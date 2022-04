Prtljažnik in zadnja klop: razlike so bile zelo velike

Primerjalni test PRIMA je pri analizi trinajstih majhnih avtomobilov razkril tudi pomembne razlike pri praktičnosti in uporabnosti. Bolj kot v prtljažniku so razlike očitne pri počutju potnikov na zadnji klopi.

Počutje na zadnji klopi je za odrasle osebe pri večini kandidatov sprejemljivo. Skladno z rastjo avtomobilov tega razreda se povečujeta tudi prostornost in udobje na zadnji klopi, kar lahko nekatera vozila pomakne bližje vlogi prvega družinskega avtomobila. Na udobje potnikov zadaj vplivajo tako centimetri kot tudi zasnova vozil - pomagajo večja stranska stekla, tudi svetla barva stropa precej zmanjša občutek utesnjenosti.

Pri nekaterih je prostora pred koleni tudi zmanjkalo

Pred koleni so bile razlike med avtomobili kar precej velike. Izstopali so hyundai i20 in seat ibiza, prav tako tudi dacia sandero in VW polo. Ostali avtomobili so bili na meji sprejemljivega, kar pomeni zadovoljivo prostornost za krajše, ne pa za daljše vožnje za odrasle na zadnji klopi. Negativno so izstopali nissan micra, opel corsa in renault clio, kjer je prostora za kolena najmanj.

Dodeljene točke za sklop Uporabnost:

potniški del prtljažnik SKUPAJ Hyundai i20 273 91 364 Seat Ibiza 259 98 357 VW Polo 252 98 350 Škoda Fabia 226 105 331 Renault Clio 224 91 315 Citroen C3 245 63 308 Ford Fiesta 252 56 308 Opel Corsa 231 77 308 Peugeot 208 231 77 308 Dacia Sandero 203 77 280 Nissan Micra 196 77 273 Toyota Yaris 224 49 273 Mitsubishi Space Star 131 28 159

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pri otroških sedežih smo zaznali pomembne razlike. Niti ne toliko pri nameščanju sedežev, kjer so imeli vsi avtomobili dokaj sprejemljiva sidrišča. Najbolj priročno nameščanje imajo volkswagen polo, toyota yaris, škoda fabia in renault clio, kjer je poseben plastičen utor za lažji dostop.

Glede otroških sedežev so velike razlike pri dostopanju do zadnje klopi oziroma kotu odpiranja zadnjih stranskih vrat. Tu so bile razlike zelo velike. Izstopa Dacia Sandero v pozitivnem smislu, kjer so vrata velika in enako tudi kot odpiranja - povezano z dejstvom, da sodi Sandero med večja vozila na testu. Veliko slabše je z dostopanjem s sedežem na zadnjo klop Yarisa, ki ima majhna vrata, enako tudi do Corse in 208 - ta dva avtomobila imata dodatnen karoserijski rob, ki zelo zmanjša odprtino vrat.

Te razlike bodo pomembne predvsem za voznike-starše, ki bodo na zadnje sedeže vsakodnevno nameščali majhne otroke.

Foto: Gregor Pavšič

Trije z več kot meter široko odprtino prtljažnika

Razlike pri prtljažnikih so bile manj očitne kot pri prostornosti na zadnji klopi. Načeloma smo v prtljažnike zložili isto število torb, le da je pri nekaterih ostalo okrog še nekaj več “zraka”. Pri zlaganju so največ točk dobili hyundai i20, renault clio, škoda fabia, najmanj pa mitsubishi spacestar, ford fiesta, opel corsa, peugeot 208 in toyota yaris.

Najdaljši prtljažnik imata dacia sandero in škoda fabia, najnižji nakladalni rob pa fabia in toyota yaris. Navzgor tu izstopa dacia sandero, ki ima deset centimetrov višji rob kot fabia in yaris.

Pri treh avtomobilih (i20, clio, fabia) smo izmerili več kot en meter široko odprtino prtljažnika. Nihče med avtomobili ni imel odprtine za smuči, fabia je imela kot edina zadaj prezračevalno režo. Uporabno dvojno dno smo določili pri i20, spacestar, ibizi in polu.