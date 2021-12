Njegovo kultno ime je prežeto s tradicijo, izjemno harmonijo zvoka in tisto težko razložljivo kemijo z voznikom, ki mu je pripravljen spregledati tudi marsikatero pomanjkljivost. Kako dolgo bo še lahko hrumel po cestah? Mustang je danes glasnik tehnične kulture in vsega tistega, kar so si inženirji nekoč morali drzno upati.

Najprej so bili divji konji. Nato so se proti nebu dvignila letala. Mustangi. Dali so navdih za ime avtomobila, ki je pred pol stoletja spremenil vse. Njegov osemvaljnik je zahrumel in motor v tem avtomobilu, še vedno z enakim imenom in zdaj z več kot desetimi milijoni kupcev, hrumi naprej. S svojimi takti pripoveduje pesnitev o drznosti inženirjev in zanesenjaštvu voznikov. Prvi so izdelali ikono, drugi pa jo zapeljali na cesto, kjer vsak pritisk desne noge pospeši ritem, poveča jakost in dvigne srčni utrip.

Različica mach 1 se od klasičnega mustanga GT razlikuje tudi v nekaterih zunanjih podrobnostih. Foto: Gašper Pirman

Na parkirišču sem zagnal motor in kmalu so pristopili mimoidoči. Vsaj za pogled in kakšno besedo, bili so stari in mladi. Na trgu danes obstaja le še nekaj redkih avtomobilov, ki lahko povežejo tri ali celo štiri generacije ljudi. Mustang spada mednje. Prvega so izdelali leta 1964, ko so iskali nekaj novega, nekaj bolj drznega, nekaj, kar bo Fordovo znamko v ZDA spet potisnilo na vrh zaželenosti.

Športni avtomobil z motorjem V8 je kmalu postal prav to. Vozil ga je filmski James Bond, želeli so si ga tudi Američani. Začel je gibanje subkulture ameriških mišičnjakov in vplival je tudi na oblikovanje avtomobilov, kot je bila prva generacija toyote celice.

Nezgrešljiv zadek, ki daje vtis zelo samozavestnega avtomobila in pravega cestnega mišičnjaka. Trenutna generacija mustanga sicer z vmesnimi osvežitvami po cestah vozi že sedmo leto. Foto: Gašper Pirman

Mach 1 prinaša dokaj skromen dodatek kilovatov, zato pa učinkovitejše hlajenje in precej večji aerodinamični podtlak. Cenovni dodatek znaša okrog 13 tisoč evrov, kar je glede na doprinos dokaj veliko denarja. Foto: Gašper Pirman

Prežet je s tradicijo in spomini. Čeprav je mogoče kupiti tudi vozniško še ostrejše športne avtomobile, ima tak mustang svojo dušo. Foto: Gašper Pirman

Pol stoletja pozneje se je mustang že močno spremenil in postal tehnično veliko modernejši avtomobil, ki pa je zadržal nekdanji inženirski pogum in drznost, prav tako pa divji priokus ameriških konjev in vojnih letal. Vožnja mustanga ostaja nekaj posebnega, ker tako dobro združuje harmonijo osemvaljnika, simpatično nepopolnost in ker na cesti zagotavlja prav posebno zadovoljstvo. Prežet je s tradicijo in spomini. Čeprav je mogoče kupiti tudi vozniško še ostrejše športne avtomobile, ima tak mustang svojo dušo.

Vožnja takega avtomobila je zato še danes kot pisanje in poslušanje glasbe. Je kot zanimiva harmonija vsega tistega, kar nikakor ni brezhibno, a tam na cesti daje težko opisljivo zadovoljstvo. Zvok, tradicija, vsi spomini in tudi pomanjkljivosti - vse to je ta kemija avtomobila, zaradi katere mu je uspelo preživeti pol stoletja. Prav zato je tudi že toliko let tradicionalno najbolje prodajani športni avtomobil na svetu.

Petlitrski osemvaljnik ima v mustangu mach 1 moč 338 kilovatov oziroma 460 "konjev". Foto: Gašper Pirman

Tokrat sem lahko sedel v mustangu, ki je bil nekaj posebnega. Različica mach 1 prinaša zmogljivejši petlitrski osemvaljnik, pri katerem so moč s 330 povečali na 338 kilovatov (460 "konjev"). Ta različica avtomobila je od klasičnega mustanga V8 dražja za okvirnih 13 tisoč evrov, avtomobil pa so prilagodili predvsem za boljši izkoristek v resnično skrajni športni vožnji in ob obiskih dirkališč. V Sloveniji, žal, je to še vedno nemogoče - razen ob drifterskem obisku Racelanda, toda na srečo tudi hrvaški Grobnik ni tako daleč.

Fordovi inženirji so v mach 1 dodali aerodinamične rešitve, ki podtlak v ovinkih povečajo za več kot 20 odstotkov. Vgradili so dodatni hladilnik motornega olja in tudi nov adapter filtra motornega olja za optimalnejši pretok. Poleg desetstopenjskega samodejnega menjalnika iz testnega avtomobila, ki ima nadgrajeni pretvornik navora, ima mach 1 v ponudbi tudi 2.200 evrov cenejši šeststopenjski ročni menjalnik. Oba imata poseben hladilnik olja, sistem za hlajenje zadnje gredi in diferencial z omejenim zdrsom za optimalen prenos navora na podlago. Samodejni menjalnik ima tudi dodatno zračno hlajen hladilnik olja. Omenjeni aerodinamični dodatki vključujejo nov sprednji spojler, prekrivalo podvozja, enojni zadnji spojler ter športni zadnji difuzor za optimalno ravnovesje med potiskom ob podlago in aerodinamiko. Za zaviranje skrbijo šestbatne Brembove zavore, za še boljšo vozno (poldirkaško) izkušnjo pa so prilagodili delovanje električnega servovolana ter vgradili bolj toge sprednje vzmeti in prečna vodila koles. Avtomobil sedi na 19-palčnih pnevmatikah (michelin pilot sport 4), ki so zadaj širše za pol palca.

Počutje za volanom je takšno, kakršnega v ameriškem športnem avtomobilu pričakujemo. Okrog voznika je še vedno veliko gumbov, mustang pa je zdaj že precej bolj digitaliziran kot nekoč. Foto: Gašper Pirman

Osebno bi mustanga raje preizkusil z ročnim kot desetstopenjskim samodejnim menjalnikom. Tako bi imel kot voznik več nadzor nad delovanjem pogona. Foto: Gašper Pirman

Za nas Evropejce je taka izboljšana različica mustanga pokušina tistega, kar pod Shelbyjevo oznako GT350 ali GT500 (5,2-litrski V8 s 760 "konji") lahko vozijo Američani. Cenovno se trenutno mustang mach 1 postavlja ob bok porscheju caymanu, alpini A110, prav tako toyoti supri. Nekoč je bil neposreden tekmec tudi BMW M2.

Mustang se v ovinkih po neposredni dinamiki in lahkotnosti vožnje ne more primerjati. V ovinkih je mogoče čutiti maso avtomobila, to je dobre 1,8 tone, in tega mustang ne skriva. V primerjavi s caymanom je pol tone težji. Moči je veliko in avtomobil zahteva kar nekaj voznikovega privajanja, kdaj in kako bo to silno moč potisnil proti zadnjim kolesom. Obvladovanje ni preprosto, kar še posebej velja ob vožnji s samodejnim menjalnikom. Še dobro, da ima tudi obvolanske prestavne ročice, in z nekaj spretnosti se nato veča tudi odmerek voznih užitkov. Za volanom sem se počutil kot jezdec, ki poskuša ukrotiti divjega ameriškega konja. Mustanga, dobesedno.

Mustang V8 mach 1 v Sloveniji s samodejnim menjalnikom stane 73.300 evrov. Prav veliko doplačljivih elementov ni na voljo (kovinska barva, stilski paket, druga platišča), med serijsko opremo pogrešamo predvsem radarski tempomat (na voljo le klasični). Kdor si bo privoščil mustanga, bo to naredil zavestno in prav gotovo si tak avtomobil lahko privošči. Takemu vozniku morda ne bo tako pomembno, da na sto kilometrov osemvaljnik potrebuje vsaj okrog 15 litrov bencina. Vzdrževanje takega avtomobila seveda ni poceni. Letna registracija bo stala blizu 600 evrov, kasko zavarovanje pa brez predhodnih bonusov okrog 1.800 evrov.

Primer digitaliziranih merilnikov, ki omogočajo tudi nekaj zanimivejših prikazov podatkov. Foto: Gašper Pirman

Del mustanga mach 1 so tudi šestbane Brembove zavore, ki avtomobil s hitrosti 100 kilometrov na uro zaustavijo v dobrih 30 metrih. Foto: Gašper Pirman

Mustang zame zaradi brezkompromisnih voznih in dinamičnih lastnosti ni avtomobil, ki bi ga vsakodnevno vozil. Čeprav se je v zadnji generaciji zelo prilagodil evropskemu pojmovanju športnega avtomobila, ne more slediti igrivosti lažjih evropskih tekmecev.

Zato pa je mustang odličen uživaški avtomobil. Na primer za tisto sončno nedeljo, ko se zjutraj prebudimo z nasmehom, se odpeljemo na bencinsko črpalko, natočimo polno posodo goriva in se preprosto ter brezciljno odpravimo na cesto. To je nedeljski izlet v izbranih taktih osemvaljne harmonije in širokega razpona oktav, pri katerem se avtomobil lahko izkaže v vsem svojem bistvu.

Da ne bi zbujali sosedov, je mogoče z loputami v izpušni cevi zvok tudi zadušiti. Ah, s tem se sam nisem ukvarjal. Kar naj slišijo, kakšen avtomobil je na parkirišču.

Vsak mustang mach 1 je opremljen tudi z izpisano serijsko številko. Foto: Gašper Pirman

Različica mach 1 vendarle kar občutno podraži osnovnega osemvaljnega mustanga GT. Dodatek 13 tisočakov se mi je zdel preveč, saj mi vse bistvo mustanga lahko ponuja osnovni avtomobil. Mach 1 je danes predvsem ponudba nostalgikom, ki želijo še morda zadnjega pravega ameriškega mišičnjaka pred elektrifikacijo.

In obenem je mach 1 opomnik Fordu, da je mustang v tej generaciji na cestah že sedmo leto in da se bistvo tega avtomobila danes vrti predvsem okrog zvoka osemvaljnega motorja. In tistih trenutkov, ko zaženemo motor in se cel avtomobil strese od tresljajev, pa ko se nato oglasi zares žlahten bariton osemvaljnika, ko z nogo dodajamo vrtljaje, in ko skriti "mustangi" v motorju silovito podivjajo, ko stopalko za plin potisnemo povsem do dna. To je resnično nekaj posebnega, v današnjem avtomobilskem svetu že skoraj ekskluzivno izbranega.

Gumb za izklop sistema proti zdrsu je blizu, toda drsenje s takim avtomobilom zahteva kar precej izkušenj in predhodnega spoznavanja dokaj nepredvidljive narave mustanga. Foto: Gašper Pirman

Zvok osemvaljnika danes skrije tudi številne pomanjkljivosti

Toda s prehodom na električne avtomobile, čemur se bo Ford domnevno zavezal že leta 2030, tega ne bo več. Zagon elektromotorja ničesar več ne strese, ko dodajamo moč, dobimo nazaj le hipne potiske in neposredno dinamiko. Marsikaj se sicer sliši, a nikakor ne več usklajenega delovanja osmih batov.

Če bi si voznik nadel neprodušne slušalke in če bi mu odvzeli zvok, bi tak mustang danes izgubil velik del svojega bistva. Njegov tako prepoznavni in zaščitni zvok namreč skriva tudi marsikatero pomanjkljivost. Pri električnih vozilih nove dobe bosta morali biti uporabniška izkušnja in predvsem vozna dinamika še toliko boljši, ker ju zvočna kulisa ne bo več zakrivala.

Kako dolgo še?

Ob koncu leta 2021 ostaja ford mustang glasnik tehnične kulture in vsega tistega, kar so si inženirji nekoč morali preprosto upati - tvegati z nečim novim in bolj drznim. Harmonija osemvaljnika v takem mustangu ostaja spomenik temu pogumu.

Kako dolgo še? Kako dolgo bo osemvaljnik sploh še hrumel? In predvsem kako bodo nove generacije sprejemale tak avtomobil?

Za zdaj ostaja mustang nepogrešljiva vez med preteklostjo in nejasno prihodnostjo. Za užitke na cestah, tu danes in zdaj.