povečali za štirikrat in tako omogočili še hitrejši prehod na električne avtomobile.

Ford je eden redkih proizvajalcev, ki že tovarniško ponuja nadgradnjo mustanga e-mach s policijskimi dodatki. Ti sicer niso razkrili, kako se policijski avto razlikuje od serijskega, razen barve, nalepk, svetlobnih luči in komunikacijskega sistema. Serijski mach-e z nadgradnjo na stopnjo opreme GT pridobi še nekaj dodatne moči. Policisti se bodo tako naokoli vozili s 358 kilovati in kar 830 njutonmetri navora. Doseg naj bi po podatkih WLTP znašal 410 kilometrov, avtomobili pa imajo vgrajeno baterijo z zmogljivostjo 88 kilovatnih ur. Policisti v mestu ne bodo imeli težav z lovljenjem nepridipravov, saj mach-e GT od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v 4,4 sekunde in doseže maksimalno hitrost 200 kilometrov na uro.

Foto: Ford