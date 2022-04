Najboljši majhni avto? Trinajst na testu, zmagovalec je znan.

Foto: PRIMA Majhni avtomobili so danes drugi najbolje prodajani avtomobilski razred. Kljub prihodu križancev in športnih terencev še nudijo priljubljeno avtomobilsko izbiro, saj gre za cenovno relativno sprejemljive, predvsem pa iz generacije v generacijo večje, bolj praktične in bolje opremljene avtomobile. Na tokratnem primerjalnem testu PRIMA je več slovenskih medijev spet združilo moči in natančno testiralo ter ocenilo kar 13 avtomobilov tega razreda.

V skupnem seštevku vseh kategorij je postal zmagovalec hyundai i20, v večini kategorij sta od ostalih odstopala tudi škoda fabia in volkswagen polo. Izjemno majhne pa so bile razlike med četrtim in devetim mestom (le štiri odstotne točke) kar kaže na izenačenost tega razreda in tudi potrebo, da kupci vozila iščejo po svojih prioritetah. Pri tem vam bo zagotovo pomoč spodnja pregledna tabela ocen po vseh parametrih primerjalnega testa.

Skupno Uporabnost, prtljažnik Motor, podvozje Asistenčni sistemi Cena, servisi Nedoločilniki Hyundai i20 1337 364 243 224 238 268 Škoda Fabia 1274 371 252 189 224 238 VW Polo 1256 350 273 203 217 213 Seat Ibiza 1170 357 260 182 196 175 Renault Clio 1128 315 189 168 259 197 Ford Fiesta 1121 308 236 147 196 234 Peugeot 208 1112 308 221 140 203 240 Toyota Yaris 1094 273 216 161 196 248 Opel Corsa 1090 308 235 140 182 225 Dacia Sandero 1049 280 227 105 280 157 Citroen C3 1040 308 212 98 217 205 Nissan Micra 954 273 181 91 238 171 Mitsubishi Spacestar 790 161 197 63 273 96

Foto: PRIMA

TOP 10 - Vrstni red po ocenjevalnih sklopih:

Zmagovalni hyundai i20 je zelo uravnotežen avtomobil, ki se je zelo dobro odrezal pri vseh ocenjevalnih sklopih. Najboljši je bil pri asistenčnih sistemih in tako imenovanih nedoločilnikih, torej tistem osebnem vtisu na testu. V nobenem sklopu ni bil slabši kot četrti.

Pri uporabnosti in praktičnosti je bila najboljša škoda fabia, pri motorju in podvozju volkswagen polo, pri cenah in lastniških stroških pa dacia sandero.

Uporabnost

Škoda fabia, hyundai i20, seat ibiza, VW polo, renault clio, ford fiesta, opel corsa, peugeot 208, citroen C3, dacia sandero



Motor, podvozje

VW polo, seat ibiza, škoda fabia, hyundai i20, ford fiesta, opel corsa, dacia sandero, peugeot 208, toyota yaris, citroen C3



Asistenčni sistemi

Hyundai i20, VW polo, škoda fabia, seat ibiza, renault clio, toyota yaris, ford fiesta, opel corsa, peugeot 208, dacia sandero



Cena in vzdrževanje

Dacia sandero, mitsubishi spacestar, renault clio, hyundai i20, nissan micra, škoda fabia, VW polo, citroen C3, peugeot 208, seat ibiza



Nedoločilniki

Hyundai i20, toyota yaris, peugeot 208, škoda fabia, ford fiesta, opel corsa, VW polo, citroen C3, renault clio, seat ibiza

Foto: PRIMA

Povprečna cena okrog 17 tisočakov

Na cenovno primerjavo je tokrat v veliki meri vplival novi Vokswagen Polo, ki je z obširnim vstopnim paketom dodobra dvignil standard opremljenosti. Po drugi strani so npr. Toyota Yaris, Renault Clio, Nissan Micra, Hyundai i20 zelo celovito opremljeni pri srednjih oz. višjih paketih opreme in je bilo potrebno prišteti res zelo malo dodatkov.

Povprečna vstopna uradna cena primerjane trinajsterice je znašala malenkost več kot 17.500 evrov, medtem ko je po prištevanju dodatkov (od kovinske barve do stroškov priprave, transporta in vključenih opcij) znašala skoraj 18.900 evrov. Ob upoštevanju veljavnih popustov na gotovinski nakup smo ponovno prišli skoraj na začetek s povprečno maloprodajno vrednostjo nekoliko pod 17.700 evrov. Razpon popustov je znašal od nič do 2.500 evrov in je bil v določeni meri povezan tudi z razpoložljivostjo in/ali rokom dobave novih vozil.

V prihodnjih dneh bomo za posamezne ocenjevalne sklope pripravili še podrobnejša poročila.

PALEC GOR (+) PALEC DOL (-) HYUNDAI i20 Udobje na sprednji in zadnji klopi

Uporabnost odlagališč

prtljažnik

vozne lastnosti

serijski asistenčni sistemi dolžinsko kratek prtljažnik

poraba goriva bi lahko bila nižja

glasnost motorja na mestu ŠKODA FABIA udobje na zadnji klopi

prostor nad glavo in pred koleni

ergonomija potniške kabine

uporabnost in dolžina prtljažnika

udobna vožnja brez dvojnega dna v prtljažniku

manj serijskih asistenčnih sistemov VOLKSWAGEN POLO prostor nad glavo in koleni

lahka namestitev otroških sedežev

ergonomija +varčen motor

serijski asistenčni sistemi primerljiva cena vozila

posebnost na cesti SEAT IBIZA prostor in udobje na zadnji klopi

prostornina prtljažnika

varčen motor

zaslon in vmesnik

primerjliva cena vozila

serijski asistenčni sistemi RENAULT CLIO ergonomija

dolžina in prostornost prtljažnika

primerljiva cena vozila in lastniški stroški

serijski asistenčni sistemi udobje na zadnji klopi in prostornost

poraba goriva in glasnost na mestu FORD FIESTA kakovost materialov

ergonomija

varčen motor

uporabnost sprednjih odlagališč preglednost naprej in nazaj

primerljiva cena vozila

serijski asistenčni sistemi PEUGEOT 208 izgled

uporabnost sprednji odlagališč

kakovost materialov

udobje sprednjih sedežev stroški zavarovanja, registracije in vzdrževanja

preglednost naprej in nazaj

dostop do zadnje klopi TOYOTA YARIS serijski asistenčni sistemi

vozne lastnosti

kakovost materialov

natančnost in hitrost menjalnika dostop do zadnje klopi

primerljiva cena vozila

stroški zavarovanja, registracije in vzdrževanja

preglednost naprej in nazaj OPEL CORSA uporabnost sprednjih odlagališč

ergonomija

glasnost ne mestu in pri 60 km/h primerljiva cena

stroški zavarovanja, registracije in vzdrževanja

poraba goriva

dostop do zadnje klopi DACIA SANDERO primerljiva cena

stroški zavarovanja, registracije in vzdrževanja

udobje na zadnji klopi

prostor pred koleni in nad glavo

prostornina prtljažnika serijski in doplačilni asistenčni sistemi

podvozje in občutek pri slalomu

kakovost materialov CITROEN C3 preglednost naprej in nazaj

udobje na cesti

udobje na zadnji klopi

prostor nad glavo vozne lastnosti

glasnost na mestu in pri 60 km/h

stroški registracije, zavarovanja in vzdrževanja NISSAN MICRA uporabnost prtljažnega prostora

stroški zavarovanja, registracije in vzdrževanja

ergonomija serijski asistenčni sistemi

prostor nad glavo in pred koleni

poraba goriva MITSUBISHI SPACESTAR najbolj pregleden naprej in nazaj

najbolj varčen motor

prostor nad glavo in pred koleni

primerljiva cena vozila serijski in doplačljivi asistenčni sistemi

prtljažni prostor

udobje na zadnji klopi

ergonomija

Foto: PRIMA