Novi volkswagen, a za zdaj le za Kitajce #foto

Volkswagen je na avtosalon v Šanghaiju predstavil novi, še tretji električni model ID.6, ki bo na voljo v dveh različicah, crozz in X. Družinski ID.6 je kar trideset centimetrov daljši od ID.4 in v njem je lahko sedem sedežev. Šlo naj bi za model, ki bo naprodaj le na kitajskem trgu.

V primerjavi s Volkswagnovim modelom tiguan all space je ID.6 skoraj enako velik (4,8 metra), zato tako kot klasično gnani družinski športni terenec ponuja opcijo dodatne tretje vrste z dodatnima sedežema. Da bo na zadnjih dveh dodatnih sedežih občutek manj utesnjen, je serijsko opremljen s panoramsko streho.

Pri pogonu ni večjih novosti

Tako kot ID.3 in ID.4 tudi ID.6 sloni na namenski arhitekturi MEB. Enaki sta tudi kapaciteti baterij z 58 in 77 kilovatnimi urami. Sodeč po kitajskem merilnem ciklu NEDC, ima 436 in 588 kilometrov dosega. A ima v primerjavi z ID.4, kjer do prihoda različice GTX še ni možnosti štirikolesnega pogona, vgrajena dva elektromotorja. Vsak je nameščen na eni osi, sistemska moč se ustavi pri 225 kilovatih. Do stotice pospeši v 6,6 sekunde in doseže maksimalno hitrost 160 kilometrov na uro.

Pravzaprav smo, razen dodatnega para sedežev, notranjost do sedaj že dodobra spoznali. Fizičnih stikal praktično ni, voznik večino stvari upravlja preko 12-palčnega zaslona. Tudi pri ID.6 je na voljo projicirni zaslon s podporo umetne inteligence, ne manjka niti možnost posodabljanja avtomobila preko zraka in upravljanje funkcij s pomočjo govora.

Crozz ali X

Zunanjost krasijo platišča velikosti med 19 in 21 palci. Oranžno obarvani crozz ima nekoliko višjo oddaljenost od tal, a ima modro obarvani X plastične zaščitne obrobe, nekoliko drugače oblikovane žaromete in drugačen sprednji odbijač. Obe različici bodo za kitajski trg izdelovali kar tam. Crozza bodo sestavljali v tovarni na severu, X pa bo sestavljen v tovarni na jugu Kitajske.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen