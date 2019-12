Prepočasi je nevarno? Vsak dan prepočasen tudi vsaj en Slovenec.

V Veliki Britaniji so številke pokazale, da so počasni vozniki vse večkrat krivi za prometne nesreče s težjimi poškodbami ali smrtnimi žrtvami.

Britansko ministrstvo za promet je razkrilo, da sta v lanskem letu na njihovih cestah zaradi počasnih voznikov umrli dve osebi in še 26 se jih je težje poškodovalo. Pri manjših poškodbah 132 ljudi so prav tako kot uradni vzrok navedli prepočasno vožnjo. Počasni vozniki, ki vozijo celo pod omejitvijo, so v večini primerov krivi za premajhno razdaljo med vozili, prehitevanja, zastoje in jezo na cestah.

V Britaniji lahko prepočasni vozniki dobijo kazen v višini 120 evrov in tri kazenske točke. V nekaterih deželah so ob omejitvah hitrosti začeli postavljati tudi dodatne oznake, kjer je napisana najnižja dovoljena hitrost.

''Prav nič nisem presenečen nad to zastrašujočo statistiko. Prepočasna vožnja je pravzaprav zelo sebična in neumna ter recept za katastrofo. Že dolgo časa sem zagovornik, da prepočasna vožnja povzroča frustracijo drugim voznikom in jih spodbuja k nevarnim prehitevanjem, kar je daleč najbolj nevarna stvar na cestah,'' je ob razkritju teh številk dejal Hugh Bladon, eden izmed ustanoviteljev alianse britanskih voznikov.

Koliko prepočasnih voznikov je v Sloveniji?



Policija ima pooblastilo za ukrepanje zoper prepočasne voznike v javnem cestnem prometu v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrcP). V 45.členu navedenega zakona je predpisano, da voznik ne sme brez upravičenega razloga voziti tako počasi, da bi oviral druge udeležence v cestnem prometu.



Voznik vozila, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti od prometnega toka vozil na smernem vozišču, za katerim se nabere kolona vozil, se mora, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem mestu umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo. V kolikor se voznik ne izloči sam, ga ob neposredni zalotitvi pri tem prekršku lahko začasno izločijo policisti.



Za tak prekršek je po sedmem odstavku 45. člena ZPrCP predpisana globa v višini 120 evrov. V letu 2018 je policija izrekla 318 glob za prepočasno vožnjo, v letu 2019 pa do sedaj 321 glob po omenjenem členu.