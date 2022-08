Nič več golfa? Volkswagen jim bo ponujal le še elektriko.

Norveška, sicer ena večjih proizvajalk nafte, je vodilna država pri uvajanju števila električnih avtomobilov. Delež novih povsem električnih avtomobilov je letos do konca julija dosegel 78 odstotkov. Skupno so jih v sedmih mesecih prodali 59.300, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Nič več golfa, pola, tiguana?

Volkswagen bo posledično v tej skandinavski državi kmalu iz ponudbe umaknil tradicionalne modele, ki jih poganjajo bencinski, dizelski ali hibridni motorji. To naj bi se zgodilo s 1. januarjem leta 2024, je poročal norveški časnik Postsen. Predstavniki Volkswagna na Norveškem bodo to odločitev uradno predstavili v četrtek.

V praksi to pomeni umik tradicionalnih modelov, kot so golf, polo, T-cross, tiguan in preostali, namesto njih pa bodo Norvežanom ponujali ID.3, ID.4, ID.5 in kmalu tudi kombi ID.buzz.