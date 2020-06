Škodin motor: le še bledi spomini na skromne začetke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škoda je svoj prvi lastni motor izdelala že pred 121 leti, zdaj pa so slavili jubilej trimilijontega izdelanega motorja z oznako EA211.

Na prvi pogled zapletena oznaka EA211 označuje družino enega najpogosteje uporabljenih motorjev v avtomobilih znamke Škoda. Ta motor izdelujejo v različicah s tremi ali štirimi valji, delovna prostornina pa sega od enega do 1,6 litra.

Te motorje vgrajujejo tako v lastne kot tudi preostale avtomobile znotraj koncerna Volkswagen. Skupno je takih avtomobilov 12. Najdemo jih pri znamki Škoda (fabia, scala, octavia, karoq in kodiaq), prav tako pri Volkswagnu (polo, vento, ameo) in Seatu (ibiza, ateca, toledo in arona).

Škoda karoq je le eden izmed 12 avtomobilov koncerna Volkswagen, ki uporablja ta motor. Foto: Aleš Črnivec

Ta motor so v Mladi Boleslavi prvič izdelali leta 2012 in štiri leta pozneje dosegli mejnik milijon izdelanih motorjev. Okrog 800 zaposlenih ob normalnih razmerah izdela po 1.900 motorjev dnevno, pred krizo ob epidemiji novega koronaviriusa pa so jih izdelali celo 2.400.

Leta 1899 že kolo s prvim dodatnim motorjem

Začetek izdelave motorjev v Mladi Boleslavi sicer sega že v leto 1899. Štiri leta po prvem kolesu, ki sta ga tam izdelala Vaclav Laurin in Vaclav Klement, sta predstavila prvo kolo z zunanjim dodatnim motorjem. Ta enovaljni motor je zmogel moč 1,25 ali 1,75 "konja".

Leta 1905 je podjetje Laurin Klement predstavilo voiturette A, svoj prvi avtomobil z vodno hlajenim motorjem. Ta je imel prostornino 1,1 litra in moč sedmih "konjev".