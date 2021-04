Spet novi mercedes: izdelovali ga bodo Madžari, znane podrobnosti

Po Volkswagnu je avtosalon v Šanghaju izkoristil še Mercedes-Benz in tam razkril električno različico družinskega športnega terenca GLB, ki sliši na ime EQB. Če bo ID.6 na voljo le na kitajskem trgu, to ne velja za Mercedesovega terenca. Še v letošnjem letu bo zapeljal tudi na evropske ceste, izdelovali ga bodo v madžarski tovarni Kecskemét.

Kot pri GLB tudi EQB stavi na izjemno prostornost v kompaktnih merah. EQB tako meri 4.684 milimetrov, kar je recimo deset centimetrov manj, kot meri ford mustang, a ima za kitajski trg serijsko nameščenih sedem sedežev. V Evropi bo zadnji par sedežev na voljo kot možnost, serijsko bo opremljen s petimi sedeži. Dodatni par sedežev je namreč namenjen prevozu otrok, udobno bosta na njih sedela potnika z višino do 1,65 metra.

Ostaja enako prostoren kljub baterijam na dnu

V Evropi bo prtljažni prostor meril 495 litrov oziroma 1.710 litrov ob podrti zadnji klopi. Pri izbiri dodatnih dveh sedežev se ta zmanjša na od 465 do 1.629 litrov, še vedno pa ostaja pomemben adut 19 centimetrov vzdolžno pomična zadnja klop. Nemci so poudarili tudi, da kljub vgrajenim baterijam na dnu ostaja potniška kabina enako prostorna, tudi ob podrtih obeh vrstah nastane ravno prtljažno dno.

Foto: Mercedes-Benz

Za zdaj vemo le to: dosega ima do 419 kilometrov

V Evropi bosta ob lansiranju na voljo različici EQB 300 in EQB 350, a za zdaj ostajajo Nemci zelo skrivnostni. Ne vemo moči, zmogljivosti baterij in drugih pomembnejših podatkov. Sporočili so le, da bo imela močnejša različica s štirikolesnim pogonom 419 kilometrov dosega. Serijsko bo možno polnjenje preko izmeničnega toka z močjo 11 kilovatov in vse do 100 kilovatov z enosmernim tokom.

"Z novim EQB smo ustvarili ikonični električni SUV, ki si za zgled jemlje našo dediščino kvadratno oblikovanih terenskih modelov in se je hkrati prelevil v model prihodnosti. Kockasto silhueto smo združili s futurističnimi elementi kot je črna plošča spredaj in tako ustvarili neverjetno vozilo," je ob razkritju povedal Gorden Wagener, vodja oblikovanja pri skupini Daimler.

Kot je že omenil Wagener, ima EQB spredaj namesto maske hladilnika nameščeno črno ploščo. Oba žarometa sta med seboj povezana s tanko svetlobno linijo, EQB je opremljen s posebnimi platišči, velikosti do 20 palcev in kontrastnimi barvnimi dodatki v odtenku rožnatega zlata. Tudi zadnji žarometi so med seboj povezani s svetlobno linijo, registrska tablica se je preselila na odbijač.

Na armaturni plošči večjih sprememb ni

EQB se v notranjosti tudi tudi spredaj ne bo razlikoval od modela GLB. Na seznamu novosti je le nekaj novih barvnih kombinacij in paketov opreme. V ospredju je še vedno veliki osrednji zaslon, ki omogoča upravljanje s pomočjo umetne inteligence. Digitalni merilniki so serijski, kupec se bo tudi znotraj lahko odločil za barvno temo rožnatega zlata.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz