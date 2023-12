Predčasno je odstopil predsednik AMZS

Skupščina AMZS je včeraj poleg letnega načrta Avto-moto zveze Slovenije za leto 2024 in drugih sklepov, povezanih z njenim delovanjem, sprejela tudi pravne podlage za statusno preoblikovanje gospodarske družbe AMZS d. d., katere stoodstotna lastnica je od leta 2018, v d. o. o. Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez je zaradi nestrinjanja z izglasovanimi sklepi glede nadaljnjega načina nadzora in upravljanja novo oblikovanega AMZS d. o. o. na Skupščini AMZS 11. decembra 2023 podal odstopno izjavo z mesta predsednika Avto-moto zveze Slovenije.

Kakšen je vzrok za predčasen odstop?

Predsednik AMZS Andrej Brglez je zaradi nestrinjanja z izglasovanimi sklepi glede nadaljnjega načina nadzora in upravljanja novo oblikovanega AMZS d. o. o. na Skupščini AMZS 11. decembra 2023 podal odstopno izjavo z mesta predsednika Avto-moto zveze Slovenije.

"Proces preoblikovanja AMZS d. d. v AMZS d. o. o. je potekal že nekaj let, odkar je Skupščina AMZS odločila, da je to primernejša statusna oblika za delovanje družbe. Preoblikovanje samo po sebi ni problematično, ne strinjam pa se z na tokratni Skupščini izglasovanim načinom upravljanja in nadzora d. o. o., ki odstopa od uveljavljenih praks upravljanja takih družb, kot je AMZS. Na Skupščini sprejeti način upravljanja se tudi ne sklada z mojo vizijo in programom ter dosedanjo vlogo predsednika Avto-moto zveze Slovenije, zato sem se odločil, da na to točko dnevnega reda Skupščine AMZS vežem svojo zaupnico. Svoj dvoletni mandat vodenja ene največjih slovenskih nevladnih organizacij z več kot 86 tisoč člani zaključujem vedoč, da smo s sodelavkami in sodelavci tako v Avto-moto zvezi Slovenije kot AMZS d. d. delali dobro, o čemer pričajo mnogi dosežki in izvrstni poslovni rezultati. Svojo profesionalno pot bom še naprej, tako kot pred in v času mandata predsednika Avto-moto zveze Slovenije, nadaljeval na področju mobilnosti," je po zaključku Skupščine AMZS povedal Brglez.

Zaradi prenehanja funkcije Andreju Brglezu bo do izvolitve novega predsednika AMZS naloge iz pristojnosti predsednika opravljal podpredsednik Avto-moto zveze Slovenije Tomaž Andrejka. O novem predsedniku AMZS bo odločala volilna skupščina, ki bo sklicana v roku treh mesecev.