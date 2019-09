Resne obtožbe za vodilne pri Volkswagnu

Med obtoženimi tudi nekdanji izvršni predsednik

Diess je bil izvršni predsednik Volkswagna le nekaj mesecev predej je izbruhnila afera o nameščanju goljufivih naprav v dizelska vozila. Foto: Reuters Poleg Diessa in Poetscha je med obtoženimi tudi nekdanji izvršni predsednik skupine Volkswagen Martin Winterkorn. Tožilci iz Brunswicka, ki leži v domači Volkswagnovi deželi v Spodnji Saški, so danes vložili obtožnico proti vsem trem vpletenim. Očitajo jim namerno zavajanje investitorjev s časovno prepoznim opozorilom glede izbruha afere in posledičnega finančnega udarca, ki ga bo prinesel škandal.

Na obtožbe so se že odzvali pri Volkswagnu, kjer bo nadzorni odbor takoj sklical razpravo o obtožnici. Kot je zapisal tiskovni predstavnik znamke Volkswagen so v preteklosti že razpravljali o možnosti takšne obtožnice. Oglasil se je tudi odvetnika Diessa, ki je v izjavi dejal, da njegova stranka ni mogla predvideti kaj se bo zgodilo s finančnim trgom in bo neprekinjeno nadaljeval s svojo vlogo izvršnega predsednika skupine.

Škandal se vleče že štiri leta in jih je stal 30 milijard evrov

Potem, ko so bili na udaru drugi so na vrsto sedaj prišli še vodilni menedžerji skupine. Volkswagen je sedaj pred dramatično vrnitvijo Le nekaj dni po izbruhu afere je izvršni predsednik Martin Winterkorn odstopil. Foto: Reuters škandala, ki se vleče vse od septembra 2015 dalje, ko so priznali uporabo goljufive naprave pri emisijskih testih na več kot enajst milijonih vozil. Do sedaj jih je poplačilo kazni, popravil in drugih stroškov stalo že 30 milijard evrov.

Sredi leta 2016 je preiskavo Winterkorna in Diessa odobril nemški finančni regulator Bafin. Tri mesece kasneje so jo razširili še na predsednika nadzornega odbora Poetscha.

Diess se je podjetju pridružil šele julija 2015 in takoj prevzel vodenje znamke Volkswagen. Čez nekaj mesecev so pri Volkswagnu priznali nameščanje naprav v avtomobile. Zaradi tega je čez nekaj dni odstopil Winterkorn, ki je nemškim oblastem na začetku leta 2017 zatrdil, da ni vedel za goljufivo napravo in je za to prakso izvedel šele ob izbruhu afere.

Vsem trem se sedaj očita manipulacija s trgom delnic, saj bi morali vlagateljem povedati kaj se dogaja. Delnica je v nekaj dneh izgubila 37 odstotkov vrednosti, vlagatelji pa so bili na to potezo povsem nepripravljeni. Čeprav v Nemčiji poteka več tožb proti Volkswagnu so tožilci potrdili, da gre tukaj za ločeno obtožbo.