Res konec za klasične motorje? Tak je razpored po državah v Evropi.

Čeprav Evropska komisija načrtuje prepoved prodaje avtov z motorji na notranje zgorevanje z letom 2025, so jih pri svojih napovedih prehitele nekatere države in navsezadnje tudi sami proizvajalci. Foto: Gregor Pavšič

Vse več in več držav se odloča za prepoved prodaje avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje. Nekatere so si pri tem zastavile strožje cilje, spet druge so prepoved zamaknile do skrajne meje, ki jo še dovoljuje Evropska unija. Junija letos so namreč evropski poslanci potrdili prepoved prodaje novih avtov s termičnimi motorji z letom 2035, a glede na trenuten potek dogodkov v svetu je Evropska unija v vse večjih škripcih glede uresničevanja cilja "pripravljeni na 55". Pripravili smo celovit pregled po državah in kdaj bodo v kateri izmed njih prepovedali običajne avtomobile.

Kaj torej predvideva optimistični načrt "pripravljeni na 55"? Preprosto, z letom 2035 se mora količina izpustov, ki jih ustvarijo avtomobili, spustiti na ničelno vrednost. Torej se bodo lahko v Evropski uniji prodajali samo še novi električni avtomobili, ki jih poganjajo gorivne celice, električna energija in druga e-goriva. To obenem prinaša konec klasičnih avtomobilov in redkih izjem ter smrt za motorje z notranjim zgorevanje.

država/mesto leto prepovedi prodaje motorjev na notranje zgorevanje Evropska unija 2035 Slovenija 2030 Nemčija Se še niso zavezali Francija 2040 Španija 2040 Danska 2030 Norveška 2025 Pariz 2030 Amsterdam 2030 Rim 2030 Oslo 2020

Termični motorji: nekaj upanja ostaja

Čeprav je pred nekaj meseci svoje načrte potrdil Evropski parlament, še ni treba kopati groba za motorje z notranjim zgorevanjem. Za največje nasprotnike električnih avtomobilov ostaja še nekaj upanja, saj morajo ta načrt še implementirati in mora prestati še celoten zakonodajni postopek. Za sprejetje se morajo strinjati še individualne članice Evropske unije, tukaj pa bodo imeli uradniki v Bruslju največ težav. Kar nekaj držav je že pred časom nasprotovalo temu predlogu in zagotovo se bodo upirale sprejetju zakona v takšni obliki. Predvsem so proti tiste države z močno avtomobilsko industrijo in tiste, ki so močno ekonomsko odvisne od avtomobilskega sektorja. Ravno te države imajo tudi močan vpliv v Evropski uniji, zato je ob pomikanju k letu 2035 pričakovati burne razprave.

Na drugi strani nekaj držav prehiteva načrte Evropske unije

A če so nekatere države proti, je seveda tudi nekaj držav, ki glasno in jasno podpirajo načrte Evropske unije. Med njimi velja izpostaviti Nizozemsko. Slednji so že marca lansko leto Evropski komisiji poslali pismo, naj jasno določijo letnico, ko bodo prepovedali prodajo avtov z motorjem na notranje zgorevanje. Podpisniki tega neuradnega dokumenta oziroma non-paperja so tudi Avstrija, Belgija, Danska, Grčija, Irska, Litva in Luksemburg. V pismu so obenem od Evropske komisije zahtevali hitrejši razvoj polnilne infrastrukture in znatno strožje emisijske standarde ogljikovega dioksida.

Danska in Španija s svojimi načrti, ki niso usklajeni z evropskimi

Gre za lep primer tega, kako država ne more sprejeti svojih pravil, če s tem krši skupni evropski zakon. Danska je namreč že leta 2018 Če želi Evropski komisija zakon implementirati, se morajo z njim strinjati vse članice. To pa zna biti največja težava, saj so nekatere države ekonomsko zelo odvisne od avtomobilske industrije. Foto: Reuters napovedala, da želi prepovedati prodajo avtov z bencinskimi in dizelskimi motorji z letom 2030, toda morali so umakniti svoje načrte, ker niso bili v skladu z zakoni Evropske unije. V državi so zato sprejeli načrte, ki sovpadajo z evropskimi zakoni, a so v zadnjih štirih letih nadaljevali s pritiski: EU mora spremeniti svoja pravila in državam članicam omogočiti prepoved motorjev z notranjim izgorevanjem. Zanimivo bo spremljati, ali so bodo Danci pokorili Evropski komisiji in odložili svoje načrte za pet let.

A Danci niso osamljen primer. Kar nekaj držav, med njimi tudi Slovenija, so si časovnico postavili za leto 2030. V Franciji so med drugim načrte Evropske komisije podaljšali za pet let in nameravajo prepovedati prodajo avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje šele leta 2040.

Španski parlament je nedavno sprejel zakon o energetski tranziciji, po katerem naj bi do leta 2023 v vseh španskih mestih z več kot 50 tisič prebivalci vzpostavili cone, v katerih je omejen promet s podnebju posebej škodljivimi vozili. Od leta 2040 se v državi ne bodo več prodajala vozila z motorji z notranjim izgorevanjem, od leta 2050 pa takšna vozila ne bodo smela več voziti po javnih cestah.

Norvežani so v svojem svetu

Norveška, ki sicer ni v Evropski uniji, je daleč najstrožja glede ukinitve avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje. Prodajo želijo prepovedati že z letom 2025, tem napovedim pa so se pridružili tudi številni avtomobilski proizvajalci. Volkswagen bo na Norveškem od leta 2024 prodajal izključno električna vozila.

Evropske metropole sledijo potezam držav

Morda se je ideja o prepovedi prodaje avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje rodila ravno v večjih evropskih prestolnicah. V nekaterih mestnih središčih so že pred leti omejili ali povsem prepovedali prevoz avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje in vstop dovolili le električnim avtom (in tovornjakom). Pariz je eden izmed mest, ki bodo z letom 2024 prepovedala vožnjo po mestu z dizelskimi avti in leta 2030 še z bencinsko gnanimi avtomobili. Amsterdam želi leta 2030 prepovedati vožnjo vsem avtom, motorjem in skuterjem, ki uporabljajo dizelski ali bencinski motor. Svoja pravila so sprejeli tudi na Majorki. Od leta 2025 naprej tam ne bo več mogoče registrirati avtomobila z dizelskim motorjem, tiste z bencinskim motorjem pa od leta 2035 dalje.

Več kot 16 milijonom avtomobilom zato grozi izgon iz mest in kasneje tudi iz držav, kar 35,9 milijona ljudi v Evropi pa bo zaradi prepovedi prodaje in vožnje čutilo posledice.

Države, ki si želijo še hitrejše prepovedi prodaje avtov z motorji na notranje zgorevanje obenem od Evropske komisije zahtevajo hitrejši razvoj polnilne infrastrukture. Foto: Gregor Pavšič