Slovo za dizel: razlogi za tako odločitev so logični

Norveška še naprej najhitreje vodi preoblikovanje avtomobilskega trga prek elektrifikacije. V prvem četrtletju je prodaja elektrificiranih avtomobilov že presegla 90 odstotkov. Audi je posledično na Norveškem iz prodaje umaknil dizelsko gnane avtomobile. Do zdaj je le en odstotek njihovih kupcev izbral različice z dizelskim motorjem TDI. Audi ima kljub temu z električnim Q4 e-tron enega najbolje prodajanih avtomobilov na trgu.

V prvih treh mesecih so Norvežani kupili več kot pet tisoč vozil Tesle. Foto: Gašper Pirman

V prvih treh mesecih je na Norveškem prevladovala prodaja električnih avtomobilov. Tem se je v prvem četrtletju prodaja povečala za 40 odstotkov. Prodali so jih 26.803, kar pomeni že skoraj 83-odstotni delež na trgu. Če temu prištejemo še 2.238 prodanih priključnih hibridov, znaša delež novih avtomobilov s priključnim kablom že 90,1 odstotka.

Med desetimi prodanimi novimi avtomobili tako le eden nima priključnega kabla. Preostali delež so si razdelili avtomobili z bencinskim (2,8 odstotka), dizelskim (2,6 odstotka) in hibridnim pogonom (2,7 odstotka).

Prvo četrtletje spet v znamenju obeh Teslinih avtomobilov

V prvih treh mesecih je bil najbolje prodajani avtomobil tesla model Y s 3.328 prodanimi primerki, sledili so tesla model 3 (1.736), volkswagen ID.4 (1.712), audi Q4 e-tron (1.698) in hyundai ioniq 5 (1.522). V prvi deseterici najbolje prodajanih avtomobilov so le električna vozila. Najvišje uvrščeni avtomobil "alternative", kar na Norveškem pomeni uporabo neke oblike termičnega pogona, je na dvanajstem mestu Toyotin RAV4.